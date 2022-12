11 nejdůležitějších věcí, které hýbaly světem telekomunikací a mobilních technologií v roce 2022

Období mobilního blahobytu skončilo Mobilní svět se zdánlivě vrátil do normálu. Po dvou letech stagnace se svět konečně otevřel cestování, a ve světě se opět naplno rozběhly mobilní veletrhy. Výrobci se sice stále nevzdali představování mobilních novinek v online světě, pomalu však přistoupili i k tiskovým konferencím, které se konaly za fyzické účastni novinářů. Idylka? Ale kdepak... Horší než covid, mobilní výrobci zažívají krušné časy. Samsungu uvízlo po světě 50 milionů neprodaných telefonů Zatímco poslední dva roky lidé „seděli doma“ a kupovali elektronická zařízení jako na běžícím páse, letošní válka na Ukrajině druhotně zvýšila ceny elektřiny, plynu a ropy, takže se lidé do pořizování telefonů, tabletů a další elektroniky už tak nehrnou. A to je daleko větší problém, než nedostatek čipsetů z loňského roku, jehož dozvuky byly patrné ještě letos. Kvůli vysokým energiím lidé přestali kupovat telefony. Až na Apple, který stále roste, mají ostatní výrobci daleko horší prodeje. V polovině letošního roku prosáklo na veřejnost, že jen Samsung má po celém světě ve skladech neprodaných 50 milionů (!) telefonů. 18 procent z roční výrobní kapacity tak v jednu chvíli čekalo na svého zájemce ve skladech. Zaměstnanci Foxconnu přeskakují plot továrny. Výroba iPhonů pro předvánoční trh je v ohrožení Jenže, v některých případech vázne i výroba nových telefonů. Čína už nedokázala udržet hermeticky uzavřené továrny a města kvůli několika případům koronaviru, a tak zaměstnanci továren před Vánocemi přeskakovali plot. Dopady omezené výroby se zcela jistě promítnou do finančních výsledků všech výrobců. I přes tyto problémy letos výrazně rostl snad jen Apple, ostatní hlásí pokles zájmu.

První hodinky od Googlu s Wear OS 3 Google se letos konečně „pochlapil“, a uvedl na trh své první chytré hodinky. Co na tom, že se v ČR neprodávají. Pixel Watch jsou něco jako Pixely ve světě Android smartphonů, veškeré novinky v operačním systému dostanou jako první, a my tušíme, že si pro ně Google časem opět připraví některé exkluzivní funkce.

Pixel Watch - první chytré hodinky od Googlu Google má na trhu konečně své chytré hodinky, a tak Wear OS 3 konečně zpřístupnil i dalším výrobcům. Samsung měl na systém roční exkluzivitu, nyní přichází řada na další značky, které postupně na trh uvádějí hodinky s nejnovější verzí Wear OS. Ta se časem dostane i do vybraných starších hodinek, v nichž běží už dost zastaralý Wear OS 2. Google Pixel Watch. Berou si to nejlepší od Fitbitu, navrch přidávají nový WearOS a procesor od Samsungu Celkově se tak hodinky se systémem Wear OS těší větší podpoře, protože budou dostávat pravidelné aktualizace stejně jako Androidy. Google se tak letos začal věnovat hodinkám více, než kdy dříve.

Povinné USB-C a kvalitnější baterie Konečně! EU letos schválila směrnici, která výrobcům dodávající produkty na starý kontinent nařizuje použití jednotného konektoru USB-C. Primárním důvodem byl elektronický odpad, který je druhotně způsobem různými vzájemně nekompatibilními konektory. Nová pravidla budou na území EU platit od 28. prosince 2024, a to pro smartphony, tablety, sluchátka a další drobnější elektroniku. Notebooky mají na přechod čas až do 28. dubna roku 2026.

USB-C se letos oficiálně stal jednotným konektorem pro mobilní zařízení. Povinně jej musí všichni využívat od 28. prosince roku 2024 Zatímco většina Android výrobců už na USB-C přešla, Apple se až dosud bránil „zuby nehty“. I tak se však bude muset novým pravidlům podvolit, nebo nebude moci v EU prodávat svá mobilní zařízení. EU jako vzor si vzala i Indie, která zavede obdobná pravidla od března roku 2025. Z trhu tak konečně zmizí konektor Lightning i obstarožní microUSB, které ještě tu a tam vídáme u levnějších zařízení. No, už bylo na čase...

Potřebujete vyměnit malou baterii v iPhonu 13 v domácích podmínkách? Připravte se na to, že budete potřebovat dva kufry s nářadím o celkové hmotnosti 36 kg! V podobném duchu se nese i další chystaná regulace ze strany EU, která bude po výrobcích požadovat kvalitnější nebo rovnou vyměnitelné baterie. Hlavním motivem je opět ekologie. Proč vyhazovat telefony, když jim stačí jen vyměnit baterii? Právě výměna by měla být velmi jednoduchá, což dnes u vlepovaných akumulátorů není ani náhodou. Nejčastější důvod pro koupi nového telefonu? Baterie, která nejde nabít. Přitom by ji stačilo vyměnit... Značky Apple a Samsung sice letos přišly na trh s řešením pro domácí opravy, je to však jako nošení dříví do lesa. Tudy cesta nevede. Musíme počkat, až EU výrobcům nařídí návrat vyměnitelných baterií, případné nové podmínky však začnou platit nejdříve za čtyři roky.

Už tak drahé mobilní Česko ještě zdražilo Ano, i letos se Česko umístilo na špici nepopulárního žebříčku. Když Evropská komise letos v srpnu zveřejnila žebříček s cenami mobilních služeb v jednotlivých členských státech, optimističtěji smýšlející čekali alespoň drobný posun z chvostu tabulky o něco výše. Leč, nestalo se tak. Česko se i v letošním roce pevně drží poslední příčky žebříčku, které se nehodlá jen tak zbavit!

Česko je stále první v žebříčku cen mobilních služeb. První od konce... Ano, EU data zpracovává s ročním zpožděním, ale že by se v Česku za poslední rok uhrála nějaká tarifní revoluce, to si tvrdit netroufáme. Revoluci sliboval T-Mobile, kompletně přepracoval tarify, jenže na pozadí zdražil a na 5G donutil přejít každého. Jako by nejdražší služby českým operátorům nestačily, zdražení ke konci roku oznámil i Vodafone. Zvýšil ceny předplacených balíčků, a aby se neřeklo, někde přidal i data. A připlatit si letos museli i zákaznici O2. Ceny se zvyšovaly u internetu, televize i u všech tarifů. Evropská komise má jasno. Mobilní tarify v Česku jsou pořád nejdražší z celé EU A co na to ČTÚ? Ten si letos nechal zpracovat v pořadí už čtvrtou analýzu trhu, přestože ze všech posledních tří vyšlo, že trh potřebuje regulaci. Jenže ve všech případech mu k ní nedala svolení Evropská komise, a tak to ČTÚ zkouší zas a znova. Inu, vlk se nažere, a koza zůstane celá.

Delší softwarová podpora Androidů Samsung v letošním roce prodloužil softwarovou podporu telefonů, a to jen rok po poslední změně. Nově jeho telefony dostanou čtyři nástupnické generace Androidu a bezpečnostní záplaty po dobu pěti let. A to platí i zpětně pro loňské topmodely. Tím Samsung překonal i Google a jako jediný s operačním systémem Android může vážně konkurovat systému iOS. Jeho šestiletou podporu v dohledné době nikdo jen tak nepřekoná.

Softwarové podpoře iPhonů nemůže nikdo konkurovat, nejblíže je k tomu Samsung, na něhož letos navázali i další výrobci Androidů Samsung navíc všem ostatním vypálil rybník aktualizacemi telefonů na Android 13. Všechny telefony, se kterými se počítalo, updaty dostaly do konce roku 2022. Ostatní značky updaty částečně zahájily, a počítají s vypadáváním updatů až do druhé poloviny roku 2023. A zdá se, že právě to ostatním výrobcům ke konci roku otevřelo oči. Aktualizace systému. Minimum jsou 2 roky, mnohé značky ale garantují delší podporu OnePlus i Oppo prohlásili, že v aktualizacích dorovnají Samsung. Jenže, pravidla platí jen pro vybrané modely, které budou představeny až v příštím roce. I tak je to však lepší, než nic, a je vidět, že delší softwarovou podporu začalo v letošním roce jako bonus vnímat vícero značek. Obdobný trend by se měl přenést i do příštího roku.

iOS se bude muset otevřít světu Peklo zamrzlo, iOS se bude muset otevřít alternativním obchodům a platebním systémům. Podle nových pravidel od roku 2024, jenže Apple chce, aby bylo patrné, že se jedná o rozhodnutí „z jeho hlavy“. A proto povolí sideloading již v příštím roce. Do iPhonů a iPadů si tak stáhnete instalátory z internetu, popř. budou pro platformu k dispozici jiné aplikační obchody.

Alternativní obchody pro iOS budou mít pro vývojáře celou řadu výhod. Zatím však nevíme, co to bude znamenat pro uživatele Ty už ostatní existují již nyní, a čekají na to, až je Apple do iOS pustí. Stát se tak má již příští rok, a to s nástupem systému iOS 17. Prvním obchodem bude Paddle, a do nových vod se zřejmě pustí i další softwaroví giganti jako Amazon či Microsoft. Nečekáme však, že by se americký gigant vzdal nákupů na App Storu tak lacino, přeci jen 30 % z nákupů je třicet procent... Paddle bude první alternativní obchod pro iOS. Nejspíš se přidá i Amazon nebo Microsoft