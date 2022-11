10 největších propadáků světa mobilů za posledních 10 let. Svůj moment si zažil kdekdo, i Apple

Mobilní trh má za sebou rapidní technologický vývoj, který však rozhodně nebyl bez chyb. V tomto článku vzpomínáme na deset největších mobilních propadáků za posledních deset let, tedy případy, kterými se výrobci ani po delší době rozhodně nechtějí chlubit. Vzpomeneme na telefony, které se vyloženě nepovedly nebo byly myšlenkově úplně mimo, na operační systémy, které neměly čím konkurovat, nebo na nekalé praktiky některých výrobců, kteří uměle omezovali výkon telefonů nebo naopak navyšovaly skóre při testování benchmarky. 10 nejpovedenějších mobilů za posledních 10 let. Vzpomínáme na srdcovky, kterých jsme se nechtěli vzdát Posledních 10 let bylo u řady značek ve znamení vzestupu a pádu, zatímco některé rostly, a z nebes je srazily až sankce, jiné rok od roku klesaly, a držela je při životě jen ztenčující se základna loajálních fanoušků. No, a spolupráce Microsoftu a Nokie, to je kapitola sama pro sebe... Životu nebezpečný Samsung Galaxy Note7 Co tě nezabije, to tě posílí. Pokud by dnes některá značka chtěla zajistit telefonu takové PR a marketing jako tomu bylo u Galaxy Note7, ani s neomezeným rozpočtem by nedokázala to, co sedmá generace tabletofonu řady Galaxy. Ve sdělovacích prostředcích, vlacích, letadle, v online prostoru, v tisku a v televizi - Galaxy Note7 byl úplně všude. A mělo to svůj důvod - problematické baterie. A ty daly vzniknout kauze #BatteryGate obřích rozměrů, která byla do té doby absolutně nemyslitelná. Bezpečnost baterií bral každý jako naprostou samozřejmost. Samsung odhalil příčiny zkázy tabletofonu Galaxy Note 7 Note7 byl v roce 2016 očekávaným zástupcem řady Galaxy Note, která si v Evropě dala roční přestávku. První várka telefonu trpěla nadměrným přehříváním baterie, které v některých případech vyústilo i v zahoření telefonu, takže jej Samsung musel stáhnout z trhu. Baterie vyměnil za nové, ale i po výměně se problémy opakovaly. V říjnu roku 2016 pak Samsung oznámil, že s výrobou Notu7 končí, a že všechny kusy stáhne od uživatelů zpět.

Při premiéře Notu 7 jsem ještě nevěděli, že záhy bude následovat jeho derniéra Mnozí po tomto fiasku predikovali Samsungu strmý pád do mobilních hlubin, jenže jihokorejci se k celému problému postavili čelem. V lednu roku 2017 výrobce poodhalil, v čem tkvěly problémy s bateriemi. V jejich návrhu byly konstrukční chyby, které, dříve nebo později, vyústilo v přímý styk katody anody, tj. ke zkratu a zahoření. V případě obou různých várek baterií sice byly evidovány odlišné symptomy, společným jmenovatelem obou problémů však byl nedostatek místa pro baterii uvnitř telefonu. Samsung chtěl do útrob umístit co největší akumulátor, ale trochu se přepočítal... Ještě dva roky po stažení telefonu z trhu jste před vzhledem mohli zaslechnout hlášku o tom, že „Samsungu Galaxy Note7 má vstup na palubu přísně zakázán“. Samsung si sedmým Notem výrazně pošramotil pověst, problémy s bateriemi však daly vzniknout novému osmibodovému testovacímu programu, aby se už nikdy nic podobného neopakovalo. Do dnešních dní se tak skutečně nestalo, a i díky tomu si dnes na nepovedený Note7 vzpomene jen málokdo. Ultimativní sbírka vtipů na Galaxy Note 7. Nebo jsme na některý zapomněli? Samsung sice v lednu 2017 uváděl, že se mu vrátilo 96 procent kusů, konkrétně v Česku, kde byla v oběhu zhruba tisícovka přístrojů, se jej uživatelé nechtěli vzdát příliš ochotně. Spousta z nich telefon používala na své vlastní riziko, a k vrácení je donutily až aktualizace softwaru, které postupně snižovaly maximální kapacitu, na kterou se může dobít vestavěná baterie. Z kusů, které Samsung obdržel, poté vznikla edice Galaxy Note FE s menší baterií (a bez „dráždivé“ sedmičky), která byla určena pro fanoušky značky. V Česku se tento model nenabízel.

