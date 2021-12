12 nejdůležitějších věcí, které hýbaly světem telekomunikací a mobilních technologií v roce 2021

Rok 2021 by šlo nazvat také jako rok chytrých brýlí. Mnoho let po legendárních brýlích Google Glass, kdy se v tomto odvětví mnoho nedělo a výrobci se soustředili hlavně na velké headsety pro virtuální realitu se myšlenka chytrých brýlí vrátila. Letos jsme se dočkali mnoha konceptů i několika hotových produktů. Zajímavé je, že častokrát jdou jednotliví výrobci úplně jinou cestou.

Pokud je něco, co naprosto definuje celoroční situaci na trhu se smartphony, je to jednoznačně čipová krize. Ze strašáka, který začátkem roku dělal vrásky menším výrobcům se totiž postupně vyklubal obrovský problém i pro ty největší hráče. Dotkla se dokonce i Applu, který musel poprvé po 10 letech zastavit výrobu iPhonů.

Ten byl představen na jaře a s jeho vývojem Googlu pomohl Samsung, který se stal i prvním výrobcem, jenž jej v upravené verzi nasadil do produktu. Hlavně jde však o příslib do budoucna. Platforma Googlu totiž poslední roky pozvolna skomírala, což vedlo výrobce k tvorbě proprietárních řešení a roztříštění trhu. Nový systém však může trh chytrých hodinek pěkně nastartovat.

Výhodou je ale jeho univerzálnost. Sice zatím primárně běží na zařízeních od Huawei (ač to se také postupně mění), ovšem nalézt můžeme Harmony OS v přístrojích od chytrých hodinek přes telefony, až třeba po chytrá auta . Zatím je nevýhodou systému nedostatek aplikací kvůli absenci GMS, ovšem to se postupně mění a díky podpoře APK souborů je možné na Googlu nezávislé aplikace doinstalovat i ručně.

Již několik let vídáme telefony s výřezy či průstřely v displeji, které jsou daní za roztáhnutý displej až ke krajům na čelní straně. Letos jsme se však konečně dočkali toho, jak se těchto „vad na kráse” zbavit. Přišli totiž telefony se selfie kamerkou pod povrchem displeje. Nejdříve to začátkem roku odstartovalo ZTE, jehož Axon 20 sice skryl pod obrazovku, ale kvůli odlišné struktuře pixelů, to minimálně na světlých plochách bylo jako pěst na oko. Podobně na tom je i Samsung Galaxy Z Fold3 .

Pro Čechy stále drahá mobilní data

Pokračujícím trendem v roce 2021 byla v České republice bohužel i drahá mobilní data. Již začátkem roku naše země dopadla v nezávislém britském průzkumu naprosto tragicky, když se umístila na spodních příčkách z celé Evropy a i ve světě můžeme závidět i méně ekonomicky vyspělým zemím.



To bohužel na podzim potvrdila i Evropská komise, podle které máme jednoznačně nejdražší tarify z celé Evropské unie. Otázkou je, co se musí stát, aby na to místní operátoři zareagovali a začalo se něco měnit. Ideální by bylo, kdyby spotřebitelé hromadně přestali používat neadekvátně naceněné služby – to je ale v případě ničím jiným nenahraditelných mobilních služeb těžko realizovatelné. Český telekomunikační úřad chce zkusit regulovat velkoobchodní cenu mobilních dat, nejdřív si ale musí své argumenty obhájit před Evropskou komisí a zatím v tom není moc úspěšný...