10 nejhezčích telefonů poslední doby. Nechyběly jim barvy, emoce, ani propojení designu a softwaru

1 / 10



Dnes jsou smartphony na jedno brdo. Nudné placky s displejem často doplňuje známý design z předchozích let, u něhož výrobci nijak neexperimentují. Jenže dříve tomu bylo jinak. Nezáleželo jen na tom, jaké měly telefony specifikace a co uměly oproti konkurentům, ale i na tom, jak jsme se při jejich používání cítili. A právě tyto emoce společně s designem, k němuž jsme si uměli najít cestu, nám u současných telefonů hodně schází. Vybíráme deset vizuálně nejpovedenějších telefonů za poslední dobu, které nás zaujaly designem, unikátní myšlenkou, pocitem při jejich používání nebo kombinací vzhledu a softwaru. HTC One M7 První telefon, který mě napadl, byl HTC One M7. Už když jste tento článek otevřeli, věděli jste, že tady HTC One M7 bude. Ve své době se díky designu stal legendou. Hliníkové unibody, reproduktory směřující dopředu, zakulacená záda, díky nimž se telefon velmi jistě držel v ruce – to by na uživatele s drobnou obměnou platilo i dnes. HTC se před lety (telefon pochází z roku 2013) povedl telefon i po stránce výbavy a softwaru. Nadstavba HTC Sense byla skvělá, fotoaparát na svou dobu také a procesor Snapdragon 600 měl před 12 lety dostatečný výkon. Telefonu prakticky chybělo jen bezdrátové nabíjení, a to kvůli celokovovému tělu. Jinak se jednalo o skvělý telefon s Androidem, který ideálně skloubil svou podobu a funkci. A právě proto jej mnozí dodnes mají v šuplíku – One M7 je prostě legenda se vším všudy.

Pokračování 2 / 10 Samsung Galaxy S III Samsung potřeboval v roce 2012 nějak zaujmout, a tak se u Galaxy S III soustředil na spojení s přírodou. Na první pohled to vypadalo hodně přitažené za vlasy, provedení však ve finále bylo skvělé. Telefon připomínal zaoblený kámen, velmi dobře se držel v dlani a k tomu musíme připočíst i zajímavý software. Třeba odemykací animace symbolizovala padající kapku na vodní hladinu. Zvláště v modré barevné variantě vypadal telefon skvěle. Díky propojení designu a softwaru podpořeného slušným hardwarem vznikl bestseller, který společně se zmenšenou verzí eviduje 70 milionů prodaných kusů. Telefon měl ve své době povedený 4,8" Super AMOLED displej, baterii o kapacitě 2 100 mAh a naposledy v něm běžel Android 4.3 s nadstavbou TouchWiz.

Pokračování 3 / 10 Samsung Galaxy Note10+ Samsung Galaxy Note10+ je nutné zasadit do kontextu doby. Na trh přišel po Galaxy Note 9, který se tvářil jako maximální pracant jen pro ty, kteří od rána do večera nevytáhnou paty z kanceláře. Jen o rok později se na trh dostal zřejmě nejlepší telefon již zaniklé řady Galaxy Note (ano, někteří nedají dopustit právě na Galaxy Note 9), který byl současně i vizuálně nejatraktivnější. Máme na mysli zejména barevnou variantu Aura Glow. Zlatá zrcadlová plocha na zadním zakřiveném krytu hrála všemi barvami, a to doslova – od modré přes červenou a oranžovou až po zelenou a fialovou. Zakřivené boky navíc odrážely odstíny úplně jinak, takže při každém pohledu na záda telefon vypadal jinak. Připočtěte k tomu ještě kvalitní fotoaparát a hardware dostatečný k tomu, že mnozí tento telefon (po výměně baterie) používají dodnes.

