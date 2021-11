8 důvodů, proč uživatelé iPhonu nikdy nepřejdou na Android

Ekosystém Hlavní výhodou iPhonů byl odjakživa ekosystém Applu, který nabízí úzké propojení telefonu s ostatními produkty. Podobné propojení dnes již nabízí i někteří výrobci telefonů s Androidem, ovšem to pro majitele iPhonu stejně nebude dostatečná motivace. Pokud uživatel kromě iPhonu vlastní například i hodinky Apple Watch, MacBook nebo iPad, které jsou navzájem propojené, nebude mít žádný pádný důvod, proč by o tento benefit měl přijít. Jedině, že by rovnou vyměnil více produktů a kompletně přešel k jinému výrobci. A to je opravdu málo pravděpodobné. Na dalším listu budeme psát o aktualizaci a delší podpoře.

Rychlejší aktualizace a delší podpora Dalším důvodem, proč uživatelé iPhonů nikdy nepřejdou na Android, je softwarová podpora. Zatímco u iOS není problém s jedním telefonem získat až sedmiletou softwarovou podporu, u Androidu je běžnou praxí 2 až 3 roky. To sice neznamená, že by telefony s Androidem nešlo používat déle, ale už mohou být náchylnější na budoucí bezpečnostní hrozby. To by se však časem mohlo změnit, pokud bude v Evropě zákonem prodloužena softwarová podpora. Další důležité softwarové hledisko je rychlost aktualizací. Na nejnovější verzi systému Googlu se obvykle několik měsíců musí čekat, kdežto Apple ji rozšíří na všechna zařízení prakticky v jeden moment.

Lepší zabezpečení Bezpečnost systému je palčivé téma u Androidu i iOS. Jak Apple, tak Google se snaží pro bezpečnost dělat maximum, zejména u distribucí aplikací přes vlastní obchody s aplikacemi. Pravdou však je, že Android je díky své otevřenosti k různým typům zranitelností náchylnější. Je zde totiž možné instalovat aplikace z alternativních zdrojů, čímž je možné nedopatřením do telefonu zatáhnout i škodlivý software. Poučenější applisté preferují iOS také kvůli tomu, že jeho aplikace jsou sandboxové, takže škodlivý kód by mimo ně ani neměl mít možnost škodit.

Face ID Přestože mnozí namítnou, že Androidy mají také ověřování a odemykání skenem obličeje, ve skutečnosti až na pár jednotlivých výjimek jde pouze o snímání čelní kamerkou. To narozdíl od Face ID, které využívá soustavu několika senzorů, není tak přesné a není považováno za univerzální biometrické ověření, které by šlo použít k přihlašování do bank a jiných aplikací. Telefony s Androidem mají sice čtečky otisků prstů, nicméně stupeň ochrany u Face ID je řádově bezpečnější. Jediná jeho nevýhoda je v době roušek horší přesnost ověření při zakrytí části obličeje, ale už i to Apple částečně vyřešil.

Časem nezpomalí Výrobci telefonů s Androidem již dlouho využívají výkonné čipy od předních výrobců, jako je Qualcomm, Samsung či MediaTek. Telefony jsou od začátku velmi rychlé, nicméně z postupem času a plněním paměti haldou dat, novými aktualizacemi a také časem rostoucími nároky aplikací po několika letech dojdou do bodu, kdy se začnou sekat nebo minimálně dojde ke zpomalení reakcí telefonu. Častým řešením je tak obnovení továrního nastavení. V případě Applu, který si u iPhonů sám dohlíží na hardware i software toto takový problém není. I několik let staré iPhony jsou naopak díky dobrému odladění stále svižné.

Kvalitní video Už dávno neplatí, že iPhony jsou jediné mobily, které dobře fotí, Androidy je dohnaly (a některé i předehnaly). Pokud jde ale o video, je iPhone stále jasnou konzistentní jedničkou, po které sáhnou všichni, kteří to myslí s natáčením mobilem vážně. Androidy sice Apple předehnaly v některých papírových parametrech, jako je třeba rozlišení (některé už umí natáčet v 8K), nicméně Apple vsadil na praktičtější funkce, jako je účinná stabilizace, HDR nebo Dolby Vision.

Otázka prestiže Pro mnoho uživatelů je Apple něco jako Tesla mezi automobily – prémiová značka, která stojí nad všemi ostatními. I když iPhony už dnes nutně nemusí být ty nejdražší smartphony na trhu, v některých (zejména východněji položených) zemích je vlastnictví iPhonu určitým vyjádřením společenského statusu. Je pravda, že v záplavě čínských značek je Apple jediným čistě americkým výrobcem (taktéž americká Motorola má čínského vlastníka Lenovo) a pro ty, kteří vidí politické dělení světa i v elektronice, je to jedna z mála ryze prozápadních značek na trhu.