5 nejlevnějších mobilů z AliExpressu, s nimiž se nenapálíte. Modely bez loga nebrat

AliExpress, to je džungle zboží, které má často papírově úplně jiné parametry než to, co vám dorazí s „Free Shippingem“ domů. A u smartphonů to platí dvojnásob. Ponořili jsme se do světa nabídek, v nichž často chybí i samotná značka telefonu, a vybrali jsme nejlevnější telefony, jejichž pořízení na AliExpressu dává smysl. Jedním dechem rozhodně netvrdíme, že se jedná o výrazně lepší telefony, než ty, které seženete v Česku, pokud však s cílem ušetřit chcete nakoupit telefon „na dálku“, od těchto pěti modelů se může při svém výběru odpíchnout.

Z výběru jsme vyřadili starší repasované telefony renomovaných značek i smartphony, které si v dané cenové relaci viditelně vymýšlí. V našem článku také nenajdete telefony, které před čtyřmi lety stály „dva tisíce“, protože 2GB operační paměť je pro používání smartphonu s operačním systémem Android (byť se jednalo o Android 7) hodně diskutabilní.

Vybíráme tedy první „rozumné“ telefony, které mají smysl. Jenže, připravte se na to, že bezplatné doručení telefonu z Číny nějaký ten pátek potrvá. A to jsme ještě nezohlednili často problematickou reklamaci...

Koupit a neohlížet se zpět

Pokud vám nedorazí to, co jste objednali, můžete se samozřejmě obrátit přímo na výrobce nebo situaci eskalovat na zástupce AliExpressu. Některým prodejcům však stojí za to na vaše dotazy nereagovat, a i přes negativní komentář „zavřít krám“, a otevřít si obchod se zcela novým názvem. Vracení zboží, už z podstaty levných Androidů, často není vůbec na pořadu dne. Pokud tedy telefon dorazí poškozený nebo se s ním po čase něco stane, počítejte s tím, že nemusíte mít úplně stejně velké možnosti manévrování, jako za situace, když si telefon pořídíte u prodejců v Česku a máte zákonem jasně danou záruku.



U čínských telefonů méně známých značek často najdeme i NFC, ještě před pár lety tomu bylo přesně naopak

Pokud se chcete vrhnout na výběr podle svého vlastního uvážení, je třeba počítat s „chytáky“ ze strany výrobců, které jsme zmínili v tomto článku. Pokud je ve specifikacích jeden parametr několikrát, a pokaždé jiný, platí vždy ta horší varianta. Fotoaparát s označením „48 Milion HD pixels“ má skutečně jen rozlišení HD (1 280 × 720 pix), a tak by se dalo pokračovat do nekonečna. Počítejte také s tím, že uváděná verze operačního systému bude zřejmě i verze konečná. Na updaty Androidu příliš nevsázíme, a něco nám říká, že i aktualizace zabezpečení budou v tom nejlepším slova smyslu hodně pomalé.

Jak je to s DPH a clem? U prodejců na AliExpressu je DPH (anglicky VAT) přímo součástí finální ceny produktu, musíte však zvolit poštovné „AliExpress Standard Shipping“ nebo „AliExpress Saver Shipping“. A tyto možnosti nemusí být vždy poskytovány zdarma. Pokud však telefon putuje přímo z Číny do Česka, a její hodnota (součet objednávky plus poštovného) je vyšší než 150 EUR, budete muset uhradit clo. I to se dá obejít různými způsoby. Dříve se zboží posílalo do Evropy jako „dárek“, což už celníci dávno prokoukli. Někteří prodejci z AliExpressu nabízí zboží přímo z evropských skladů, čímž odpadne nutnost proclení zboží. Často však zásilka dorazí nejprve do jiného evropského státu (typicky Belgie), odkud se odesílá do Česka. Nemusíte tedy řešit žádné „ruční“ proclení. Zaplacení celního řízení a poplatků se ale stejně nevyhnete.

Které z levných telefonů na AlieEpressu nás tedy zaujaly více, než jiné? Výběr telefonů je čistě reakční, v odkazech nehledejte žádné skryté příznaky generující finance za proklik, na druhou stranu tím ani neručíme za důvěryhodnost prodejců. Pětici telefonů berte spíše jako inspiraci k tomu, co „zajímavějšího“ můžete na AliExpressu najít. A často se vyplatí hledat opravdu dlouho...

Před koupí telefonu rozhodně vždy prozkoumejte historii prodejce, zejména pak komentáře uživatelů, kteří si telefon již pořídili před vámi. A pozor také na podporu českého jazyka, která nemusí být automatická. Raději se na dostupné jazykové mutace dopředu zeptejte. V nejhorším případě totiž budete muset telefon používat v angličtině.

A otázka může viset i nad Google službami, které se v Číně tradičně nepoužívají. Na AliExpressu jsou sice primárně telefony určené pro export, které by měli mít potřebou, a nám důvěrně známou, sadu aplikací od Googlu přímo v základu. Můžete se však stát, že některé aplikace budou chybět. V případě problémů bude nutné aplikace od Googlu doinstalovat, a to např. přes Gspace.