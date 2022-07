10 důvodů, proč přejít z iPhonu na Android. Přesvědčí vás tento seznam o změně mobilní platformy?

Google se na svém blogu pochlubil, že s aktualizací aplikace Switch to Android, je možné přejít z iPhonů na nové Androidy bez jakýchkoliv problémů. Přes kabel či bezdrátově je možné přenést všechna vaše data z iPhonu do Androidu, a Google k tomu navrch přidává i 10 důvodů, proč byste měli o přechodu uvažovat. A my jsme každý z těchto deseti největších důvodů pro změnu platformy i krátce okomentovali.

1. Nové způsoby komunikace. Jaký je důvod přechodu číslo jedna? Google vyzdvihuje aplikaci Zprávy a klávesnici Gboard, což v kombinaci s RCS umožňuje skupinové chaty, kvalitní sdílení fotek a videí, potvrzení o předčtení i emoji reakce. Vaši přátelé s iPhony navíc zprávy od vás budou dostávat i nadále, a tak vlastně při přechodu z iOS na Android „není co řešit“...

Pokud jsou Zpráv, klávesnice Gboard a RCS číslo jedna pro přechod z iOS na Androidu, trochu se obáváme dalších „méně důležitých“ důvodů...

2. Videochaty kdykoliv. Dvojkou jsou videochaty přes aplikaci Google Meet, pokud však dáváte přednost FaceTime (přecházíte z iPhonu, takže to je tak trochu logické), můžete jej využít v nejnovější verzi prohlížeče Chrome. Samozřejmostí jsou na Androidu i různé další aplikace, např. WhatsApp.

A my se ptáme, žádná z těchto aplikací na iOS snad není k dispozici?

3. Nebojte se online hudby - Na Androidu můžete používat svou preferovanou službu pro poslech streamované hudby. A pokud jste již nějakou hudbu koupili a stáhli na iPhonu, přenese se vám i do Androidu (pouze bez DRM). A pokud jste využívali Apple Music, můžete si stejnou aplikaci stáhnout a rozjet i na Androidu.

I třetí bod programu je však jen o tom, jak na Androidu nabídnout stejnou službu jako na iPhonu.

4. Oblíbené aplikace - Na Google Play narazíte na spoustu oblíbených aplikací, které znáte z iOS.

Obě dvě platformy jsou mezi vývojáři brány jako hlavní, ale najdou se i takové tituly, které jinde než na iOS seženete, a na Androidu tak musíte hledat adekvátní náhradu, která nemusí existovat.

5. Ochrana soukromí na prvním místě - Android bojuje aktivně pro škodlivým aplikacím, malwaru, phisingu a spamu. Jen u Zpráv Google měsíčně odfiltruje 1,5 miliardy spamových textovek.

Jenže, kdy se objeví mobilní malware nebo virus, jsou to právě Androidy, které to chytají ze všech nejvíce. Snad každý den se objeví nová zranitelnost či podvržené aplikace, které prošly filtrem Google Play Protect...

6. Více zařízení, které spolu spolupracují - Google nabízí široké spektrum Chromebooků, chytrých hodinek, sluchátek s podporou Fast Pair, tabletů a smartphonů s Androidem. Některé z produktů Apple budou stále fungovat s vaším Androidem, např. sluchátka AirPods...

...jenže hodinky Apple Watch už si k Androidu nepřipojíte. A co naplat, ekosystém a spolupráci produktů má Apple vymakanou. V tom se mu Android, i díky rozdrobenosti na jednotlivé výrobce, kteří mají svá vlastní aplikace, řešení i produkty, nemůže rovnat.

7. Lepší produktivita s aplikacemi a službami Googlu - Skenujte texty pro okamžité překlady, upravujte dokument Google na svém notebooku, pokračujte v práci tam, že kde jste předtím skončili.

Tady musíme Googlu připsat kredit, pokud si najdete ty pravé aplikaci či systémové součásti, můžete obyčejný telefon proměnit na to, co zrovna potřebujete. Jenže, i iPhone už dávno není jen telefon...

8. Sdílení fotek, hudby s blízkými zařízeními - Služba Sdílení nablízko umožní rychlé sdílení fotek, hudby a souborů mezi Androidy a zařízeními s Chrome OS.

Jenže, v rychlém sdílení souborů do okolí byl Google pozadí, AirDrop byl na smartphonech první svého druhu.

9. Vyzdobte si home screen widgety - Widgety jsou důležité a nápomocné přídavky na domovskou obrazovku. Jen od Googlu jich v Androidu brzy napočítáte 35, přidávají se k nim widgety od výrobců telefonů i od doinstalovaných aplikací.

V customizaci prostředí má Google jednoznačně navrch, iPhonům nepomohou ani poslední novinky v iOS, daleko větší možnosti personalizace má, a zřejmě vždy bude mít, Android.

10. Technologie dostupná všem - Každý má mít svou unikátní způsob používání zařízení, a tak na Androidu najdete nabídku Usnadnění s funkcemi TalkBack či s textovými přepisy v reálném čase.

V minulosti byla nabídka Usnadnění zneužívání různými aplikacemi k obcházení nutného rootu či dalších systémových oprávnění, ale tomu Google nedávno vystavil stopku. Nabídka Usnadnění tak konečně slouží k tomu, k čemu byla původně určena.

Jsou to podle vás dostatečné důvody k tomu, abyste z iOS přešli na Android? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj Google Blog