Pokračování 4 / 10 Nokia Lumia 920 Lumie se designově vymykaly běžnému standardu. Jednou z prvních, kterou si dodnes pamatujeme právě kvůli vzhledu, byla Nokia Lumia 920, a to zejména díky povedenému kontrastu přísně hranatého těla v různých barevných odstínech s černým rámečkem okolo displeje. Není divu, že i některé telefony značky HMD se snaží tento designový úspěch s odstupem času napodobit. Jednalo se o telefon se systémem Windows Phone 8 a barevnost telefonu měla ještě jeden význam. Prostředí s dlaždicemi jste totiž mohli nabarvit úplně stejně jako rám telefonu, takže jste na první pohled viděli telefon, který propojil vzhled s uživatelským prostředím – ať už to bylo v červené, žluté nebo zelené. Nokia se ve své době nebála experimentů s barvami, a to bylo jen dobře. Přestože dnes už systém neexistuje, má svého právoplatného zástupce mezi nejlépe vypadajícími telefony za posledních 15 let. A pokud vám v paměti neutkvěla Lumia 920, můžete si na toto místo zařadit libovolnou Lumii podle svého výběru.

Pokračování 5 / 10 Sony Xperia XZ Premium Sony je firma, která se neštítí jít designově proti trendu. I u posledních generací smartphonů je stále svá, my však vybíráme starší model Xperia XZ Premium, který byl opravdovou stylovkou. Hranaté tělo se zakřivením by u telefonu z roku 2017 fungovalo i dnes, tedy za předpokladu, že by zmizely široké rámečky nad displejem a pod ním. Jenže telefon pro multimediální využití bylo třeba při sledování videí a hraní her nějak držet, a navíc zde byly umístěny stereoreproduktory. Příjemně tenký telefon byl vyrobený z kovu, hrany byly směrem ke skleněným plochám a na zádi příjemně zakřivené. Záda byla navíc natolik lesklá, že mohla nahradit zrcátko. Základní barevné varianty byly určeny spíše pro pánské osazenstvo, luxusní červená však mohla zaujmout dámy. Kromě iPhonu (RED) se nikdo z velkých výrobců příliš neodvažoval nasadit červenou barvu u svého nejvýkonnějšího modelu. A právě červená v našem výčtu nemůže chybět – jen o rok dříve přitom Sony u svého topmodelu vsadilo na zlatá záda.

Pokračování 6 / 10 Apple iPhone X iPhone X vyvolal doslova designové zemětřesení. Vypadalo to, jako by se Apple v roce 2017 během jediného roku posunul do daleké mobilní budoucnosti. Stejně to se sloganem „Takhle vypadá budoucnost“ viděl i samotný Apple. Velká designová proměna způsobila, že tento nový iPhone chtěl úplně každý. Z přední plochy zmizela čtečka otisků Touch ID a nahradil ji široký výřez v horní části OLED displeje, který zabíral většinu přední strany. Ten současně vzbuzoval kontroverzi i zájem uživatelů. Do doby, než Apple přišel s Dynamic Islandem, se jednalo o jednoznačný identifikační prvek iPhonů. Jubilejní desátá generace iPhonu navíc změnila směřování celého trhu. I výrobci Androidů si brzy uvědomili, že velké rámečky okolo displeje nejsou to pravé, a tak u konkurenčních výrobců začal postupný designový přerod. Kdyby nebylo iPhonu X, možná bychom ještě dnes měli telefony s nevzhlednou bradou a zbytečným prostorem nad užšími částmi displeje. iPhone X se prostě povedl a Apple z jeho přelomového designu těží prakticky dodnes.

Pokračování 7 / 10 Xiaomi Mi Mix Bezrámečkový displej byl před uvedením Xiaomi Mi Mix také vzdálenou budoucností. Po premiéře bylo jasné, že Xiaomi jde novým směrem. A co na tom, že tiskové fotografie měly rámeček uměle ztenčený, takže neodpovídal realitě? Xiaomi svým telefonem primárně ohromilo, a nebyl to jen koncept – telefon se záhy dostal i do prodeje. V rukou sice rámeček nebyl tak tenký, ale na to, že se bavíme o telefonu z roku 2016, v mnohém předběhl dobu. Jistě, spodní brada byla stále dost výrazná, ale okraje už „stály za to“. Mi Mix designově jednoznačně vyčníval. Pokud jste jej vytáhli na veřejnost, měl svou vlastní identitu. A pokud ho někdo náhodou nepoznal, rozhodně jej nezaměnil za telefon jiné značky. I v tom lze vidět kus designového úspěchu. Nemusíte jít úplně proti proudu, někdy stačí ukázat jen trochu něco jiného.

