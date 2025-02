10 + 1 dobrých důvodů, proč byste si měli pořídit Apple AirTag

Ztratit klíče, peněženku nebo zavazadla může být nesmírně frustrující a stresující zážitek. Naštěstí Apple už před časem přišel s elegantním řešením v podobě malého sledovacího zařízení AirTag, které dokáže výrazně usnadnit hledání ztracených věcí.

Nenápadná „pilulka“ z nerezové oceli využívá rozsáhlou síť stovek milionů aktivních Apple zařízení po celém světě. Díky tomu můžete své cennosti snadno lokalizovat prakticky kdekoli – ať už jste zapomněli klíče v restauraci nebo se vaše zavazadlo zatoulalo na letišti.

Důvod č. 1: Snadné hledání ztracených věcí

Každý z nás to určitě zná – klíče nejsou tam, kde by měly být, peněženka zmizela neznámo kam a dálkový ovladač od televize jako by se vypařil. S AirTagem je hledání hračkou. Stačí na iPhonu otevřít aplikaci Najít a sledovat šipku na displeji, která vás přesně navede k hledanému předmětu.



AirTag se nachází 20 cm od nás

Majitelé novějších iPhonů (od řady 11 výše) mohou využít takzvané přesné hledání (Precision Finding). Díky integrovanému čipu U1 s technologií Ultra Wideband vám telefon ukáže nejen směr, ale i přesnou vzdálenost k AirTagu. Navíc můžete přimět AirTag, aby se rozezněl, abyste ho mohli snadněji najít podle zvuku.