10 novinek v aplikaci Zprávy, které přinese iOS 26. Potěší každého, kdo chce pohodlnější a modernější chat

S příchodem iOS 26 se Apple zaměřil na poměrně velké vylepšení aplikace Zprávy, která v mnoha ohledech dohání konkurenci. Celý systém sice prochází vizuální proměnou nazvanou Liquid Glass, ale právě v komunikační aplikaci nacházíme ty nejpraktičtější novinky. Nejde jen o kosmetické úpravy, ale o funkce, které usnadní každodenní psaní a zpřehlední konverzace pro všechny uživatele.
Jako první přichází nová zbraň v boji proti nevyžádaným zprávám. Aplikace bude automaticky třídit příchozí textovky do dvou hlavních složek: Neznámí odesílatelé a Spam. Nemusíte se ale bát, že přijdete o důležité jednorázové kódy nebo informace od dopravců, ty systém rozpozná a ponechá v hlavní schránce.
Ve složce Neznámí nebude možné možné na zprávy odpovídat; půjde je ale Označit jako známé a přesunout do hlavní schránky. U zpráv označených jako spam budou navíc z bezpečnostních důvodů automaticky deaktivovány veškeré odkazy a telefon je nebude oznamovat.
Vlastní pozadí, kopírování a ankety
Možnost nastavit si vlastní pozadí chatu působí jako drobnost, ale pro mnohé je to vítané zlidštění jinak poměrně strohého prostředí. Vybírat lze z připravených motivů, libovolných barev či fotografií. Majitelé novějších modelů mohou využít i funkci Image Playground, která na přání vygeneruje pozadí pomocí umělé inteligence. Zvolené pozadí uvidí všichni účastníci (ve skupině či druhá strana v iMessage chatu). Pokud vás cizí tapety ve skupinových chatech budou rušit, dá se celá funkce v nastavení vypnout.
Konečně přichází možnost kopírovat jen část zprávy. Stačí podržet prst na textu, zvolit Vybrat – Kopírovat a označit konkrétní pasáž. To může být praktické například při opisování adresy, telefonního čísla či čísla účtu. Odpadá tak nutnost přenášet celou zprávu do Poznámek či jiného textového editoru a tam ji upravovat.
Součástí aktualizace jsou také ankety přímo ve Zprávách. Ty fungují velmi jednoduše: vytvoříte otázku, přidáte až dvanáct možností a odešlete do skupiny. Každý účastník může hlasovat, ale i doplnit vlastní návrh. To se bude hodit například v případech, kdy se domlouváte na termínu setkání nebo výběru restaurace a nechcete přepisovat desítky odpovědí.
Překlady, rodičovská kontrola a další vylepšení
Apple se snaží bořit jazykové bariéry. Na zařízeních s podporou Apple Intelligence přichází s funkcí živého překladu, kterou lze zapnout pro celou konverzaci nebo jen pro jednu zprávu. Díky ní mohou dva lidé komunikovat, přičemž každý píše ve svém rodném jazyce a protistraně se text automaticky překládá v reálném čase. Podporováno je devět hlavních jazyků: čínština (mandarín, zjednodušená), francouzština, němčina, italština, angličtina, japonština, korejština, brazilská portugalština a španělština. Překlad probíhá velmi rychle a nebrzdí tempo chatu.
Rodiče ocení rozšíření rodičovské kontroly. V rámci funkce Čas u obrazovky bude možné zakázat dětem psát na neznámá čísla. Pokud se o to pokusí, přijde rodičům upozornění a dostanou možnost schválit výjimku. Bude to fungovat podobně jako u schvalování nákupů v App Store. Jasnou snahou je v tomto případě omezení rizika nevyžádaného kontaktu.
Na závěr jsme si nechali několik drobných, ale potěšujících vylepšení. Patří mezi ně například možnost reagovat na zprávy pomocí Emoji Tapbacks přímo z obrazovky v autě přes Apple CarPlay. Vylepšení se dočkala i funkce Genmoji, která umožňuje vytváření unikátních emotikon kombinací několika stávajících, přičemž vytvořené emotikony lze dále upravovat pomocí textového popisu.
Zmínit musíme také nový indikátor psaní v chatu či možnost posílat Apple Cash ve skupinách. Ačkoli se nejedná o revoluční změny, dohromady tvoří celek, který zpříjemňuje a zefektivňuje naši digitální komunikaci. Zprávy v iOS 26 tak budou nejen hezčí, ale hlavně praktičtější aplikací pro každodenní komunikaci.