17 největších novinek v iOS 17, kvůli nimž si co nejrychleji stáhněte aktualizaci do iPhonu

Apple dnes vypouští finální verzi iOS 17 mezi koncové uživatele. Operační systém pro iPhony přináší mnoho novinek a vylepšení. Většinu už jsme si stihli v rámci vývojářské bety vyzkoušet. Zde je seznam nejzajímavějších „fíčur“, které na iOS 17 oceníte nejvíc. „Plakáty” kontaktů Stejně jako jde od loňska přizpůsobit zamykací obrazovku, úplně stejným způsobem se nově mění grafika kontaktů. U těch lze nově kromě fotografie i měnit tzv. plakát. Ten vidíte u informacích o kontaktu nebo při příchozím hovoru. K tvorbě plakátu může využít fotografie za galerie či vlastní grafiku, ale i MeMoji. U grafiky kontaktů pak můžete pracovat s hloubkou obrazu a například u své podobizny odstranit pozadí. Dále lze měnit fonty, barvy a vše co vás napadne.

V iOS 17 si Apple připravil tzv. „plakáty” kontaktů, které si můžete libovolně přizpůsobit a sdílet s přáteli. NameDrop pro přenos kontaktů Apple už roky používá službu AirDrop pro sdílení souborů, nyní přidává novou nadstavbu služby zvanou NameDrop. S jeho pomocí si mohou uživatelé iPhonu (ale i Apple Watch) snadným přiblížením vyměnit kontakty. Jste na pracovní schůzce a nemáte vizitku? Přiložte iPhone k iPhonu klienta a vaše kontaktní informace včetně fotky či zmíněného plakátu se mu objeví na displeji. Tuto funkci jsme bohužel kvůli absenci druhého zařízení s iOS 17 zatím nemohli vyzkoušet.

Nová funkce NameDrop má sloužit k snadnějšímu sdílení kontaktů pouhým přiložením iPhonu k jinému.

Živá hlasová schránka Znáte to. Někdo vám volá, vy nemáte čas dlouze telefonovat a zjišťovat, co se děje. S iO17 už nemusíte. Díky funkci živá hlasová schránka vám volající může nechat vzkaz, který se při vám při příchozím hovoru automaticky v textové podobě zobrazí na displeji. Předem tak víte, zda jde o něco důležitého a máte hovor zvednout, nebo hovor můžete nechat na později a zavolat dotyčnému zpět, až se vám to bude více hodit. Funkce je dostupná pouze v angličtině, takže u nás máme bohužel smůlu.

Volající vám v iOS 17 může zanechat hlasovou zprávu, která se vám spolu s příchozím hovorem rovnou v psané formě zobrazí na displej, abyste předem znali kontext hovoru. Vzkazy ve FaceTime Pokud někomu voláte přes FaceTime a protistrana hovor nebere, můžete v iOS 17 snadno zanechat vzkaz, a to v podobě videa či audiozprávy. Protistraně pak vzkaz dorazí a může si ji zobrazit, až bude mít čas a případně vám zavolat zpět. Navíc v rámci FaceTime přibyla gesta ve videu, kdy nejen u vzkazu můžete například rukama znázornit gesta srdíčka a ve videu se kolem vás rozlétnou srdíčka nebo u oslavy vylétnou balónky.

V případě nepřevzatého hovoru ve FaceTime můžete nyní odeslat protistraně vzkaz. Samolepky - vlastní, originální a všudypřítomné Apple v iOS 17 vylepšil reakce na zprávy. Na ty nově můžete reagovat i samolepkami - stickers. Ty si nyní můžete sami vytvářet z vlastních fotek či videí z galerie. Telefon přitom automaticky pozná, co je hlavní prvek a odřízne ho od pozadí. Poté ho tak můžete umístit dokonce přímo na konkrétní bublinu se zprávou. Vlastní stickers pak půjdou použít i v aplikacích třetích stran.

iMessage přináší upravené rozhraní a možnost vytvářet vlastní stickers z fotek či videí, které pak půjdou využít i v ostatních aplikacích, nejen od Applu.

Check-in pro upozornění blízkých Hodně cestujete a chcete dát snadno blízkým vědět, že jste dorazili na místo? K tomu slouží nová funkce check-in v iMessage. Stačí se „checknout”, až bezpečně dorazíte do cíle a blízkým kontaktům vyskočí upozornění, že jste dorazili. Přes funkci můžete navíc oznámit i případné zpoždění. V opačném případě, si kontakty mohou nechat zobrazit vaši polohu, stav baterie a případně stav signálu, aby věděli co je s vámi.

S funkcí Check-in dáte blízkým rychle vědět, že jste dorazili na plánované místo. Režim pohotovosti S iOS 17 najde váš iPhone využití i na stojánku v nabíječce. Jakmile na něm telefon přetočíte do landscape režimu, změní se grafika a přes celou obrazovku můžete vidět hodiny a kalendář, nebo si zde můžete nechat promítat sérii oblíbených fotek a vzpomínek. Nechybí zde ani noční režim, kdy utlumí jas telefonu a grafika se přepne do červené, aby vás světlo displeje nerušilo.