Zkáza Nokie a mobilních Windows Když vsadíte na špatného koně, není cesty zpět. V roce 2011 se do čela finské Nokie dostal Stephen Elop, kterého mnozí viděli jako nastrčenou figurku ze strany Microsoftu. Ten totiž finskou značku doslova přivedl do spárů Microsoftu, což byl jeho předchozí zaměstnavatel. Microsoft v roce 2013 odkoupil mobilní divizi Nokie, což znamenalo konec legendární značky v podobě, jakou jsme dříve znali. Už o rok později Microsoft představil první smartphony řady Lumia, na které se misto Nokie skvělo jeho vlastní logo. Windows 10 Mobile. Systém, který přišel o pět let později, nebo o pět let dříve (komentář) Microsoft byl kdysi softwarový gigant číslo jedna, Nokie zase byla legendou mezi telefony. Tak proč giganty nespojit v něco ještě výjimečnějšího? Ukázalo se, že se jednalo o sázku na špatného koně, a to z obou stran. Obě firmy do rozjetého vlaku nastoupily pozdě, a to předznamenalo neveselý konec.

Mobilní Windows nebyly špatné, ale spolupráce s Nokií nikam nevedla. Systém na konkurenci nestačil a brzy skončil v propadlišti dějin Nokia v područí Microsoftu zažila krušné časy, jen za pár let propustila 21 tisíc zaměstnanců a její tržní podíl se smrsknul ze 33 procent na směšné hodnoty. Ve srovnání s Androidem a iOS byl mobilní Windows Phone sice jedinečný a našel si své skalní příznivce, v řeči čísel se ale jednalo o jednoznačný propadák. Možná i proto, že Microsoft Google v jeho počátcích podcenil a nebral jej jako konkurenci. A to v době, kdy ještě mobilní systém nesl název Windows Mobile. Google následně mobilní platformu od Microsoftu odřízl od svých služeb a problém byl na světě. Kapitola systému Windows 10 Mobile byla definitivně dopsána 14. ledna roku 2020, kdy skončila softwarová podpora systému a jeho online služeb. Konec systému však začal už v roce 2017, kdy byl ukončen a rozpuštěn jeho vývojový tým. Poslední telefon s mobilní Windows byl však vydán ještě o rok dříve, jednalo se o Lumii 650. Od roku 2016 patří značka Nokia pod společnost HMD Global. Na trhu se tak začaly opět objevovat hloupé telefony, které chtěly navázat na zašlou slávu mobilních legend. Souběžně se začaly objevovat i nové smartphony s operačním systémem Android. Chytré telefony Nokie se však dnes výbavou drží spíše při zemi. Na návrat na podobná čísla prodejů jako v minulosti, to však ani tentokrát nevypadá.

Pád Huawei ze špičky na absolutní dno Nikdy nevíte, co vám nabourá byznys. Plán B měl velké zpoždění. Huawei měl sice již dříve signály k tomu, že může přijít o Google služby v rámci Androidu, plán B však začal formovat až v době, kdy bylo na rychlý přechod mezi operačními systémy pozdě. Když začaly doslova přes noc platit americké sankce, byla čínská značka na cestě za globálním prvenstvím mezi výrobci s Androidy. Huawei je totiž dlouhodobě podezříván, že může využívat informace získané ze sítí a softwaru ke špionáži, resp. pro účely čínské vlády. Výrobce ale toto nařčení dlouhodobě odmítá. Huawei ve velkých problémech. Google jej prakticky odřízne od Androidu! Huawei v květnu roku 2019 přišel o přístup k americkým technologiím, což zahrnovalo, nejen nemožnou certifikaci Google služeb, ale také omezený přístup k čipsetům a 5G modemům. Firma si až do roku 2020 vyráběla vlastní procesory Kirin, které však už druhým rokem vyrábět nemůže, a ani příští rok se jejich výroba nerozběhne, protože vývoj čipsetů byl kompletně rozpuštěn. Místo útoku na mobilní prvenství tak Huawei spíše jen přežívá na trhu, kde dominují zařízení, v nichž běží služby od Googlu. Oficiálně totiž telefony od Huawei nemají k dispozici Google Play, YouTube, Google Mapy ani další aplikace od Googlu, byť existují různé neoficiální způsoby, jak tyto aplikace do telefonů dostat. Co všechno musí výrobce splnit, aby mohl do telefonu dát Android se službami od Googlu Huawei se tak začalo výrazněji soustředit na domovskou Čínu, kde nabízí telefony s vlastním systémem HarmonyOS. Ten mimochodem nebyl při startu sankcí dotažený do konce, což Huawei také velmi ublížilo. Ve zbytku světa značka nabízí AOSP verzi Androidu, ve které jsou služby od Googlu nahrazeny balíkem služeb HMS (Huawei Mobile Services). I v této době v telefonech běží jen Android 10, který výrobce vylepšuje jen svou nadstavbou EMUI. K novějším verzím Androidu značka nemá přístup. Honor vstupuje do nového roku jako samostatná značka. Chce prodat víc telefonů než bývalá matka Huawei Sluší se také zmínit to, že sesterský Honor se od Huawei začátkem roku 2021 osamostatnil. A právě to mu umožnilo získat zpět certifikaci ke Google službám. U Huawei se skloňuje možné zvolnění restrikcí již druhým rokem, ovšem dosud žádné přelomové rozhodnutí nepadlo. Huawei si tak na pozici mobilní jedničky musí nechat zajít chuť.

