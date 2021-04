5G pro IoT může otestovat kdokoli. Na VUT v Brně vznikla 5G laboratoř Vodafonu

Vodafone ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky VUT v Brně otevřel novou 5G laboratoř nazvanou Vodafone UniLab. Jde o druh menší kampusové sítě, která poslouží nejen k akademickému výzkumu a výuce, ale vývoj nových zařízení pro internet věcí zde budou moci otestovat i zájemci z řad start-upů, firem nebo běžné veřejnosti.

Spolupráce VUT a Vodafonu navazuje na dřívější projekt NB-IoT, tedy mobilní sítě využívající část spektra pro LTE na komunikaci zařízení internetu věcí. Tento typ sítě má své limity zejména po stránce objemů přenesených dat a není proto univerzálně použitelný pro všechna řešení. Ve Vodafone UniLab je přístupná ještě LTE Cat-M technologie a k tomu 5G síť z veřejného vysílače na 2 100 MHz umístěného v sousedství budovy Fakulty elektrotechniky.

Do budoucna by inženýři z VUT chtěli 5G implementovat přímo jako součást testovací buňky ve specifikaci SA (Stand Alone) s využitím vyšších frekvencí v pásmu 3,5 GHz. V současné době používá řešení Vodafonu umístěné v UniLabu komponenty dodané společností Huawei v radiové části sítě a Ericssonu v jádru sítě. Sestavení a vybavení laboratoře trvalo zhruba dva roky, Vodafone poskytl zařízení v hodnotě několika milionů korun.

Testování antén i baterií

V současnosti je podle docenta Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky VUT Jiřího Hoška jedním z nejčastějších způsobů využití IoT zařízení v automatizovaných řešeních v oblasti energetiky. Senzorů a měřidel pro dálkový odečet energií jsme v laboratoři mohli skutečně napočítat hned několik, stejně jako různých spínačů, vypínačů a žárovek běžně používaných v chytré domácnosti. Právě i společnosti vyrábějící nebo dovážející tyto spotřebiče je budou moci v laboratoři otestovat. „Úvodní konzultaci nabízíme firmám zcela zdarma,“ dodal Hošek.

V laboratoři lze například ověřit návrh desky plošného spoje v rentgenové komoře nebo vyzkoušet odolnost zařízení vůči klimatickým změnám v teplotní komoře. V bezodrazové komoře lze otestovat anténní systémy s útlumem signálu a ověřit tak, zda bude zařízení vhodné pro umístění ve sklepních prostorách. Zástupci elektrofakulty VUT ve spolupráci se specialisty Vodafonu doporučí výrobcům také vhodné komunikační principy pro dosažení maximální výkonnosti v 5G sítích a poradí s vývojem bateriově napájených zařízení.

Nahlédněte do 5G laboratoře Vodafonu:

Do budoucna se v oblasti průmyslového využití 5G sítí počítá s celými chytrými továrnami, vzdáleně nebo zcela autonomně řízenými vozidly a vzniku celého ekosystému služeb nazývaného někdy též jako Průmysl 4.0. Mobilní síť z tohoto pohledu už nebude pouhou soustavou pro přenos dat, ale komplexní službou. Specialisté z oblasti telekomunikací očekávají, že do dvou let vzroste objem přenášených dat na světě až 8× a počet připojených chytrých zařízení pro IoT postupně několikanásobně překoná počet mobilních telefonů.

Jak se dostat do Vodafone UniLab: Vodafone UniLab naleznete v budově Fakulty elektrotechniky brněnského VUT na adrese Technická 12, Brno.

Termín návštěvy lze rezervovat na stránkách Vodafonu.

Ukázky hardwarového a softwarového vybavení laboratoře naleznete v galerii tohoto článku.