Při použití stojánku a otočení do orientace na šířku se telefon přepne do režimu pohotovosti, ve kterém uvidíte důležité informace či připomínky zajímavých momentů, případně zde lze využít i Siri. Aktivní widgety Přestože už tomu je nějaký čas, co Apple přinesl do iOS plnohodnotné widgety, dosud měli funkci pouze informační a nešlo s nimi aktivně pracovat. Kliknutí tak vždy znamenalo otevření aplikace. Nyní jsou widgety konečně aktivní a můžete v nich pracovat s obsahem i bez nutnosti otevírání aplikace. Máte zde seznam úkolů? Přímo ve widgetu odkliknete ty dokončené. Máte widget napojený na chytrou domácnost? Nyní z něj přímo kliknutím rozsvítíte například světla v bytě.

Widgety jsou konečně aktivní. Stačí stisknout některé akční tlačítko na widgetu a akce se provede, aniž by se musela aplikace otevírat jako v minulosti.

Váš soukromý deníček S iOS 17 přichází také úplně nová aplikace zvaná Journal - deník. V něm si budou uživatelé moci formou textu, fotografií, hudby či zvukových nahrávek zaznamenávat důležité životní okamžiky či odkládat věci, které je zajímají. Půjde v podstatě o takový moderní, interaktivní deníček. Obsah je samozřejmě šifrován a ukládán pouze lokálně na zařízení a nebude k němu mít přístup ani Apple. Aplikace však dorazí až později na podzim, takže jsme jej zatím nemohli vyzkoušet.

Journal poslouží k uchování důležitých i osobních příspěvků na jednom místě. Aplikace přijde na iOS až později na podzim. Offline Apple Mapy V případě jiných mapových aplikací naprostý standard, Apple Mapy se dočkaly až nyní. S iOS 17 si konečně můžete stáhnout mapové podklady offline přímo do zařízení, abyste je mohli používat i bez konektivity. Stačí v mapách zakliknout město nebo libovolný bod zájmu a vyjede vám kontextová nabídka s možností stažení map offline. Poté už si jen v mapě zvolíte výseč oblasti, kterou chcete uložit offline.

V mapách od Applu konečně půjde stahovat podklady i offline. Stačí jen vybrat oblast na mapě a uložit. Před tím vás aplikace upozorní, kolik stahovaná část zabere místa v úložišti. Siri bez typického „Hey” Pokud používáte hlasovou asistentku Siri, pravděpodobně už máte zažitou frázi „Hey, Siri”. Ta s novou verzí operačního systému už není nutná. Ve výchozím stavu totiž kromě toho bude asistentka reagovat i na pouhé oslovení „Siri”. Stále je však možné v nastavení tuto možnost deaktivovat a zůstat u původního oslovení. Nově asistentce můžete zadat i více úkolů naráz, aniž byste ji museli pro každý znovu vyvolávat.

Pro vyvolání hlasové asistentky už nemusíte říkat slovíčko „Hey”, v nastavení si to však stále můžete vynutit.

Zaměřeno na duševní zdraví Do aplikace Zdraví přibylo i sledování vašeho duševního zdraví. Telefon se začne formou přehledné grafiky a jednoduchých dotazníků vyptávat, jak se aktuálně cítíte, co cítíte a co váš případný stav a nastavení mysli ovlivňuje. Na základě toho by měl být schopen tvořit různé vzorce a pomoci vám více se zaměřit na starání se o vlastní duševní pohodu. ​

Apple iPhony s iOS 17 budou pomocí jednoduchých dotazníků zjišťovat stav vašeho duševního zdraví. AirPlay v hotelech Šikovnou novinkou pro ty co cestují je podpora AirPlay pro hotely. Od verze iOS 17 bude možné využívat na hotelích, kde se ubytujete používat k AirPlay i televizi na svém pokoji. Připojení navíc probíhá snadno a anonymně. Pouze se jako host přihlásíte načtením QR kódu na televizi a budete schopni si snadno vychutnat obsah z vašeho telefonu přímo na velké obrazovce v pronajatém pokoji.

Podpora AirPlay v hotelech dovolí v pronajatém pokoji snadno přehrát obsah vašeho telefonu na místním televizoru. Okamžité sdílení přes SharePlay Apple iOS 17 vylepšuje použití SharePlay. To nyní snadno vyvoláte pouhým přiblížením dvou iPhonů k sobě. Pokud telefon přítele přiložíte ke svému s přehrávaným obsahem, který podporuje SharePlay, na vašem iPhonu automaticky vyskočí výzva, zda se k němu chcete připojit. Poté spolu můžete synchronizovaně sledovat stejné video či poslouchat stejnou hudbu.

Ke synchronizované konzumaci obsahu přes SharePlay se v iOS 17 připojíte instantně. Stačí, aby byl iPhone vašeho kamaráda vedle vás a připojení se vám samo nabídne.