7 věcí, které jsme čekali od nového iPhonu, ale nakonec nepřijdou

Už tento týden se dočkáme premiéry nových iPhonů 14, které opět přinesou řadu novinek. Nejvíce zajímavých funkcí je očekáváno tentokrát hlavně od vyšší řady Pro, ale i základní modely budou mít rozhodně co nabídnout. Ostatně tentokrát dorazí také úplně nový 6,7“ model, který v portfoliu nahradí model Mini.

Jak už to bývá, každý rok, o každé generaci iPhonů se začne spekulovat prakticky od chvíle představení té předchozí. Většinou to bývá tak, že čím déle je do premiéry, tím více jsou spekulace odvážnější a až s postupem času se ukazuje, co je skutečnost a co Apple nakonec nestihne. V článku si shrneme, ty nejdůležitější spekulace, které se nakonec zřejmě nezmění v realitu.

Kompletní redesign

Jednou z úplně prvních spekulací o nových iPhonech byl kompletní redesign, který tehdy leaker Jon Prosser demonstroval na chystaném iPhonu 14 Pro Max. Podle něj měl mít telefon tenčí tělo a hlavně se mělo poprvé zbavit výstupku fotoaparátu. Podle jeho tehdejších informací mělo být po dlouhých letech opět srovnané s povrchem telefonu, jak to měl naposledy iPhone 5s.



Takto si loni ještě před uvedením iPhonu 13 leaker Jon Prosser představoval chystaný iPhone 14. Dle jeho tehdejších informací jsme se letos měli dočkat telefonu bez vystouplého fotoaparátu.

Dnes to vypadá přesně naopak a nové iPhony by měly mít paradoxně zatím největší vystouplý fotoaparát, co jsme kdy mohli u Applu vidět. Vyvráceny byly i další designové spekulace, které odkazovali na starší iPhony jako například navrácení kulatých tlačítek pro regulaci hlasitosti.

