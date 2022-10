10 nejpovedenějších mobilů za posledních 10 let. Vzpomínáme na srdcovky, kterých jsme se nechtěli vzdát

Tohle byly legendy, ale tak trochu z jiného úhlu pohledu. Výrobci sice v poslední době chrlí jeden telefon za druhým, a nástupci jednotlivých modelů se do prodeje dostávají za rok nebo dokonce už za šest měsíců. Za posledních deset však existovalo jen několik telefonů, které ideálně skloubily design, hardware, výbavu a funkce, takže jste ani po delší době neuvažovali o tom, že byste se je vyměnili za jiný telefon. A pokud se nerozbily, tak mnohým fungují dodnes. LEGENDY: Po letech jsme zapnuli první iPhone. Zprvu byl pro smích, ale za pár let změnil svět Jsou to novodobé legendy, telefony, které měly „něco“ navíc. Zřejmě jste je sami používali nebo alespoň jejich koupi doporučovali ostatním. Ve své době vyčnívaly nad konkurenčními modely, a díky tomu se nesmazatelně zapsaly do historie. U některých smartphonů rozhodovala čistě výbava, u jiných kompaktnější velikost nebo zase poměr cena/výkon. Přinášíme přehled deseti telefonů za posledních deset let, kterých jste se nechtěli jen tak snadno vzdát. Motorola Moto G (2013) Motorola Moto G mapuje dobu, kdy amerického výrobce už vlastnil Google, jenže vývoj předchozího managementu ještě stále dobíhal. Moto G můžeme vidět i jako prapředka novodobých Pixelů, tedy telefonů, u nichž má hlavní slovo sám Google.

Šedá myš do dlaně – zařazení Motoroly Moto G bylo zdánlivě jednoduché, ale uvnitř se skrývala slušná výbava. I díky ceně byl telefon na trhu dosti žádaný U kompaktního telefonu se zaobleným krytem zaklaplo všechno do sebe jako klíč do zámku. Telefon měl slušný výkon, svižný čistý Android, povedený displej a hlavně zajímavou cenovku. Ta vyvažovala chybějící pestrost barevných variant, ale zase jste měli v ruce velmi dobře vybavenou „šedou myš“ s kompromisy, které bylo možné díky ceně velmi snadno přehlédnout. Motorola Moto G: vítězství kompromisu [recenze]

Apple iPhone 6 (2014) Když Apple v roce 2014 představil řady iPhone 6, zřejmě netušil, že se bude jednat o nejprodávanější iPhony všech dob. Na celém světě se jich prodalo přes 220 milionů kusů, a v absolutních číslech může tato řada, jako jedna z mála, konkurovat prodejům tlačítkových Nokií v dobách její největší (finské) slávy. Co stálo za tak velkým zájmem o iPhone?

iPhonu 6 a iPhonu 6 Plus se po celém světě prodalo více než 220 milionů kusů. Jedná se tak až do dnešních dob o nejlépe prodávající se iPhone Jednoznačně rozměry displeje. Jednalo se o první generaci, která po letech konečně přišla s většími panely. Základní „šestka“ měla 4,7" displej, u iPhonu 6 Plus narostla úhlopříčka displeje dokonce až na 5,5 palce. Novinky měly také konečně odlišný design, takže jste nový model bez větších problémů odlišili od předchůdců. Dále se objevil výkonnější fotoaparát a rychlejší čtečka otisků prstů. Ano, tenhle iPhone se prostě povedl, a v absolutních prodejních číslech ho zřejmě už žádný další iPhone nepřekoná. Testujeme iPhone 6 Plus: VELIKOST a design [1/4]

LG G3 (2014) Dnes už mobilní divize LG neexistuje, v dobách její největší slávy však měla na trhu velmi zajímavý telefon - LG G3. Smartphone z roku 2014 se mohl designově i funkcemi zařadit mezi vyvolené supertelefony. Telefon se pyšnil zejména QHD displejem a fotoaparátem s laserovým ostřením, a i když některé funkce nebyla zrovna ideální (např. tlačítka na zadním krytu), telefon jako celek ve své době mnohým konkurentům utekl. A to v pozitivním slova smyslu.

