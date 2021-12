9 lehce paranoidních tipů a triků, jak si ve WhatsApp zabezpečit soukromí

Přes komunikační aplikace uživatelé řeší nejrůznější témata – od pracovních úkolů, přes běžné konverzace, až po vysloveně soukromé věci. Nejen z tohoto důvodu je vhodné dbát na to, aby se k těmto informacím nedostal někdo nepovolaný. V tomto článku vám ukážeme devět způsobů, jak si zabezpečit soukromí v komunikační aplikaci WhatsApp.

Zkontrolujte šifrování soukromých konverzací

Přestože WhatsApp ve výchozím nastavení šifruje všechny konverzace, někdy je přeci jen lepší to zkontrolovat. Doporučujeme to především při sdílení citlivých informací, ke kterým by se neměl dostat nikdo další.

Ověřit si, zda je konverzace s daným kontaktem šifrována, můžete poměrně snadno a rychle. V otevřeném chatu nejprve klepněte na tři tečky v pravém horním rohu a z nabídky zvolte Zobrazit kontakt. Pak klepněte na položku Šifrování – měl by se zobrazit QR kód a dvanáct pětimístných čísel ve třech řádcích.



Bezpečnostní kód konverzace

Těchto 60 číslic tvoří váš bezpečnostní kód, jež je jedinečný pro každý chat. Vzájemným porovnáním kódů mezi účastníky chatu (ideálně přes nějakou jinou komunikační platformu) můžete ověřit, zda jsou zprávy odeslané v chatu opravdu opatřeny koncovým šifrováním.

Sdílení tohoto kódu se vůbec nemusíte bát! Bezpečnostní kód je jen viditelnou verzí speciálního klíče sdíleného uživateli. Není tedy třeba se obávat narušení soukromí, protože se nejedná o samotný klíč k rozšifrování konverzace.