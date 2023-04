1Q 2023: Sešup trhu smartphonů pokračuje. Dolů po skluzavce jedou všichni, drží se pouze Apple

Ani první kalendářní čtvrtletí roku 2023 nepřineslo žádný zásadní obrat ve vývoji trhu s chytrými telefony. Meziroční objem dodávek do distribuce poklesl skoro o 15 % na 269 milionů kusů, uvádí analýza výzkumné společnosti IDC. Jde o sedmý kvartál poklesů v řadě a podle analytiků se klesající trend jen tak nezvrátí.

Hlavní příčinou nižších prodejů je nadále přetrvávající vlažná poptávka ze strany spotřebitelů, které trápí ekonomická nejistota a vysoká inflace, a nakupování nových telefonů pro ně není aktuální priorita. Skladové zásoby na straně distributorů zůstávají podle IDC napříč světovými regiony stále zvýšené, ale proti období před půl rokem už se situace zlepšila, pomohlo hodně propagačních a výprodejových akcí.



Vývoj tržních podílů po čtvrtletích za poslední rok. Apple si vyměnil pozici se Samsungem ve vánočním kvartálu, jinak se pořadí výrobců neměnilo | Zdroj: IDC

„Odvětví prochází obdobím likvidace zásob a úpravou prodejních strategií. Výrobci zůstávají obezřetní a uplatňují konzervativní přístup. Neženou se za tržním podílem za cenu toho, že by zahltili sklady. To je správný postup. Všichni čekají, až se trend obrátí a chtějí být první, kdo se sveze na vlně oživení. To je ale ošemetné. Každý, kdo naskočí příliš brzy, utopí se v přebytečných zásobách. Nyní je více než kdy jindy důležité držet krok s trhem,“ radí výrobcům optimální strategii ředitelka výzkumu IDC Nabila Popal.

Analytici předpokládají, že ke zmíněnému oživení trhu může dojít na konci letošního roku a upozorňují, že trh čekají ještě minimálně dvě obtížnější čtvrtletí. Vánoční kvartál 2023 by mohl být první, který na trh smartphonů přinese meziroční růst. V prvním kvartálu utrpěly téměř všechny světové regiony dvouciferný pokles. Čína zaznamenala téměř 12% pokles, rozvinuté trhy jako USA a západní Evropa si vedly lépe než ostatní s poklesem o 11,5 %, resp. 9,4 %. Rozvíjející se trhy jako APAC, CEE a MEA zaznamenaly větší 17 až 20% pokles.

Samsung se vrací vrchol, ale s Applem v zádech

„Největší pokles na straně nabídky v posledních měsících zaznamenaly především značky, které vyrábějí smartphony nižší a střední třídy. To je segment, kde je konkurence vysoká a marže nízké. Tito výrobci jsou obvykle více váhaví, zda se mají vrátit zpět k posílení výroby. Začínáme vidět známky toho, že i mezi těmito firmami roste optimismus,“ upřesnil viceprezident výzkumu IDC Ryan Reith.

Z pohledu jednotlivých značek se v prvním čtvrtletí vrátil na „svoji“ první příčku Samsung, který v předchozím vánočním kvartálu musel dočasně přenechat prvenství Applu. Náskok Samsungu před Applem je ale výrazně menší než v prvním čtvrtletí minulého roku – meziroční pokles dodávek Samsungu je totiž ještě větší než pokles celého trhu, což vyústilo i ve ztrátu tržního podílu. Naopak Apple si svým menším meziročním poklesem vynutil nárůst tržního podílu o 2,5 procentního bodu.

Rychleji než trh kleslo meziročně také Xiaomi, které i tak dokázalo obhájit svoji třetí příčku. Náskok před čtvrtým Oppem se ale výrazně zmenšil, protože tato čínská firma neklesala tak rychle jako celý trh. Tentokrát už došlo také k jasnému oddělení obou značek jednoho holdingu BBK Electronics – Oppo je jednoznačně úspěšnější než sesterské Vivo a vzájemný rozdíl v dodávkách už se nepohybuje na hranici statistické chyby. Oppo je čtvrté a Vivo s jasným odstupem 7 milionů dodaných smartphonů na pátém místě.