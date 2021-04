4 hodiny a 12 minut denně. S aplikacemi trávíme o 30 % více času než před rokem

V době pandemie, domácích izolací, karantén a home officů je samozřejmé, že u elektronických zařízeních trávíme více svého času. Podle nové zprávy od analytické firmy App Annie je to konkrétně v případě používání aplikací ve smartphonech v průměru 4 hodiny a 12 minut denně. A to je oproti roku 2019 30% nárůst.

Zpráva uvádí, že v prvním čtvrtletí roku 2021 překonal čas strávený u aplikací chytrých telefonů v USA, Turecku, Mexiku a Indii čtyři hodiny denně. To navíc poprvé v historii. U posledního jmenovaného se dokonce jedná o 80 % nárůst oproti prvnímu čtvrtletí roku 2019. V Brazílii, Jižní Koreji a Indonésii pak čas strávený nad aplikacemi v mobilech přesáhl 5 hodin denně.

Koronavirus toho ale není jedinou příčinou. Zejména na západních trzích totiž došlo k prudkému nárůstu používání aplikací pro „bezpečné“ zasílání zpráv, to konkrétně Signalu a Telegramu. Může za to samozřejmě kauza ohledně chatovací aplikace WhatsApp a sdílení dat uživatelů s Facebookem a dalšími službami. Signal se v tomto čtvrtletí umístil na prvním místě ve Velké Británii, Německu a Francii a na čtvrtém místě v USA. Telegram byl číslo 9 ve Velké Británii, číslo 5 ve Francii a číslo 7 v USA.

V datech společnosti také figurují obvyklá jména sociálních sítí (Facebook, TikTok, YouTube), investičních a obchodních aplikací (Coinbase, Binance, PayPay), a dokonce také Clubhouse, hra High Heels nebo Crash Bandicoot: On the Run. Ten byl vydán až 25. března a za čtyři dny od svého uvedení zaznamenal na 21 milionů stažení. Kolik času trávíte nad svým mobilem si nicméně můžete zjistit sami, protože mobilní platformy k tomu nabízejí možnost ve svém nastavení. Pro úplnost je ještě nutné říci, že průzkum týkající se času použití aplikací probíhal pouze na zařízeních s operačním systémem Android. Co se jednotlivých titulů týče, už byly zohledněny platformy Android i iOS.

Via TechCrunch