Kauzy Applu: Antennagate a Bendgate Apple se učil stavět iPhony za pochodu, ne vždy to vyšlo. S konstrukcemi telefonů neměl problém jen Samsung, ale také Apple. Vzpomínáme hned na dvě problematické aféry. První se týkala problémů s příjmem signálu, druhá zase špatné pevnosti kovového těla. Tzv. #Antennagate je trochu staršího data, spadá do roku 2010, kdy byl vydán iPhone 4. Apple u něj totiž z estetických důvodů změnil umístění antény, a stačilo jen „správné“ zakrytí antény rukou při držení telefonu (levý spodní roh), a nikam jste se nedovolali, nebo byl hovor nečekaně ukončen. Antennagate po česku, aneb jak iPhonu 4 mizí signál Steve Jobs v návaznosti na zjištěné problémy uspořádal mimořádnou tiskovou konferenci, ve které iPhone 4 obhajoval. Současně ale připustil, že má určitou chybu, a nabídl i její řešení. Ke všem iPhonům 4 přidal bezplatné bumpery, tj. kryty na záda telefonu, které problémy s příjmem signálu vyřešily. Ruka tak už přímo nezastínila anténu, a žádné další problémy tohoto typu se už u budoucích iPhonů neobjevily. Jenže nás spíše zajímají problémy v poslední desetiletce... V roce 2014 se iPhony 6 a 6 Plus se namočily do kauzy #Bendgate. Ukázalo se, že Apple ještě před vydáním telefonů věděl o tom, že použité kovové rámy jsou náchylné k ohnutí, pokud se na ně působí vyšší silou. A to přesto, že se má jednat o slitinu, která byla dvakrát pevnější než hliník. #BendGate: To by nebyl iPhone, aby neměl aféru. Šestky se ohýbají! Jenže stačilo telefon nosit v zadní kapse kalhot a pak si s ním sednout na židli. Následně jste z kapsy vytáhli iPhone ve tvaru banánu, popř. rovnou telefon s poškozeným rámem. Nejslabším místem se ukázala oblast poblíž regulátorů hlasitosti, ve které byl rám ztenčený, a chyběla zde patřičná výztuha. I díky tomu přistála Applu na stole hromadná žaloba. Apple se rozhodl, že ohnuté iPhony vyměníte. Ale protože v té době bylo videa ohýbání iPhonů na YouTube velmi populární, výměna se týkala jen přístrojů, u kterých bylo ohnutí náhodné, nikoliv cílené.

