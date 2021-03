6 nových funkcí, které udělají Android bezpečnějším a chytřejším

Není to tak dávno, co byly uživatelům Androidu představeny funkce jako Emoji Kitchen a automaticky přehrávané audioknihy. Nyní přichází dalších 6 novinek. Patří mezi ně lepší zabezpečení účtu, ale i možnost naplánovat si dopředu odeslání zprávy nebo lepší jízda s Android Auto.

1. Bezpečné účty pomocí kontroly hesla

V systému Android můžete svá hesla ukládat do účtu Google, takže je rychlejší a snazší se přihlásit do aplikací a služeb pomocí Automatického vyplňování. Tyto přihlašovací údaje jsou samozřejmě jednou z prvních obranných linií proti různým vetřelcům. Android 9 a novější však nově dostává kontrolu hesla.

Když nyní pomocí Automatického vyplňování zadáte heslo do aplikace ve svém telefonu, systém jej zkontroluje podle seznamu známých „kompromitovaných“ hesel, tj. hesel, která již byla potenciálně odcizena a zveřejněna někde na webu. Pokud se to vaše na jednom z těchto seznamů objevuje, jste na to upozorněni a vyzváni k jeho změně. Více se dozvíte na webu podpory Googlu.