Do historie se výrazně zapsal i LG G3, supertelefon, který v roce 2013 v mnohém předběhl konkurenci Rok 2014 byl rokem dominance iPhonů, a tak 10 milionů prodaných LG G3 vypadalo jako na skvělé číslo. Telefon si přitom nehrál na nějakého výkonnostního rekordmana, ale jednoduše nabídl ucelený balík funkcí, které uživatele zaujaly. A to za slušnou cenu. Některé zájemce ale mohla odradit velikost telefonu, zejména displeje, který měl ve své době 5,5 palce... LG G3: laserový jemnostpán [recenze]

BlackBerry Priv (2015) Značka BlackBerry jako taková už dnes neexistuje, o to více nostalgicky vzpomínáme na model Blackberry Priv, který měl spoustu unikátů. Jednalo se o exotický telefon, vlastně o poslední „pravé“ Blackberry, než značku odkoupilo čínské TCL. To s ní sice mělo gigantické plány, ve finále ale nevyšly podle představ.

Poslední pořádné Blackberry, alias Priv s Androidem a výsuvnou QWERTY klávesnicí Priv bylo první zařízení s Androidem od Blackberry, které na trhu současně vyčnívalo. Jednalo se o vysouvák, který měl v zavřeném stavu pěkně schovanou QWERTY klávesnici. Telefon byl výjimečný, nikde neopisoval, pouze jej situace na trhu „dotlačila“ k integraci Androidu namísto dříve používaného BlackBerry OS 10. Výrobci se podařilo ze svého systému vzít všechno podstatné a integrovat to do Androidu. Na legendární Blackberry Priv, který měl značku pozvednout (nepovedlo se to), tak vzpomínáme dodnes. Podobně vypadají smartphone s novodobým hardwarem by totiž zaujal i v dnešní době Priv by BlackBerry: diamant s kazem [recenze]

Apple iPhone SE (2016) Tak tohle byla trefa do černého! Když v roce 2016 Apple představil iPhone SE, splnil se po letech mnohým uživatelům sen o levnějším a kompaktnějším iPhonu. Nový model byl sice výkonově ořezaný, chyběla mu třeba optická stabilizace obrazu, 3D Touch nebo rychlejší Touch ID, uživatelé si jej však okamžitě zamilovali. A nižší cena ve finále přesvědčila i ty, kteří nad iPhonem delší dobu zvažovali, ale nechtěli do nich tolik investovat. Apple tak jednoduchým iPhonem přilákal do svého ekosystému spoustu nových uživatelů.

iPhone SE mnozí uživatelé používali i po ukončení dlouholeté softwarové podpory. I to je důkazem toho, že se telefon prostě povedl... „Láska“ k telefonu byla tak velká, že tento telefon uživatelé nedali z ruky ani tehdy, když mu letos skončila softwarová podpora. „Eséčko“ přišlo do prodeje s iOS 9.3 a bylo aktualizováno až na iOS 15. U úspěšnosti konceptu kompaktnějšího a levnějšího iPhonu svědčí i to, že se tento telefon dočkal už dvou nástupnických generací. První přišla do prodeje v roce 2020, druhá na trh dorazila letos. Apple iPhone SE: navenek malý, uvnitř dospělý [recenze]

Samsung Galaxy S7 Edge (2016) „Eska“ od Samsungu vždycky přitahovaly pozornost těch nejnáročnějších uživatelů, až u řady Galaxy S7 jsme však mohli registrovat zvýšenou kvalitu mobilní fotografie. Samsung do své top řady opět vrátil některé vlastnosti, které se na rok odmlčely, např. zvýšenou odolnost IP68 či microSD karty. Už ve své době měl telefon displej s rozlišením 2 560 × 1440 pix, a dokázal se rychle nabíjet i bezdrátově. Fotoaparát se pyšnil technologií Dual Pixel, která zlepšila kvalitu fotek za horšího osvětlení.

Zakřivený displej, návrat IP68 a microSD karty. Galaxy S7 Edge se mohl pyšnit i vylepšeným nočním focením Telefon se zakřiveným displejem vypadal na svou dobu stále neokoukaně, byl to vlastně jen Samsung, který dokázal displeje takto zakřivit, a až po letech je začal nabízet i konkurenci. Pokud jste však ctili ducha klasického smartphonu, byl k dispozici i Galaxy S7 s rovným displejem. Ve své době byla řada Galaxy S7 hodnocena jako absolutní špička telefonů s Androidem, v následujících letech následovalo několik slevových akcí, u nichž se po „es sedmičkách“ jen zaprášilo. Samsung Galaxy S7 Edge: zahnutý k dokonalosti [recenze]

Sony Xperia XZ Premium (2017) Sony nám v roce 2017 ukázalo model Sony Xperia XZ Premium, a vzpomínáme na něj dodnes jako na multimediální kolos se skvělým displejem se zapamatovatelným hranatým designem, který působil trochu „oldskůlově“. Telefon uživatel zaujal možná i proto, že si i přes aktuální designové trendy šel svou vlastní cestou a nebál se ukázat, že chce být jiný.

