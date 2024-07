10 tipů a triků pro mobilní Mapy Google, které vám usnadní (nejen letní) cestování

Mapy Google ve výchozím nastavení poskytují pokyny pro nejúspornější cestu k cíli. To je skvělé, pokud se snažíte ušetřit za palivo, ale když opravdu spěcháte, můžete potřebovat absolutně nejrychlejší možnou cestu, přestože vás to možná bude stát pár drobných navíc.

Už se vám někdy stalo, že jste zaparkovali auto a po několika hodinách jste si za nic na světě nedokázali vzpomenout na to, kde by mělo být? Nejste zdaleka první, ani poslední, komu se to stalo. Mapy Google umí uložit libovolné místo a později se k němu vrátit.

Anonymní režim

Chystáte se na cestu na přísně utajené místo, o kterém by nikdo neměl vědět? Pak by bylo vhodné, aby se toto místo nezobrazovalo například v historii Map Google. Jde to, a je to docela jednoduché – stačí použít anonymní režim.

Klepněte na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu aplikace. Zvolte možnost Zapnout anonymní režim.



Anonymní režim v Mapách Google

Mapy Google se poté restartují a spustí se v módu, ve kterém dočasně přestanou ukládat vaši polohu a používat ji pro jakékoli další účely. A nikdo – údajně ani Google – se nedozví, kde se nacházíte.