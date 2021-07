5G dvojčata na Mediateku 700. Vivo uvádí do Česka sympatickou dvojici Y52 a Y72

5 000mAh baterii, která udrží telefon při životě až dva dny, dobijete přes USB-C přibaleným 18W adaptérem, v základní krabičce dále naleznete i silikonový kryt a na displeji bude již od výroby nalepena ochranná fólie. Výpočetní výkon telefonu obstarává čipset Mediatek Dimensity 700 s podporou 5G sítí. Smartphone dostal do výbavy 8GB operační paměť a 128GB úložiště doplněné microSD kartami. Uvnitř běží Android 11 s nadstavbou Funtouch OS 11.1. Do prodeje se Y72 dostane s matnými zády v černé a v duhové.

Hlavní hvězdou představovací akci bylo Vivo Y72 , které je osazeno 6,58" IPS LCD displej s rozlišením 2 408 × 1 080 pix, v jehož výřezu se ukrývá 16Mpx selfie (F2.0). Na zádech čekají hned tři fotoaparáty. Hlavnímu 64Mpx snímači (F1.8) asistuje 8Mpx širokáč (F2.2) a 2Mpx supermakro. Zoom docílíte výřezy, při focení můžete využít filtry i noční režim (a to i při focení selfíček), maximální rozlišení pořízených videí je Full HD s 30 fps.

Vivo na dnešní tiskové akci uvedlo do Česka dva nové smartphony střední třídy pro mladé uživatele. Portfolio rozšíří Vivo Y52 5G a Vivo Y72 5G , o kterém jste si mohli u nás na webu přičíst první informace již v březnu . Oba smartphony kladou velký důraz na cenu, a pokud ji zohledníme i se specifikacemi telefonu, nevypadá celek vůbec špatně. Samozřejmostí je podpora 5G sítí, o které se stará čipset Mediatek Dimensity 700. Nově vám můžeme prozradit ceny i dostupnost obou telefonů v Česku.

Vivo Y52 5G

Vivo Y52 5G je levnějším sourozencem, jehož s Y72 5G pojí stejné rozměry, hmotnost, displej či použitý procesor. Rozdílů je ve výbavě prakticky jen pět. Telefon má menší 4GB RAM, hlavní fotoaparát má rozlišení „jen“ 48 Mpx, a širokáč byl nahrazen hloubkovým senzorem. Čtvrtým rozdílem je nižší rozlišení selfie (8 Mpx), pátým pak absence duhové barvy, kterou nahrazuje modro-stříbrná (Glacier Blue).

Vivo klade i u novinek důraz na mobilní focení:

Ceny a dostupnost

Oba telefony se v Česku začnou prodávat 30. července. Y52 5G bude stát 6 499 Kč, u Y72 5G je třeba počítat s cenovkou 7 499 Kč. Až do 8. srpna však půjde oba telefony pořídit se slevou 700, resp. 500, korun, takže v prvních dnech prodejů budou ceny následující:

Vivo Y52 5G - 5 999 Kč

Vivo Y72 5G - 6 799 Kč

Obdobná akce bude platit, nejen v české distribuci, ale také u operátora O2, který telefony nově zařadí do nabídky, ovšem až od 1. srpna. Obě novinky jsou také zařazeny do tříměsíčního Programu ochrany displeje. Pokud dojde k poškození displeje telefonů do tři měsíců od nákupu, máte nárok na jeho jednu bezplatnou výměnu. Samotný nákup a aktivace telefonu z české distribuce však musí proběhnout nejpozději poslední srpnový den.

Na telefony je nabízena standardní dvouletá záruky a Vivo slibuje, že bude k telefonům po dobu tří let nabízet i pravidelné aktualizace Androidu a bezpečnostní záplaty.