Xperia XZ Premium zůstala stále svá, a to přesto, že designový trend se v roce ubíral úplně jiným směrem Vše co telefon uměl, však bylo na absolutní maximum. Sony nechtělo nic odfláknout, a tak nebylo nic polovičaté. Na skvělý displej navázalo povedené zvukové podání, dobře fungující čtečka na boku i povedené fotografie a pořizovaná videa. Negativem byly prakticky jen větší rozměry telefonu, hardwarová výbava byla na rok uvedení maximální možná. Sony Xperia XZ Premium: konzervativní obr se skvělými funkcemi [recenze]

Huawei Mate 20 Pro (2018) V dobách, kdy Huawei ještě nesvazovaly sankce, se jednalo o telefon, který jste v průběhu dne viděli v rukou kolemjdoucích s železnou pravidelností. V roce 2018 se jednalo o nejinovativnější telefon, který si našel cestu i k těm nejnáročnějším uživatelům.

Huawei Mate 20 Pro neměl moc chybiček, o rok později po jeho premiéře to však začalo s Huawei jít z kopce... Huawei Mate 20 Pro vypadal díky zakřivenému OLED displeji se čtečkou otisků prstů nadčasově, povedl se i všestranný fotoaparát Leica. Pochválit jsme mohli i vydrž telefonu na jedno nabití, rychlé dobíjení či odolnost IP68. Telefon ve své době prakticky nic podstatného nescházelo, ani slušný výpočetní výkon. Právě díky Mate 20 Pro se Huawei odrazil ke špici mobilního průmyslu, kde až dosud kraloval Samsung. Jenže, v té době ještě nemohl vědět, že za rok už bude Huawei bez přístupu ke Google službám a americkým technologiím... RECENZE: Huawei Mate 20 Pro — génius s hromadou technologií, které si zamilujete

Redmi Note 7 (2019) Redmi Note 7 se v roce 2019 dostal do desítky nejprodávanějších telefonů na světě. A nebylo divu, vděčil za to kombinaci zajímavého hardwaru a koncové ceny. Pokud jste se cenově drželi při zemi (varianta 3/32 GB), mohli jste telefon pořídit za necelé čtyři tisíce. Telefon však myslel i na náročnější uživatele, a tak byly za příplatek k dispozici i konfigurace 4/64 a 4/128 GB.

Redmi Note 7 byl v roce 2019 králem střední třídy Nový model designově pokročil, zbavil se obstarožního microUSB a navrch přidal slušnou baterii a 48MPx fotoaparát. Ani výpočetní výkon, který zajišťoval Snapdragon 660 nebyl na střední třídu k zahození. Telefon měl jen dva zásadní nedostatky. 6,3" displej byl pro mnohé uživatele doslova jako „pádlo“, a telefon nepodporoval NFC. S oběma nedostatky se však dalo bez problémů žít. RECENZE: Redmi Note 7 je skvělá volba s jedinou chybičkou

Samsung Galaxy A52s (2021) Je to teprve rok, co Samsung uvedl na trh telefon, který mu doslova zboural statistiky. Galaxy A52s se i v Česku stal jeden z nejprodávanějších telefonů, který překonal i pár měsíců staré předchůdce Galaxy A52 a Galaxy A52 5G či dokonce prakticky „vymazal“ nástupnickou generace Galaxy A53.

Galaxy A52s se Samsungu povedl natolik, že ovlivnil prodeje předchůdce i následovníka tohoto modelu. A telefon se prodává dodnes... Právě Galaxy A52s byl vloni králem střední třídy, a pokud jste ho sami nekoupili, určitě jste jej minimálně někomu doporučili. Telefon střední třídy měl totiž „od všeho něco“, ať už to byla odolnost IP67, 120Hz displej krytý sklem Gorilla Glass 5, slušnou baterii s rychlonabíjením, foťák s optickou stabilizací, stereoreproduktory a slušný čipset s podporou 5G. V poměru výkon/cena jste u Samsungu už dlouho nedostali to, co nabídl Galaxy A52s. Telefon se navíc nabízí ještě letos, a stále si nachází další a další zájemce. Recenze mobilu Samsung Galaxy A52s. Bestseller dostal ještě výkonnější čipset