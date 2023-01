16 tipů a triků pro Instagram, které možná neznáte

Instagram se stal fenoménem posledních let a získal si oblibu stovek milionů uživatelů po celém světě. Sdílet zde můžete příspěvky, příběhy, videa i krátká videa Reels a samozřejmě funguje jako komunikátor. Ukážeme si některé tipy v aplikaci, které by se vám při používání mohly hodit. Stories s libovolným pozadím Pokud rádi točíte videa na stories, určitě by se vám bude líbit funkce green screen. Asi mnozí vědí, že zelené plátno se u videa používá pro klíčování, aby jej šlo při editaci snadno nahradit libovolným pozadím. Stejně to funguje i tady. Nejdříve telefon automaticky natočí vás se zeleným pozadím, které se přidá automaticky a poté budete mít možnost jej nahradit libovolnou tapetou na pozadí. Snadno tak můžete natáčet video odkudkoliv vás napadne. Třeba i z Marsu. Stačí jen před natáčením swajpovat úplně na konec efektů dokud se neobjeví lupa s možností vyhledání. Pak jen napište „Green screen” a efekt se vám objeví.

S funkcí zeleného pozadí si můžete udělat selfie prakticky kdekoliv vás napadne

Přeuspořádejte si filtry Potrpíte si na Instgramu na filtry? Máte nějaký oblíbený? Možná nevíte, že pořadí filtrů v aplikaci není pevně dané, ale máte možnost si jej upravit. Nemusíte přitom ani nikam do nastavení, vše je totiž intuitivní a pořadí lze upravit přímo v samotném procesu úpravy fotek. Stačí jen najít požadovaný filtr, dlouze na něm podržet prst a přesunout prstem na jinou pozici. Takto si například můžete dát na začátek vaše nejpopulárnější filtry.

Pořadí filtrů není pevné. Přesuňte si na začátek vaše oblíbené.

Označujte produkty Podnikáte a chcete mít Instagram i jako podporu prodeje? Možná nevíte, že sociální síť umožňuje u příspěvků označovat kromě lidí i produkty. Pokud máte účet přidaný do sekce Instagram Shopping předáte službě podklady na své produkty, můžete pak v obrázcích produkty přímo označovat. Dělá se to přitom podobně jako lidí. Vyberete fotku a zvolíte možnost označit produkt. Nutné je však mít pro takovou funkcí Instagram přepnutý do firemního účtu, který aktivujete v Nastavení -> Účet -> Přepnout typ účtu.

Přes Instagram se dá dnes i prodávat. Stačí přímo ve fotce označit produkt. Nutný je však firemní účet.

Vytvořte si vlastního avatara Nestačí vám v příspěvcích na Instagramu tradiční emoji? Vytvořte si vlastního avatara. Toho můžete přidávat například do příběhů. Stačí v příbězích kliknout na avatara a můžete se pustit do jeho tvorby od barvy pleti, přes účes až oblečení. Jakmile máte hotovo, z vašeho avatara bude vygenerována celá sada samolepek, kterými můžete vylepšit vaše příběhy. Pokud už jste si svou postavičku v minulosti vytvořili například pro Messenger, je možné jej do Instagramu importovat.

Se samolepkami s vaší postavičkou budou příspěvky originálnější a osobnější.

Vytvořte si album oblíbených příspěvků Pravidelně projíždíte Instagram a hledáte zajímavé příspěvky, které si chcete pamatovat nebo vás při náhodném projíždění feedu něco náhle zaujme a chcete se k tomu někdy v budoucnu vrátit? Není žádný problém. Instagram totiž nabízí možnost ukládání příspěvků, kdy za vás vede galerii vámi oblíbených fotek či videí, kde je najdete všechny pohromadě. Pro přidání stačí jen příspěvek označit kliknutím na logo záložky vpravo dole. K příspěvkům se pak vždy dostanete ze svého profilu kliknutím na nabídku možností a v ní na sekci Uloženo.

Ukládejte si zajímavé příspěvky na později.

Skryjte svůj stav Přestože Instagram slouží primárně ke sdílení příspěvků už delší dobu se přes něj dá i chatovat nebo dokonce volat. O tom, zda je uživatel na druhé straně dostupný nebo ne vás přitom aplikace upozorní hned v seznamu konverzací, kde dokonce vidíte, kdy byl naposledy aktivní. To samozřejmě platí i o vás. Zobrazení stavu je však možné vypnout, a to v Nastavení -> Soukromí -> Aktivní stav.

Každý nemusí vidět, kdy jste byli naposledy online.

Vyhněte se (nenávistným) komentářům Dáte si práci s vaším příspěvkem a pak se v komentářích pod ním spustí vlna nenávistných komentářů? Možná vás potěší, že u příspěvků lze předem komentáře úplně zakázat. Volba je nenápadně skrytá přímo v samotném procesu přidávání fotografie. Stačí jen v posledním kroku, kdy vyplňujete text u příspěvku sjet úplně dolu, kde uvidíte možnost „Pokročiká nastavení”. Zde pak uvidíte možnost „Vypnout komentáře”. Jen si tuto možnost předem promyslete, ať si stálým blokováním komentářů nehrajete na cenzora.

U příspěvků je možné předem zablokovat komentáře, jen pozor, abyste si příliš nehráli na cenzora.

