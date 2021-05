10 podivných (ne)telefonů, které vás vyléčí ze závislosti na smartphonu

Smartphony se za poslední roky staly našimi každodenními společníky. Trávíme s nimi dlouhé hodiny denně, u mnohých může běžné používání časem přejít v závislost. Ostatně proti tomu sami bojují i Apple a Google, kteří ve svých systémech čas strávený u obrazovky měří a umožní jej v případě potřeby omezit. Co kdyby však nešlo jen o software, ale přímo samotný telefon by byl navržený tak, aby na něm lidé trávili jen ten nejnutnější čas?

Telefon zvaný Offline phone je přesným opakem toho, co dnes známe. Jeho výchozí stav je totiž offline, odpojený od všech sítí a připojit se můžete pouze po omezený čas, kdy je to opravdu nutné. Chybí zde chytré funkce, fotoaparát a má dokonce jen e-ink displej, se kterým jeho obrazovka téměř splývá s tělem. Koncept v roce 2018 dokonce vyhrál designové ocenění Red Dot Design Concept Award .

Substitute Phone

Znáte to, někdo před vámi vytáhne telefon a vy dostanete ukrutnou potřebu jej také vzít do ruky a začít prohlížet cokoliv vás napadne. Nehledě na to, že to danou situaci není důležité, jde pouze o určitou závislost. Přesně pro tyto případy slouží Substitute phone.



Substitute Phone je ideální společník pro všechny, kteří mají častou potřebu swajpovat po displeji.

Nejedná se o skutečný telefon, pouze o zařízení, které jej svým tvarem připomíná. Místo displeje však má však dvě řady kuliček, které umožní uvolnit vaši závislost. S kuličkami můžete prsty v klidu swajpovat, scroolovat, zoomovat, dát uvolnit své potřebě a přitom zůstat přítomný v realitě.