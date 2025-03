7 důvodů, proč má i dnes smysl telefon se slotem na fyzickou SIM kartu

V době, kdy výrobci telefonů stále více přecházejí na technologii eSIM, může být snadné podlehnout dojmu, že fyzické SIM karty jsou reliktem minulosti. Ačkoli eSIM nabízí řadu výhod, jako je ochrana před podvody se záměnou SIM karet a rychlejší aktivace, existuje řada situací, kdy se klasický slot na SIM kartu stále vyplatí. Pojďme se podívat na sedm pádných důvodů, proč byste při výběru nového telefonu neměli zapomínat na fyzickou SIM.

Širší podpora operátorů po celém světě

Přestože se technologie eSIM stává stále populárnější, v mnoha rozvojových zemích zatím není běžně podporována. Pokud cestujete do zahraničí, zejména mimo vyspělé regiony, můžete se cítit klidněji s telefonem, který má slot na fyzickou SIM kartu. Například s iPhonem 16 zakoupeným v USA, který podporuje pouze eSIM, byste v kontinentální Číně nenašli kompatibilního operátora. Pomalé tempo globálního přijímání eSIM je jedním z hlavních důvodů, proč si v roce 2025 pořídit telefon s fyzickým slotem.

Bezproblémové přepínání mezi zařízeními

Toto je jedna z největších nevýhod přechodu na eSIM. S fyzickou SIM jednoduše vyjmete kartu ze starého telefonu a vložíte ji do nového. Není třeba znovu procházet procesem aktivace. „Fyzickou SIM kartu stačí vyjmout a vložit do jiného telefonu – trvá to jen pár sekund,“ poznamenává technický expert Hamlin Rozario. Ačkoli Android i iOS usnadnily přenos eSIM ze staršího telefonu, proces je stále komplikovaný a mnoho operátorů nepodporuje bezproblémový přenos.

Slot na fyzickou SIM kartu

Aktivace bez připojení k internetu

Aktivace eSIM obvykle vyžaduje naskenování QR kódu od operátora, což není možné bez přístupu k internetu. To může být problém v oblastech se špatným pokrytím sítě nebo bez Wi-Fi, což je často případ při cestování do rozvojových zemí. Fyzické SIM karty přicházejí s předem nahranými informacemi o operátorovi, jako je číslo IMSI a autentizační klíč. Mohou pro proces aktivace využívat mobilní základnové stanice a nepotřebují internetové připojení. Kromě toho lze zahájit aktivaci ručně odesláním SMS na určené číslo nebo vytočením USSD kódu.

Vaše soukromí zůstává nedotčeno

Není pochyb o tom, že eSIM jsou bezpečnější, ale často to jde na úkor vašeho soukromí. Při aktivaci eSIM jsou sdílena se servery operátora vaše data, jako je IMEI telefonu a poloha. Fyzickou SIM kartu můžete aktivovat anonymně, pokud zvolíte předplacenou variantu, což je vhodnější pro dočasná telefonní čísla. „Pokud máte obavy ze sledování vaší polohy, můžete jednoduše vyjmout SIM kartu. Váš telefon již nebude připojen k síti, což operátorovi značně ztíží sledování vašeho pohybu,“ vysvětluje odborník na mobilní technologie Yasir Mahmood.

Odolnost vůči poškození telefonu

Co když vám telefon upadne, rozbije se displej nebo spadne do vody a přestane fungovat? I když budete mít k dispozici náhradní telefon, nemůžete přenést svou eSIM bez původního zařízení. Ve většině případů budete muset navštívit prodejnu operátora nebo kontaktovat zákaznickou podporu, vysvětlit situaci, a po ověření vašich údajů vám vydají nový QR kód pro aktivaci eSIM. Celý tento proces je časově náročný. S fyzickou SIM kartou ji můžete jednoduše vyjmout a vložit do jiného telefonu.

Fyzická SIM většinou odolá poškození telefonu

Imunita vůči softwarovým problémům

eSIM jsou zabudované do vašeho telefonu a aby správně fungovaly, spoléhají na operační systém zařízení. Pokud po systémové aktualizaci narazíte na kritické chyby, můžete čelit i problémům s připojením. Fyzická SIM karta je samostatný hardware, a pokud narazíte na softwarové problémy, můžete ji vyjmout a vložit do jiného zařízení, zatímco budete čekat na opravu. Například pokud váš telefon zamrzne po problematické aktualizaci, ale vy potřebujete naléhavě telefonovat, nezbývá vám nic jiného než zkusit obnovit tovární nastavení, což zabere čas. S fyzickou SIM stačí náhradní telefon a pár sekund.

Možnost rychlého přechodu mezi operátory

Změnit operátora je u fyzických SIM karet otázkou několika minut. Stačí vyměnit SIM a máte nový tarif, lepší pokrytí nebo výhodnější podmínky. U eSIM musíte provést digitální přenos, který může být komplikovaný a u některých operátorů dokonce nemožný. To je nevýhoda zejména v případech, kdy se ocitnete v oblasti se špatným signálem a potřebujete rychle přejít na jinou síť.

Proč kombinovat eSIM s klasickou SIM?

Nejlepší volbou je telefon, který podporuje jak eSIM, tak má slot na fyzickou SIM kartu. Získáte tím to nejlepší z obou světů. Můžete používat eSIM pro svého primárního operátora a využít fyzický slot pro jakéhokoli operátora, na kterého můžete chtít dočasně přejít.

Přenos eSIM na iPhonu

Tato flexibilita je klíčová pro cestovatele a ty, kteří často mění operátory kvůli lepším nabídkám či lepšímu pokrytí. Pokud udržujete starší zařízení jako zálohu, slot na fyzickou SIM zajistí, že je lze stále používat s jakýmkoli operátorem.

Ačkoli eSIM přináší některé moderní výhody, fyzická SIM karta stále nabízí více flexibility, soukromí a praktičnosti. Pokud si kupujete nový telefon, doporučujeme vybrat model, který podporuje obě technologie. Tak budete mít jistotu, že vás žádná situace nepřekvapí a že se můžete na svůj telefon spolehnout za všech okolností.