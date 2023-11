5 důvodů, proč letos před Vánocemi nekupovat Apple Watch. Počkejte si na příští rok

Vývoj u hodinek Apple Watch se za poslední roky povážlivě zpomalil. Pokud vám ještě stávající model vystačuje a pokukujete po tom, že byste si aktuální řadu Apple Watch Series 9 nadělili k Vánocům, raději ještě počkejte. Pokud letošní verzi nemusíte „nutně“ kupovat, může být investice odložená o rok rozumným řešením.



Apple Watch Series 9 letos přinesla jen minimum novinek. Pokud na Apple Watch nespěcháte, vydržte do příštího roku, kdy se očekává změna designu a také několik nových funkcí

Vše totiž nasvěčuje tomu, že jubilejní desátá generace hodinek přinese daleko větší mezigenerační upgrade, než dříve. Apple podle leakera Marka Gurmana připravuje velký redesign hodinek, které mají mít tenčí tělo a magneticky uchycené řemínky, které by mohly uvolnit místo uvnitř hodinek pro další komponenty. Např. pro větší baterii. Jinými slovy, podle všech dosavadních informací stojí za to na Apple Watch rok počkat. Proč konkrétně?

Prvním důvodem je microLED displej, který však vypadá reálněji spíše u hodinek Apple Watch Ultra či u nových „Apple Watch X“ s novým designem dýnka a užšími rámečky. Apple má ve vývoji displej toho typu s úhlopříčkou 2,1" a oproti běžně používaným OLED displejům má mít vyšší životnost, lepší kontrast, rychlejší odezvu, jasnější barvy a současně nižší nároky na baterii.

O měření krevního tlaku se hovořilo už v souvislosti s letošní generací hodinek, plány se však o rok posunuly. Do Apple Watch se má příští rok dostat měření krevního tlaku, které nepotřebuje žádné nafukovací manžety. Neočekává se stoprocentní přesnost měření, ale na druhou stranu je to další zdravotní metrika, která Applu citelně chybí. Např. Samsung už nabízí měření krevního tlaku u několika posledních generací hodinek, a to společně s natočením EKG.

Detekce hypertenze a spánkové apnoe

Na měření krevního tlaku má být navázána i detekce hypertenze, tedy zvýšeného krevního tlaku. Pokud hodinky detekují vysoký tlak, zadáte do nich detaily toho, jak se cítíte, a co jste zrovna dělali. Aby nedošlo ke špatné interpretaci výsledků, hodinky vám doporučí kontaktovat svého lékaře, aby vám krevní tlak změřil přesněji manžetovým měřičem.

Poslední novinkou má být detekce spánkové apnoe, což je porucha spánku, při které dochází během spaní k dočasné zástavě dechu, a to častěji, než je jinak běžné. Mezi příznaky patří hlasité chrápání či vydávání různých dusivých zvuků během spánku. Spánková apnoe může posléze způsobit hypoxémii (sníženou hladinu kyslíku v krvi) či spánkovou deprivaci. Tedy nedostatečný spánek, který vás ovlivní i v běžném životě, např. halucinacemi, častou ospalostí nebo neschopností se soustředit.

Neinvazivní měření glukózy v krvi by mělo být další velkou věcí pro hodinky Apple Watch, zatím však víme jen to, že Apple technologii vyvíjí již osm let. Zda se dostane do hodinek už příští rok, nebo v roce 2025, zatím není jasné.

První generace hodinek Apple Watch byla oznámená 9. září 2014. Logicky se tedy v září příštího roku očekává premiéra desáté generace hodinek. Pokud si však Apple připraví něco speciálního, např. hodinky přezdívané „Apple X“, může je představit už dříve na samostatné akci, a nemíchat je s iPhony 16.