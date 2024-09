11 tipů a triků, které by měl znát každý, kdo se chystá přejít z Androidu na iPhone

Přechod z telefonu s Androidem na iPhone může být pro některé uživatele vstupem do neznámého světa. Každý operační systém má svá specifika, a proto nemusí být tento proces tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ale nebojte se – se správnými tipy a trochou trpělivosti to zvládnete. Připravili jsme pro vás jedenáct tipů a triků, které vám usnadní přechod a orientaci v novém prostředí. Zálohujte na Androidu svá data Než začnete cokoliv přenášet, udělejte si zálohu! Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je přes účet Google. V systémovém nastavení Androidu najdete možnost zálohování, kde můžete uložit data, jako jsou kontakty, fotky nebo zprávy, do svého Google účtu. Jakmile budete mít vše zálohované, můžete se pustit do přenosu dat do nového iPhonu. Zálohování je klíčové pro případ, že by se něco pokazilo.

Zálohujte na Androidu svá data Využít můžete i aplikaci Fotky Google. Ta automaticky zálohuje soubory s fotografiemi a videy do cloudu, takže i když ztratíte fyzický přístup zařízení, vaše data budou stále k dispozici online. Před samotným přenosem na iPhone se ujistěte, že máte vše správně synchronizované. Díky tomu budete mít jistotu, že žádná důležitá data neztratíte a celý proces přechodu bude probíhat hladce.

Použijte aplikaci Move to iOS Jednou z hlavních starostí při přechodu na nový telefon je otázka, jak přenést pokud možno veškerá (nebo alespoň co nejvíce) data. Apple proto vyvinul aplikaci Move to iOS (v českém překladu Přechod na iOS), která by měla tento proces značně usnadnit (byť hodnocení v Obchodě Play známkou 2,6 nesvědčí o úplné spokojenosti uživatelů). Přechod na iOS Stačí si ji na starém telefonu stáhnout z Obchodu Google Play, otevřít ji a řídit se pokyny. Aplikace vám pomůže přenést kontakty, zprávy, fotografie, videa, webové záložky a řadu dalších věcí. Důležité je, aby oba telefony byly připojené ke stejné Wi-Fi a měly dostatečně nabitou baterii. Tímto způsobem se vyhnete ručnímu přenášení souborů a ušetříte si hodiny času. Při nastavování nového iPhonu vyberte možnost Přenést data z Androidu. Následně zadejte kód, který se objeví na iPhonu, do aplikace Move to iOS na telefonu s Androidem. Proces přenosu může nějakou dobu trvat – doba záleží na množství dat. Tento nástroj automatizuje celý proces, čímž minimalizuje možné chyby a zajišťuje plynulý přechod.

Přenos fotek z Fotek Google do iCloudu Kromě aplikace Move to iOS můžete využít také Fotky Google. Pokud jste na Androidu zálohovali své fotografie do Fotek Google, stačí si na iPhonu stáhnout tuto aplikaci a všechny fotografie a videa budou dostupná i na novém zařízení (respektive budete mít přístup k cloudu, kde jsou uložená). Navíc můžete nadále zálohovat své fotografie do Fotek Google, pokud vám více vyhovuje tento cloudový prostor. Fotky Google pro iOS Od července tohoto roku je navíc dostupný přenos fotografií z Fotek Google do iCloudu. Více na toto téma najdete v nápovědě Přeneste kopii fotek a videí do Fotek na iCloudu. Pokud absolvujete všechny kroky, pak se v iCloudu fotky importované z Google Fotek objeví ve složce Import from Google. V původní lokaci však zůstanou, takže si je můžete ponechat jako zálohu, nebo je lze smazat manuálně.

Připravte se na nové prostředí Přechod z Androidu na iPhone není jen o změně zařízení, ale především o jiném operačním systému. iOS funguje v některých směrech jinak než Android, což může být zpočátku trochu matoucí. Přestože je iOS známý svou jednoduchostí a přehledným rozhraním, pro uživatele, kteří jsou zvyklí na Android, může první kontakt s novým systémem působit zmateně. Domovské obrazovky a Centrum ovládání Například na iPhonu nenajdete klasickou nabídku aplikací jako na Androidu – všechny aplikace jsou umístěné přímo na domovské obrazovce. Důležitým prvkem je také Centrum ovládání, kde budete mít přístup k funkcím jako je Wi-Fi, Bluetooth nebo svítilna. Stačí přejet prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky.

