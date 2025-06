7 tipů, jak dostat pod kontrolu nenasytné aplikace, které nadměrně spotřebovávají baterii a data

Všimli jste si někdy, jak některé aplikace na Androidu dokážou „vysát“ nejen baterii, ale i datový limit, a to i když je zrovna nepoužíváte? Nejsou to žádné čáry ani kouzla, ale výsledek souhry několika mechanismů, které mají své opodstatnění, byť někdy uživatelům spíš komplikují život.

Za vysokou spotřebou dat často stojí automatické obnovování obsahu na pozadí. Aplikace si tímto způsobem stahují novinky, synchronizují data nebo připravují obsah, abyste ho měli po ruce hned, jak je otevřete. Je to bezesporu pohodlné, ale rozhodně ne úsporné. Pokud to chcete změnit, pak otevřete Nastavení – Aplikace a postupně otevírejte aplikace, u kterých nepotřebujete neustálé aktualizace. V jejich nastavení zvolte Pozastavit aktivitu aplikace, když se nepoužívá (název této položky se může lišit podle výrobce a verze systému).



Pozastavit aktivitu aplikace, když se nepoužívá

Na tomto místě je ale vhodné upozornit, že Android sám automaticky ukončuje aplikace dle potřeby a uživatel má v tomto směru značně omezené možnosti. Ruční zásahy mohou vést k potížím s funkcionalitou některých aplikací (například notifikace z telefonu na chytré hodinky nebo fitness náramky).

Poloha, automatické aktualizace a notifikace

Dalším žroutem dat i energie jsou služby pro určování polohy. Nejen navigační aplikace, ale i třeba počasí nebo sociální sítě často potřebují znát vaši aktuální polohu. Pokud GPS běží neustále, může to znamenat až 80% nárůst spotřeby energie a výrazný zásah do datového limitu. Chytřejší nastavení, například povolení pouze přibližné polohy, dokáže spotřebu výrazně snížit. Otevřete systémové Nastavení, pokračujte do Ochrana soukromí – Poloha. Zkontrolujte aplikace, které mají povolený přístup k poloze, a u těch, které to nepotřebují ke své funkci, deaktivujte přepínač Používat přesnou polohu.



Není nutné vždy používat přesnou polohu

Neměli bychom přehlížet ani automatické aktualizace aplikací. Obchod Google Play je nastavený tak, aby pravidelně kontroloval nové verze a stahoval je na pozadí. Pokud máte v telefonu desítky aplikací, mohou aktualizace spolknout nemalou část datového balíčku – zvlášť když se stahují přes mobilní síť. Otevřete Obchod Google Play, klepněte na ikonu svého profilu v pravém horním rohu a pokračujte do Nastavení. Zde otevřete Nastavení sítě – Automatické aktualizace aplikací a zvolte buď Aktualizace jen na Wi-Fi, nebo Neaktualizovat aplikace automaticky.



Automatické aktualizace aplikací

Push notifikace, tedy upozornění, která vám vyskakují na displeji i bez spuštěné aplikace, jsou další kapitolou. Každá zpráva, e-mail nebo nová fotka na sociální síti znamená neustálou komunikaci se vzdálenými servery a přenos drobných datových balíčků. U aplikací, které vás informují o každém pohnutí na internetu, to může vést ke stovkám drobných datových požadavků denně Sledujte notifikace, které se v průběhu dne zobrazují na vašem telefonu, a u aplikací, kde je nepotřebujete, je prostě vypněte.

Streamování, VPN a malware

Streamovací služby, jako je YouTube nebo Spotify, jsou známé tím, že při aktivním používání spotřebují hodně dat. Spotřebu dat i baterie lze snížit nastavením nižší kvality streamování. Méně známým problémem je však jejich aktivita na pozadí – například synchronizace knihovny nebo stahování obsahu pro offline režim. Některé aplikace navíc přednačítají obsah, aby byl okamžitě dostupný, což může být náročné pro data i baterii. Pokud chcete tomuto chování zabránit, otevřete v Nastavení – Aplikace příslušnou aplikaci, přejděte do sekce Využití dat a deaktivujte přepínač Data na pozadí.



Zakázání dat na pozadí

Používání VPN je sice skvělý způsob, jak zabezpečit své připojení, ale i zde platí „něco za něco“. Šifrování a přesměrování dat znamená, že spotřeba může narůst až o 20 %. Pokud tedy sledujete každý megabajt či bojujete o co nejdelší výdrž, je dobré VPN zapínat jen tehdy, když ji opravdu potřebujete.

V neposlední řadě je třeba zmínit riziko malwaru. Škodlivé aplikace mohou na pozadí odesílat data bez vašeho vědomí, zobrazovat nevyžádané reklamy nebo dokonce sledovat vaši aktivitu. Základní prevencí je v tomto případě pravidelná kontrola nainstalovaných aplikací a obezřetnost při stahování z neoficiálních zdrojů.

Za vyšší spotřebou může být chyba v aplikaci

Některé aplikace nejsou dobře optimalizované a provádějí zbytečné operace na pozadí, což vede k vyšší spotřebě energie i dat. Zde leží hlavní role na vývojářích, kteří by měli využívat moderní nástroje jako JobScheduler nebo WorkManager, které umožňují plánovat úlohy tak, aby se spouštěly jen v optimálních podmínkách – například při připojení k Wi-Fi nebo když je telefon v nabíječce. Sami můžete sledovat spotřebu dat a baterie v nastavení systému a podle toho aplikace omezovat nebo odinstalovat.

Chytrá správa dat zahrnuje i kompresi obrázků a videí, ukládání často používaných informací do mezipaměti a omezení frekvence synchronizace. I malá optimalizace, například snížení počtu síťových požadavků, může znamenat úsporu až 15 % energie a znatelné snížení spotřeby dat.

Nad spotřebou energie a dat můžete získat alespoň částečně kontrolu, pokud víte, kde hledat úspory. Nastavte si aktualizace jen na Wi-Fi, omezte oprávnění aplikací, vypínejte polohové služby, když je nepotřebujete, a nebojte se používat režimy pro úsporu energie. Moderní operační systémy i aplikace už dnes nabízejí řadu možností, jak si telefon přizpůsobit vlastním potřebám – stačí je jen objevit a správně využít.