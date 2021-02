5G tarify v nedohlednu, operátoři oprašují staré „výhodné“ nabídky

Na komplexní nabídku 5G tarifů u našich operátorů stále čekáme. Žádný z nich totiž nepokrývá novou technologií dostatečné území na to, aby si troufl plošně zavést nové tarify s garantovaným 5G připojením. To ale zároveň znamená, že zde stále máme staré portfolio 4G tarifů se stále stejnými (a stejně vysokými) cenami. Zkostnatělou nabídku se někteří operátoři snaží alespoň čas od času zpestřit nějakým zvýhodněným tarifem.

10 GB od Vodafonu

Opakovaně přichází ke slovu osvědčený tarif Data 10 GB od Vodafonu. Operátor jej s menšími přestávkami nabízí už od roku 2018, a to stále se stejnými parametry, ale i stejnou cenou. Za 499 Kč měsíčně získá zákazník 100 minut do všech sítí a neomezený počet SMS tamtéž. Po vyčerpání volných hlasových jednotek je každá minuta drahá a stojí 3,49 Kč.

Hlavním tahákem je 10 GB dat v ceně tarifu. Další dokup je možný – 1 GB stojí 99 Kč. Pozor na nehlídané přečerpání, i poté data poběží dál plnou rychlostí a budou automaticky navyšována po 250 MB za 49 Kč. Při každém takovém „nevyžádaném“ navýšení objemu dat operátor naštěstí pošle informační SMS.

Tarif je bezúvazkový a lze jej sjednat výhradně online na stránkách operátora. Nabídka je opět takzvaně limitovaná, což znamená, že ji operátor po čase stáhne (aby ji o pár měsíců později mohl zase aktivovat).

6 GB od T-Mobilu

S výhodnějším Akčním tarifem přispěchal také T-Mobile. Jde o modifikaci loni uváděného „podzimního“ tarifu, na který nově operátor dává slevu 25 %. Ta odpovídá zařazení do programu Magenta 1 v nejvyšším stupni s dalšími službami, ale pro účely této propagační nabídky operátor žádné další služby k získání slevy nebude požadovat. Prakticky jde tedy o interní zaúčtování operátora, které zákazníka nemusí zajímat.

Po automaticky přiznané slevě vychází měsíční paušál na 431,25 Kč. V ceně je 100 volných minut a 100 volných SMS do všech sítí a 6 GB dat. Po vyčerpání volných jednotek se platí 3,50 Kč za minutu a 1,50 Kč za odeslanou SMS. Tarif lze zřídit online na stránkách operátora, je možné na něj přejít z Twistu nebo se stávajícím číslem od jiného operátora. Také u T-Mobilu jde o omezenou nabídku platnou do 28. února 2021.

Čekat zlevnění? Není důvod

V obou případech platí, že tyto časově omezené nabídky jsou o chlup výhodnější než běžná trvalá nabídka. V žádném případě ale nejde o nějaké dramatické plošné snižování cen, kterého se od operátorů nejspíš jen tak nedočkáme. Určitou šancí by mohlo být zavedení 5G tarifů, které by mohly převzít cenovou hladinu stávajících 4G paušálů a jejich nová generace by mohla být o něco levnější. K výraznějším změnám ale operátory po státem zfušované aukci 5G frekvencí, z níž nevzešel žádný významný čtvrtý hráč, vlastně nic moc nenutí.