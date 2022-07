5G modemy od Applu v ohrožení. Firma narazila na nečekaný problém

Po tom, co Apple před lety odkoupil divizi Intelu zabývající se vývojem modemů, se dlouho očekávalo, kdy nové zdroje využije a začne si sám vyvíjet vlastní modemy, zejména pro 5G. Přestože si totiž firma navrhuje vlastní procesory, 5G konektivitu u nich zajišťují čipy od Qualcommu. Dlouho se tak mluvilo i o brzké migraci Applu na vlastní čipy.



Vývoj vlastních 5G čipů je pro Apple zřejmě větší výzva, než firma předpokládala.

Už v příštím roce měl Qualcomm původně dodávat cca jen 20 % modemů a zbytek už měl Apple vykrýt nějak vlastními silami. Jak se ale ukazuje, nakonec zřejmě i příští rok bude Qualcomm výhradním dodavatelem modemů pro Apple iPhony, a dobře to nevypadá ani s 5G čipy pro iPhony v roce 2024.

Jak nedávno upozornil analytik Ming-Chi Kuo, Apple narazil na velké problémy. Překvapivě ne technické, ale právní. Ve vývoji vlastního 5G čipu mu totiž brání dvojice zdánlivě nesouvisejících patentů Qualcommu. Jeden se týká zasílání zpráv jako odpověď na příchozí hovory, druhý se týká přepínání grafického rozhraní v telefonu. Jak se ale ukazuje, jsou tyto patenty pro Apple obrovskou překážkou.

Vypadá to tedy tak, že modemy od Applu uvidíme v iPhonech až nejdříve v roce 2024. Apple navíc bude muset pravděpodobně prodloužit aktuální kontrakt s Qualcommem trvající do roku 2025, a to zřejmě až do roku 2027. Apple už zkusil problém řešit soudní cestou, kdy se 27. června pokusil u soudu zneplatnit patenty Qualcommu. Soud však nakonec zůstal na straně výrobce čipů. Apple tak bude muset gento problém vyřešit jinou cestou.

