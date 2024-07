10 tipů a triků pro Kalendář Google, díky kterým ho můžete využívat na maximum

Nejen na telefonech s Androidem můžete k plánování a organizaci času vyžívat Kalendář Google. K dispozici je též jeho aplikace pro zařízení s operačním systémem iOS a webová aplikace, kterou je možné používat prakticky na jakémkoli zařízení s moderním webovým prohlížečem.

Více kalendářů pro různé příležitosti

Po prvním spuštění budete mít k dispozici jen jeden kalendář – najdete ho v levém postranním panelu pod svým profilovým jménem jako položku Události. Většině uživatelů to patrně bude stačit, nicméně jsou situace, kdy není žádoucí mít všechny události jen v jednom kalendáři.



Tvorba nového kalendáře

Může se například hodit mít samostatný kalendář, do kterého si budete plánovat akce s kamarády nebo členy své rodiny. Další kalendář lze založit pouze ve webové aplikaci (mobilní to, bohužel, neumí). V levém panelu klepněte na tlačítko plus v sekci Jiné kalendáře a zvolte možnost Vytvořit nový kalendář. Pak zadejte jeho název, popis a stiskněte tlačítko Vytvořit nový kalendář.



Přidání události do určitého kalendáře

Při vytváření nové události pak budete moci zvolit, do kterého kalendáře bude uložena. Pokud chcete kalendář sdílet s dalšími lidmi, přejděte ve webové aplikaci do Nastavení a v sekci Nastavení mých kalendářů otevřete tento kalendář. Pak v sekci Sdílet s konkrétními lidmi nebo skupinami pozvěte další účastníky.