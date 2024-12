10 tipů pro klávesnici mobilů Samsung. Vyzkoušejte psaní tahem prstu a rychlé kopírování

Nedílnou součástí každého telefonu či tabletu od Samsungu je i od výroby nastavená defaultní klávesnice Samsung Keyboard . Pokud jste si ji nezměnili za jinou, zadáváte v telefonech Galaxy texty právě prostřednictvím klávesnice od jihokorejského výrobce. V tomto článku si ukážeme, jak na telefonech co nejpohodlněji psát, a co nejefektivněji pracovat s textem.

Opravovat napsaný text je často velký problém, protože se musíte přesně strefit do místa, kde máte chybu. Texty jsou titěrné, prsty máme velké, a tak je mnohdy jednodušší kvůli jednomu překlepu smazat celou větu a napsat ji úplně znova.

Samsung klávesnice podporuje dvě gesta, která nejsou nikde do detailů zdokumentovaná. Budete k nim potřebovat jen dva prsty vedle sebe . Potažení dvojicí prstů přes klávesnici zprava doleva je určeno pro smazání posledního napsaného textu (alias „Zpět“). Pokud potáhnete prsty doprava, tuto akci vrátíte zpět (tj. „Opakovat“).

Místo „njn“ se může do zpráv vepsat „no jo no“, zkratka „jj“ zase může znamenat „ano, souhlasím“. Proč se trápit s delšími texty, když si psaní můžete výrazně zjednodušit. Místo přezdívky můžete být v textu použito skutečné jméno nebo třeba telefonní číslo nebo e-mail. Záleží jen na vás, jak si zkratky nastavíte. V průběhu času je můžete upravit nebo rovnou odstranit. Při psaní se může hodit i to, že dvojitým poklepáním na mezerník napíšete tečku

Pokud vás nebaví klasické psaní na klávesnici, popř. máte hodně překlepů, vyzkoušejte psaní tahem prstu. Nastavíte jej aktivací funkce Potažením začnete psát , a to přes Nastavení – Obecná Správa – Nastavení Klávesnice Samsung – Potažení, dotek a zpětná vazba – Ovl. prvky potažení klávesnice.

Hlasové zadávání aktivujete kdykoliv, kdy se vám zobrazí klávesnice. V levém spodním rohu jen stačí stisknout tlačítko, které okamžitě zahájí nahrávání. Při mluvení se pak text přímo vepisuje do textového pole.

Psaní se stylusem S Pen

Specifikem některých Samsungů je psaní dotykovým perem S Pen, které je dostupné u vybraných tabletů, modelů Galaxy S Ultra a Galaxy Z Fold. V praxi se nám neosvědčilo psaní stylusem na klávesnici místo prstu, praktičtější nám přijde vypisování dotykovým perem třeba přímo do adresního řádku.



Rozpoznávání textu psaného pomocí stylusu, vepisování do textových polí

Pokud jste zvyklí na ruční psaní textu, můžete si nastavit rozpoznávání psaného textu. Na klávesnici zvolte v horním řádku vpravo tlačítko se třemi tečkami, podržte prst na tlačítku Psaní textu a potáhněte jej na lištu úplně doleva, aby bylo pěkně po ruce.



Rozpoznávání psaného textu na šířku displeje

Zadávací políčko je však hodně malé, takže zadáte maximálně pár krátkých slov po sobě (pokud píšete malým, můžete text psát na řádky pod sebou). Zde však spíše doporučíme otočení displeje na bok, takže budete mít pro psaní daleko větší prostor. To, co napíšete, se následně převede do elektronické podoby.