Zapomeňte na tlačítka. Tady jsou gesta Pro mnoho uživatelů Androidu je naprosto nepostradatelné tlačítko Zpět, protože umožňuje rychlý návrat na předchozí obrazovku bez nutnosti složitých gest nebo procházení nabídek. iPhone tento prvek nemá. Namísto toho iOS spoléhá na gesta, která se mohou zdát zpočátku neintuitivní, ale po krátkém čase se stanou přirozenou součástí používání. Místo tlačítek jsou tu gesta Nejčastěji budete používat gesto přejetí prstem z levého okraje obrazovky doprava, které funguje podobně jako tlačítko Zpět – v aplikaci nebo nabídce vás vrátí na předchozí obrazovku. Toto gesto je univerzální napříč celým systémem, takže funguje ve většině aplikací, webových prohlížečích i v nastavení telefonu. Když už jsme u gest, zmiňme ještě dvě. Přejetím prstem z dolní části obrazovky směrem nahoru se vrátíte na domovskou obrazovku, což nahrazuje tlačítko Domů. Pokud chcete přepínat mezi aplikacemi, přejeďte prstem zdola nahoru a zastavte uprostřed obrazovky.

Přihlaste se na iPhonu ke svému účtu Google Pokud jste na Androidu používali účet Google pro synchronizaci kontaktů, kalendáře a e-mailů, pak vás určitě bude zajímat, jak tyto služby dostat do iPhone. Naštěstí je to jednoduché. Na iPhonu přejděte do Nastavení – Kontakty – Účty – Přidat účet a přidejte svůj účet Google. Pak povolte synchronizaci kontaktů. Tímto způsobem budete mít okamžitý přístup ke všem svým kontaktům. Nastavení – Kontakty – Účty – Přidat účet Následně si stáhněte aplikace Kalendář Google, Gmail, Chrome, YouTube a Vyhledávání Google a do všech se přihlaste svým účtem Google. Můžete tak pokračovat v používání služeb, na které jste zvyklí, i když jste změnili platformu. Díky tomu se nemusíte vzdávat Gmailu nebo Kalendáře Google, protože všechny tyto aplikace jsou na iPhonu dostupné. Stačí je jen nainstalovat a přihlásit se.

Stáhněte si své oblíbené aplikace Než se pustíte do používání nového iPhonu, prohlédněte si seznam svých oblíbených aplikací na Androidu. Většina populárních aplikací, jako je WhatsApp, Spotify nebo Instagram, je k dispozici i na iPhonu. Stačí otevřít App Store, který je ekvivalentem Google Play, a stáhnout si všechny aplikace, které potřebujete. Stáhněte si své oblíbené aplikace Pokud některé aplikace na iOS chybí, zkuste najít alternativy. Například pokud používáte Asistenta Google, na iPhonu budete mít k dispozici Siri, což je hlasový asistent od Applu. Stažení aplikací vám pomůže rychle se zabydlet v novém prostředí a používat telefon stejně efektivně jako předtím.

Nastavte si iMessage a FaceTime Jedním ze specifik iPhonů jsou aplikace iMessage a FaceTime, které jsou exkluzivní pro Apple zařízení. Tyto služby vám umožní zdarma přes Wi-Fi či datové připojení posílat zprávy a uskutečňovat video hovory s ostatními uživateli iPhonů, iPadů a Maců. Nastavte si iMessage a FaceTime Jakmile si tyto služby aktivujete, můžete začít komunikovat s přáteli a rodinou, kteří také používají Apple zařízení, s výhodou šifrování a dalších bezpečnostních funkcí. Tyto služby jsou dobře integrované do celého ekosystému a fungují plynule a bez problémů.

Uspořádejte si aplikace na obrazovce Poměrně zásadní změnou je fakt, že na iPhonu nenajdete klasický seznam aplikací jako na Androidu. Ikony všech aplikací jsou zobrazovány přímo na domovské obrazovce. Pokud si chcete udržet pořádek, můžete aplikace seskupit do složek. Dlouze podržte ikonu aplikace, přetáhněte ji na jinou a tím vytvoříte složku, kam můžete přidat více aplikací. Složky jsou užitečné zejména tehdy, pokud máte hodně aplikací a nechcete mít přeplněnou obrazovku. iOS 14 a novější navíc přinášejí funkci Knihovna aplikací, která automaticky organizuje aplikace podle kategorií či ve formě abecedního seznamu. Můžete tak spouštět aplikace, aniž byste museli procházet všechny obrazovky. Knihovna aplikací Poměrně zásadní změnou proti Androidu je skutečnost, že v iOS si nemůžete umísťovat ikony na ploše jak se vám zlíbí – vždy se budou seskupovat u sebe. Dobrou zprávou je, že toto omezení by mělo zmizet spolu s uvedením iOS 18, který bude vypuštěn do světa 16. září.

Nastavte zálohování na iCloud Jednou z velkých výhod iPhonu je integrovaný iCloud, který vám umožní zálohovat všechny soubory, kontakty, fotografie a další data. Přejděte do Nastavení - [vaše jméno] - iCloud a aktivujte zálohování pro jednotlivé kategorie dat a aplikace. Díky tomu budou všechna důležitá data bezpečně uložena v cloudu a dostupná odkudkoli. Nastavte zálohování na iCloud Kromě toho vám iCloud umožní snadno synchronizovat data mezi různými zařízeními Apple, jako je iPad nebo MacBook. Když si pořídíte nové zařízení, můžete jednoduše obnovit všechna data ze zálohy v iCloudu, čímž si ušetříte spoustu času a starostí s přenosem.