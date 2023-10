14 největších novinek v Androidu 14, díky nimž se budete těšit na aktualizaci

Google společně s Pixely 8 konečně vypustil systém Android 14 i mezi běžné uživatele. Není to však tak veselé jako v případě iOS, kdy se systém v jednu chvíli dostane do stovek milionů klidně i několik let starých iPhonů po celém světě.

Google v prvních dnech existence nového systému dostane Android jen do „svých“ Pixelů (Pixel 4a a novější modely), to ostatní už je na ostatních výrobcích, kteří si Android často přizpůsobují k obrazu svému. A to znamená čekání v horizontu několika týdnů až měsíců.

Android 14 je tady První vlna dostupnosti systému Android 14 prostřednictvím OTA aktualizací zahrnuje pouze telefony od Googlu, tj. Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a a Pixel Fold.

Přinášíme výběr čtrnácti největších novinek a funkcí Androidu 14, kvůli nimž se vyplatí aktualizovat co nejdříve, jakmile vám do horní lišty přistane informace o dostupné aktualizaci.

Omezte přístup k fotografiím

Aplikacím na Androidu jste dosud mohli povolit přístup k celému úložišti s fotkami nebo jej zakázat. Nově však budete moci vybrat jen ty složky, resp. konkrétní sadu fotografií, k nimž má mít aplikace přístup.



Omezení přístup k fotkám na vybranou složku či na vybrané fotografie

Změní se tak klasická obrazovka, která po vás požaduje přístup k interní paměti telefonu. I nadále můžete povolit přístup ke všem souborům daného typu, popř. můžete vybrat jen určité složky, ke kterým bude mít aplikace přístup. K ostatním souborům se aplikace nedostane. Novinka je sice součástí Androidu 14, ale v rámci Photo Picker API, takže bude třeba, aby jej do svých aplikací zakomponovali i samotní vývojáři.

Upozorňování bleskem

Pokud se pohybujete v prostředí, kde telefon špatně slyšíte, bude se hodit nová funkce „Flash notifications“. V nastavení zobrazení si snadno zvolíte, zda má v případě obdržené notifikace nebo zvuku upozornění poblikávat displej nebo třeba přisvětlení fotoaparátu.



Takto vypadá funkce Upozorňování bleskem u Galaxy S23 Ultra, Google si ji však od Samsungu vypůjčí a přidá i do čistého Androidu

Tato funkce bude i některých zařízení schována pod nabídku Usnadnění, u Pixelů má však být dostupná přes nastavení Zobrazení. U blikání displeje si budete moci upravit i barvy blikání, a vyzkoušet si, jak bude vypadat nanečisto.