Pokus o oživení BlackBerry nevyšel Operace se vydařila, ale pacient zemřel – a to hned několikrát. Pamatujete BlackBerry z přelomu tisíciletí? Z dřívějšího mobilního giganta, za nímž stála kanadská společnost RIM (Research in Motion), dnes nezůstal ani drobeček. Díky nástupu iPhonů a Androidů nedokázala firma reagovat na měnící se požadavky převážně korporátních zákazníků, a tak využívání systému BlackBerry OS postupně klesalo. A to se bavíme o značce, která ve své době stála za polovinou všech prodaných smartphonů v USA, resp. druhým největším výrobcem na světě s globálním marketsharem 8,3 %. Tedy první za nedostižnou Nokií, která si držela více než 50 procent trhu, což byl „úplně jiný svět“. Když se řeklo BlackBerry, snad každý si představil smartphone s klávesnicí pod displejem, který špičkově zvládá organizaci času a kancelářskou práci. Značku nezachránila ani spolupráce s čínskou značkou TCL. Ta si brand BlackBerry vzala pod patronát v prosinci roku 2016, a postupný úpadek se snažila zvrátit nabídkou telefonů s operačním systémem Android v kombinaci se známými službami BlackBerry. V úplně prvním telefonu s Androidem však měla prsty ještě původní společnost RIM, jednalo se o vysouvací BlackBerry Priv z roku 2015. Tato spolupráce však byla ukončena k 31. srpnu roku 2020. Firmě TCL totiž nebyla prodloužena licence, celá divize navíc byla dlouhodobě ve ztrátě. Posledním nabízeným modelem bylo BlackBerry Key2. BlackBerry definitivně končí s mobily, licence pro TCL nebude prodloužena Pro skalní fanoušky a uživatele telefonů s ikonickou QWERTY klávesnicí pod displejem to byla rána pod pás. Jenže se záhy objevilo světlo na konci tunelu. Práva na značku BlackBerry přešla na firmu Onward Mobility, která do světa vyhlásila, že v roce 2021 spatří světla světa 5G telefon značky BlackBerry. Uvedení telefonu se protahovalo do té míry, že firma letos v únoru přišla o práva na značku BlackBerry a tím se smutná historie firmy uzavřela. Ještě před tím stihli původní majitelé rozprodat patenty BlackBerry za 600 milionů dolarů, a tím svůj neúspěch alespoň částečně zahojili.

(Ne)překvapivý konec LG LG nevydrželo a skončilo, zrovna když to začalo být zajímavé... LG v mobilním průmyslu dlouhodobě paběrkovalo, zejména díky tomu, že dlouhodobě fungovalo ve stínu úspěšnějšího a populárnějšího jihokorejského souputníka Samsungu. A dá se říci, že ve chvíli, kdy to začalo být u LG po letech konečně zajímavé, zavřelo LG svůj mobilní krám. Je to velká škoda, a současně propadák, protože, kdyby si jihokorejská značka trochu více věřila, mohla v novodobém světě telefonů netradičních konstrukcí jednoznačně uspět. Nové směřování poslední doby odstartoval model LG Velvet. Následně jsme obdivovali otočný LG Wing. Praktické využití sice pokulhávalo, pokud však bylo hlavním hnacím motorem LG primárně šokovat, povedlo se to do puntíku. Loni v lednu LG na veletrhu CES ukázala prototyp telefonu s rolovací obrazovkou LG Rollable, a my se těšili na to, že mobilní budoucnost dorazí do telefonů dříve, než se původně očekávalo. Jenže LG Rollable to těsně nestihl. Bude to sběratelská rarita. LG přece jen vyrobí Rollable, ale jen pro interní účely Loni v dubnu už bylo jasné, že LG končí s výrobou telefonů. Rollable přesto nebyl zrušen, ale jeho výroba ještě pár měsíců pokračovala. Pouze s tím rozdílem, že telefon byl určen do rukou zaměstnanců, a nikoliv pro běžné uživatele. A to je věčná škoda. Musíte si tak vystačit s recenzí nedostupné rolovačky a čekat na to, až se někdo z konkurenčních výrobců uráčí uvést na trh svou podobu telefonu s rolovacím displejem. A bojíme se, že se čekání kvůli konci LG protáhne na pěkných pár let...