Pokračování 8 / 10 LG G4 LG ve své dlouhé historii vyrobilo řadu designově zajímavých telefonů. Kromě zakřiveného LG G Flex nám z pohledu designu utkvěl v hlavě LG G4. Právě z druhé generace Flexu si „gé čtyřka“ vypůjčila decentně (ne tak výrazně) zakřivené tělo. Záda jste mohli nakonec dozdobit alternativním krytem. Mohl být ze surové hnědé kůže nebo z lakované, na které se časem nošením v riflích vytvořila jakási patina. I tak telefon vypadal daleko lépe než dnešní kovovo-skleněné placky. LG G4 byl jedním z mála telefonů, který se mohl pochlubit tak velkou nabídkou barevných krytů, k nimž jste si mohli přikoupit i cívku pro bezdrátové nabíjení. K dispozici byla třeba červená, žlutá nebo oranžová. Z funkčního hlediska se na svou dobu jednalo o „supertelefon“, který snesl srovnání s konkurenčními modely. O generaci novější LG G5 přišel s vyměnitelnými moduly a trochu se vzdálil původní myšlence řady, kterou na trhu posílily zejména modely G3 a G4.

Pokračování 9 / 10 Huawei P9 Huawei už měl v roce 2016 na trhu tenký celokovový smartphone s tloušťkou 7 mm, kterým v mnohém předběhl dobu, například použitím USB-C konektoru pro nabíjení. Díky celokovové konstrukci měl telefon pevné tělo a záda byla matná, takže nezachytávala otisky prstů (co by za to dnešní skleněné telefony daly) a v ruce neklouzala. Čtečka otisků prstů byla u Huawei P9 netradičně umístěna na zádech, ale to platilo i pro některé soudobé konkurenty. Za pár let se ukázalo, že je vhodnější mít čtečku v zapínacím tlačítku nebo ještě lépe pod displejem. Čtečku jste však mohli použít i pro různé akce v telefonu. Do černého pruhu na zádech se decentně vměstnaly dva fotoaparáty Leica zarovnané s okolním povrchem. Celkově vzato šlo o špičkový model, který kombinoval povedený design s dostatečně výkonným hardwarem a softwarem. Výraznější nedostatky byly u fotoaparátu, který postrádal optickou stabilizaci, jinak to byl velmi povedený telefon. V Česku však byl o něco populárnější levnější Huawei P9 Lite.

Pokračování 10 / 10 BlackBerry Passport Hranaté telefony mají něco do sebe, a s QWERTZ klávesnicí to platí dvojnásob. BlackBerry Passport rozhodně nebyl pro každého, protože byl hodně široký. Každopádně výsledek byl nadmíru povedený. Telefon budil zájem okolí a zvídavé dotazy, co že to máte v ruce, na sebe nenechaly dlouho čekat. Důležitým doplňkem byla skvělá klávesnice, a jakmile jste si na ni zvykli, byl problém vrátit se zpět k běžnému telefonu. Záda byla vyrobena ze soft-touch materiálu, díky čemuž telefon dobře seděl v jedné, ale pro jistotu spíše v obou dlaních. Ovládací prvky i konektory měl na svých místech a k tomu bylo nutné připočíst i systém laděný na pracovní využití. Passport byl pracant, který dobře vypadal, měl dostatečný hardware i slušnou výdrž. Škoda, že na podobné telefony dnes na trhu nenarazíme, respektive že se hlavní proud zájmu posunul úplně jiným směrem. Design je samozřejmě subjektivní a náš pohled na věc nemusí být stejný jako ten váš. Jaký by byl váš seznam vizuálně nejpovedenějších telefonů posledních let?

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se