15 největších novinek v Androidu 15, díky nimž se budete těšit na aktualizaci

Aktualizace je v první vlně dostupná pro Pixely 6 a novější modely, a měla by vám v liště vyskočit automaticky. Pokud se tak nestane, můžete se na aktualizaci dotázat ručně, a to přes Nastavení – Systém – Aktualizace softwaru.

Google vypustil finální verzi systému Android 15 . Ovšem po letech není Google ten, kdo nový Android dostal do mobilů jako první. Americký gigant systém vyvíjí a s předstihem jej nabízí ostatním výrobcům, takže jej letos v prvenství předběhlo Vivo . Počínaje dnešním dnem se do Pixelů dostávají aktualizace na novou verzi systému, u které jsme vybrali 15 funkcí, které jsou v novém „čistém“ Androidu ty nejdůležitější.

V Androidu 15 se v testovacím provozu objevuje ANGLE – Almost Native Graphics Layer Engine. Jedná se o volitelnou grafickou vrstvu, která je postavená na Vulkan API, a její aktivací se vylepšuje kompatibilita aplikací a her po grafické stránce, resp. může dojít k navýšení grafického výkonu telefonu.

4. Automatické zapínání Bluetooth

Android 15 nechce, abyste vypínali Bluetooth, a tak do nastavení přibude přepínač, který vypnuté Bluetooth automaticky zapne hned následující den.



Přepínač pro automatické zapnutí Bluetooth

Google se částečně inspiroval u iPhonů, které vypnutí Bluetooth nebo Wi-Fi z ovládacího centra funkce vypne jen částečně. Podobně to řeší i Android 15, třeba proto, abyste měli Bluetooth co nejčastěji zapnuté kvůli nové podobě ekosystému Find My Device. Pokud by většina Androidů měla Bluetooth dlouhodobě vypnuté, offline vyhledávací síť by už nebyla tak efektivní.