Více obrázků v jednom stories Velmi užitečnou vychytávkou, která do Instagramu dorazila hodně nedávno je možnost vložení fotografie přímo do jiné fotky, kterou chcete zveřejnit jako příběh. Obrázek lze vybrat pomocí nástroje stories v galerii. Aby nešlo o obyčejné vložení můžete fotografii upravit tvar, tak aby příspěvek nějak ozvláštnila, například ve tvaru kruhu, srdce či hvězdy. Fotek do původního stories můžete samozřejmě vkládat více.

Příběhy můžete nově vylepšit o přidání dalších fotografií. Můžete tak dokonce vytvořit jednu velkou koláž fotek.

Posílejte mizející zprávy Posíláte přátelům fotky přes přímé zprávy a nechcete, aby si je dotyčný mohl zobrazit kdykoliv v budoucnosti? U zprávy si takovou možnost můžete předem nastavit před odesláním zprávy. Pokud jde fotografii či video buď snímek pořiďte přes ikonku fotoaparátu nebo vyberte některý z galerie. Ve spodní části pak najdete přepínač, který vám dovolí umožnit fotku zobrazit pouze jednou, opakovaně a nebo zobrazit nastálo.

Zobraz jednou, zobraz dvakrát, zobraz nastálo. I tak můžete nastavit životnost fotografií ve Direct Messages.

Neomezujte se barvami ve stories Přidáváte příspěvek do příběhů a rádi byste k němu dali zajímavý popisek. Ovšem žádná z připravených barev se k němu nehodí. Dobrou zprávou je, že se na doporučené barvy nemusíte omezovat. Stačí na barvičkách podržet prst a náhle se vám objeví celá paleta barev ze které můžete bohatě vybírat. Pokud byste ani zde nepochodili, zkuste kliknout na kapátko vedle palety barev, které vám dovolí, vybrat odstín přímo ze samotného příspěvku. Takto si určitě najdete ten správný.

Vyberte si barvu z palety nebo přímo z fotografie

Pište a volejte jednotlivcům i skupinám Přestože je Instagram primárně sociální síť pro sdílení fotografických nebo video příspěvků funguje dobře i jako komunikátor. Můžete totiž přes něj běžně chatovat s lidmi. Dokonce zde fungují i skupinové konverzace. Stačí jen při psaní nové zprávy vybrat jako příjemce více uživatelů. Překvapením je pak také možnost videohovorů, kdy přes Instagram můžete i volat. Pravděpodobně pro to najdete spoustu vhodnějších aplikací, ale jde to.

Přes Instagram se dá psát i ve skupinách a o dokonce lze provádět i videohovory.

Instagram jako váš editor fotek Instagram od nepaměti nabízí spoustu různých efektů, filtrů a dalších nástrojů pro úpravu fotek a videí pro sdílení obsahu na této sociální síti. U toho však nemusíte skončit. Ve skutečnosti upravené příspěvky nemusíte vůbec nikam publikovat, ale jen si je uložit do telefonu. Například u příběhů máte pro uložení přímo samostatné tlačítko. Hodit se může i zapnutí funkce, kdy se všechny pořízené příspěvky automaticky v plném rozlišení ukládají do vašeho telefonu.

Uložte si příběh offline do telefonu případně ukládejte rovnou vše, co s Instagramem vyfotíte.

Zobrazte si účty se kterými nejvíce interagujete Instagram narozdíl od jiných sociálních sítích nezobrazuje příspěvky chronologicky, ale podle toho, co by vás mohlo zajímat. Pokud chcete zjisti, které profily se vám zobrazují nejčastěji nebo se kterými nejvíce nebo nejméně interagujete stačí přejít na svůj profil do kolonky sledovaní. Poté uvidíte jednak seznam však uživatelů, které na Instagramu sledujete ale hned nahoře i výčet těch nejčastěji a nejméně zobrazovaných profilů.

Koho na Instagramu nejvíce sledujete a kdo vám možná už za sledování tolik nestojí?

Vytvořte si originální QR kód vašeho účtu Instagram je poměrně proslulý jednoduchými URL adresami profilů. Stačí znát jen jeho název a dostanete se do něj velmi snadno napsáním adresy ve formátu instagram.com/názevprofilu. Instagram však nabízí i snadnější sdílení pomocí QR kódů, které si můžete patřičně vylepšit. Můžete k nim totiž přidat barvu, pozadí s emoji nebo si jej dokonce zkrášlit o vlastní selfie. QR kód může vypadat tak originálně, že lidi může upoutat ještě před otevřením vašeho profilu. Kódy lze vytvořit v nastavení a je možné je snadno sdílet.

Instagram ukazuje, že ani QR kódy nemusí být nuda.

Spravujte více účtů V rámci aplikace Instagramu nemusíte mít pouze jeden účet. Aplikace už dlouhou dobu podporuje správu více účtů naráz. To se hodí zejména pokud spravujete osobní ale například i pracovní účet. Přidání dalšího účtu je snadné. Stačí jen vlézt do nastavení aplikace a sjet úplně dolů a zvolit možnost Přidat účet. Jakmile je další profil do aplikace přidaný, přepínat mezi nimi můžete tak, že přejdete na aktivní profil a vlevo nahoře kliknete na jeho název, čímž se vám zobrazí volba profilů.

Instagram nabízí správu více profilů, což se hodí pokud máte svůj osobní a druhý pracovní.