Essential Phone, Nothing Phone a co bude dál? Essential Phone rozhodně nenaplnil velká očekávání. V roce 2017 zkoušel na trhu prorazit Essential Phone, smartphone budoucnosti, pod něhož se podepsal „otec Androidu“ Andy Rubin. A telefon neměl žádné malé cíle, už od začátku se prezentoval jako konkurence pro Pixely a Samsungy řady Galaxy S. Na záda telefonu se připevňovaly tzv. „Essential moduly“. Telefon chtěl být více, než jen „další telefon s Androidem“, ale očekávaná revoluce se nekonala. Očekávaná byla jednoduše tak velká, že je telefon nedokázal splnit ani z poloviny. Začátkem roku 2018 bylo jasné, že místo revolučního telefonu se jedná o propadák. Bezrámečkový smartphone s neokoukaným designem si do té doby pořídilo jen 88 tisíc zájemců po celém světě. A mělo to celou řadu příčin. Telefon se do prodeje dostal pozdě, měl problémy s fotoaparátem a softwarové chyby, které byly v případě čistého Androidu velkým překvapením. Telefon startoval na částce 19 tisíc korun, ovšem ani při výprodeji za 8 tisíc korun jej nikdo nechtěl. Koncem roku 2018 zmizel telefon z trhu. Rubinův Essential Phone je definitivně propadák. Neprodalo se ho ani 100 tisíc kusů Podle informací z roku 2021 se Essential spojil se startupem Nothing, a možná i to pomohlo ke vzniku telefonu Nothing Phone (1). Původní zakladatelé Essentialu to ale nevzdali a chtěli na trh přijít s telefonem pod značkou OSOM, ovšem tentokrát bez Andyho Rubina. Nakonec se projektu ujala firma Solna Mobile, která jej přetvořila ve finální produkt Solana Saga. Čert aby se v tom vyznal. I tentokrát to na nějak velkou revoluci nevidíme, prodá se blockchainové Sagy alespoň 100 tisíc kusů?

Operační systém Bada I Samsung měl svůj plán B, ale ztroskotal kvůli Banalitě. Samsung začal připravovat svůj „plán B“ v roce 2009, operační systém Bada se však na trh dostal až o rok později. Bada byla už ze startu koncipována jako konkurence pro operační systém Android. S ním byl systém propojený stejnou nadstavbou TouchWiz, jako u Androidu, což mělo usnadnit případný přechod uživatelů. Samsung Wave III: Bada 2.0 poprvé [recenze] Společně s Badou Samsung uvedl na trh i unikátní řadu smartphonů Wave, která se na svou dobu pyšnila neotřelým designem, kovovými těly či AMOLED displeji. Tedy přesným opakem toho, co v té době dominovalo v segmentu Androidů. Už první roky bylo mezi řádky vidět, že si Samsung Badou nebyl až tak příliš jistý, a v rámci podpory ji dost okatě „opomíjel“. Bada po úvodním startu skomírala, druhý dech je však vdechla až model Samsung Wave 3, který přišel na trh s novou verzí systému Bada 2.0. I tentokrát se však ukázalo, že Samsung upřednostňuje Android, a vývoj Bady postupně uvadal. I proto, že se na svou dobu jednalo o poměrně nedospělý systém. Z dnešního pohledu je to možná nepředstavitelné, ale Bada nepodporovala vícejádrové procesory. Už od počátku byl systém určen jen pro telefony s jedním procesorovým jádrem. Tento zdánlivě banální nedostatek vystavil Badě po pár letech stopku. A to přesto, že si uživatelé modelovou řadu Wave zamilovali.

Pro pamětníky - takto vypadala domovská obrazovka a výsuvná lišta u operačního systému Bada Jenže, v první generaci mohla běžet jen jedna aplikace třetích stran najednou, při přepnutí aplikací se ukončila. Multitasking byl k dispozici jen mezi jednou předinstalovanou a jednou doinstalovanou aplikací, což změnila až Bada 2.0. První generace systému sice podporovala Flash či NFC, ale měla spoustu omezení, které znemožňovaly aplikacím třetích stran přístup k SMS zprávám, či k Wi-Fi nebo k volání přes internet. Dříve populární Skype tak na platformě nemohl být dostupný. Systém také dost bojoval i s přesností GPS. Jenže kvůli mizernému tempu vývoje, chybějícím vývojářům a absenci známých aplikací v obchodě SamsungApps (celkem zde bylo 2 400 titulů) byl vývoj Bady v roce 2013 ukončen. Samsung následně zdrojové kódy z Bady integroval do vlastního systému Tizen, který se objevil u několika telefonů a dlouhou dobu jej jihokorejci nasazovali do svých chytrých hodinek. Do dnešních dob se Tizen používá u chytrých televizí Samsungu. Jihokorejci si však tímto krokem navždy uzavřeli „plán B“, a určitě pevně doufají v to, že je od Androidu nikdy nikdo neodstřihne.