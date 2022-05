5 největších průšvihů ve světě mobilů. Výrobci je ustáli a i díky nim vylepšili budoucí produkty

Vzhledem k prodaným desítkám milionů kusů měla pravdu. Až několik let poté vyšlo najevo, že nešlo o nijak zveličený problém, ale o skutečnou kauzu, jelikož interní uniklé dokumenty Applu ukázaly , že firma o potencionálním problému věděla ještě před uvedením, jelikož se projevil i během testování.

V roce 2014 Apple představil vlajkové smartphony iPhone 6 a 6 Plus , které byly už od začátku kontroverzní svým designem, který se ale velmi rychle uchytil a částečně z něj některé telefony vychází dodnes. Telefon však na svém počátku nemile proslavila kauza #bendgate .

Přestože trh smartphonů za poslední dekádu velmi vyrostl, rozhodně se to neobešlo bez problémů. Některé produkty výrobcům dokázaly pořádně zatopit, což pro ně znamenalo kromě omluvy i velké problémy. Jak si ukážeme v následujících příkladech, problémy se nevyhýbají ani těm největším hráčům na trhu: Applu a Samsungu.

Antennagate

S kauzou #Antennagate se vrátíme mnohem dál do minulosti. Konkrétně do roku 2010, kdy trhu smartphonů kraloval Apple iPhone. Společnost tehdy uvedla na trh iPhone 4, který přišel s moderním designem kombinující kov a sklo, který nasměroval vzhled moderních telefonů v dalších letech. Čistý design a honba po detailech se však Applu nevyplatila.



Apple iPhone 4 přinesl nový, revoluční design. Ten ale způsobil i nečekané problémy

Velmi brzy se totiž zjistilo, že nové telefony od Applu trpí vážným problémem se signálem. Konstrukční návrh s čistými kovovými boky skvěle vypadal i fungoval, ovšem jen do doby, než jej uživatel vzal do ruky. Ke smůle Applu totiž prsty v ruce zakrývaly právě ta klíčová místa, kde měl telefon uvnitř skryté antény, takže signál v takovémto případě klesl, a to někdy až tak nízko, že nefungovaly ani telefonní hovory.

Apple tehdy zpočátku problém ignoroval a bagatelizoval s tím, že se jedná pouze o vymyšlenou kauzu. S přibývajícím počtem případů a negativními zkušenostmi i z řad odborných recenzentů však problém rychle přiznal. Dokonce přispěchal s jednoduchým, ač bizarním řešením. K telefonu začal dodávat kryt, se kterým uživatel prsty přímo nezakryl antény a signál fungoval, jak měl.