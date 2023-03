4G nepatří do starého železa. Naopak, jako první síť se rozsvítí na Měsíci. Nokia to chce stihnout ještě letos

Finská Nokia, která je dodavatelem mobilní síťové konektivity, postaví mobilní síť na Měsíci. Bude to důležitý prvek pro budoucí osídlení Měsíce. A zatímco na Zemi se nasazují 5G sítě, na Měsíci se bude jednat o síť čtvrté generace.

Potřebné telekomunikační prvky se v následujících měsících dostanou na Měsíc díky raketám společnosti SpaceX. Zatímco v minulosti se jednalo jen o plány a diskuzi v teoretické rovině, letos dostala mise s označením IM-2 konečně zelenou. Její přesný termín však zatím není znám.

V laboratořích Nokia Bell Labs spolupracovala Nokia s firmami Intuitive Machines, která je dodavatelem přistávacího „landeru“ Nova-C, a Lunar Outpost, která zase dodala solární „rover“. Samotný lander přistane v kráteru Shackleton, který leží v jižní části Měsíce. Součástí mise bude i doprovodné solární vozidlo (rover), mezi nímž a landerem bude navázáno první „měsíční“ LTE spojení.



Takto bude vypadat první LTE „bétéeska“ na měsíci. Síťovou infrastrukturu dodá Nokia

Pokud se vše podaří, bude to důkaz, že stávající technologie pozemních sítí dokáží na Měsíci splnit vše, co je důležité pro komunikaci ve vesmíru. Podle Nokie tato síť umožní astronautům vzájemnou komunikaci a taky zprostředkovanou komunikaci s řídícím střediskem na Zemi. LTE sítě umožní vzdáleně ovládat rover či streamovat video a telemetrická data v reálném čase zpátky na zemský povrch.

Nápad stavby LTE sítě na Měsíci se samozřejmě nezrodil ze dne na den. Už v roce 2018 přišel s ambiciózní myšlenkou Vodafone, který si jako partnera vybral Nokii. Ta v roce 2020 oznámila, že síť zprovozní do dvou let, jednalo se však o teorii, která neměla s praxí nic společného.

Pokud se vše stihne dotáhnout do konce, a mise IM-2 získá během následujících měsíců „povolení ke startu“, bude ještě do konce letošního roku na Měsíci existovat první funkční LTE síť. A kdo ví, možná, že za padesát let budou na obydleném Měsíci s nostalgií vzpomínat na to, jak to všechno začalo...

Jak má vypadat přistání síťových prvků Nokie na měsíci: