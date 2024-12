10 praktických tipů a triků pro internetový prohlížeč Safari v iPhonu

Chytřejší prohlížeč díky Rozšířením

Podobně, jako desktopové webové prohlížeče, i Safari pro iOS podporuje rozšíření funkcí pomocí takzvaných Rozšíření. Na tomto místě musíme konstatovat, že nabídka je výrazně menší než třeba v případě Chrome, ale i tak v ní najdete užitečné aplikace, které mohou přinést do prohlížeče šikovné funkce.



Chytřejší prohlížeč díky Rozšířením

Otevřete systémové Nastavení, přejděte do sekce Aplikace a pokračujte do Safari. V sekci Obecné otevřete Rozšíření a pokračujte do Další rozšíření. Zde pak můžete vybírat z katalogu obsahujícího například správce hesel, nástroje pro blokování obsahu a dalších rozšíření. Rozšíření se stahují z App Storu a k dispozici jsou bezplatné i placené doplňky. Stažená rozšíření je pak nutné povolit v Nastavení – Aplikace -- Safari – Rozšíření volbou Povolit rozšíření.