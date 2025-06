A jakou tapetu máte v telefonu vy? Donald Trump tam nemá manželku, ani děti nebo vnoučata, ale sám sebe

Donald Trump má na zamykací obrazovce svého iPhonu fotografii velmi důležité osoby, kterou vidí pokaždé, když si vezme telefon do ruky – sám sebe. Americký prezident byl vyfocen se svým telefonem, na němž má fotografii z července 2019, kdy vyjížděl z Bílého domu do svého golfového klubu v New Jersey. Svůj telefon včetně tapety ukázal při vystupování z letadla Air Force One, a rozhodně se ho nesnažil nijak skrývat – spíše naopak.



Trump má stále stejnou tapetu na iPhonu – sám sebe

Donald Trump má pět dětí, jedenáct vnoučat a manželku, která byla dříve modelkou, ale na tapetu iPhonu si dal sám sebe. Této volby si hojně všímají také lidé na sociálních sítích, kde fotka na pozadí jeho iPhonu vzbudila velké vášně. Někteří z komentujících to vidí jako ukázku nejnarcističtější a nejsebestřednější věci, jakou kdy viděli. Jiní to zase vnímají jako „maximální trolling“ nebo jako nejvýraznější branding všech dob – Trumpův iPhone s tapetou Trumpa. Někteří fotografii glosují jako to, co má Trump z celého srdce nejraději. Jedná se přitom o snímek, na kterém ukazuje prstem dopředu, tedy na domnělou osobu, která se na fotografii dívá.

Je zobrazený čas jen čirá náhoda?

Samotná fotografie však budí vášně i z úplně jiného úhlu pohledu. Zatímco tapeta je podle mnohých jasnou provokací, Donald Trump si nepohlídal čas zobrazující se na displeji jeho iPhonu v okamžiku zachycení fotografie. Jakýkoliv jiný časový údaj by byl zcela bez problémů, ovšem čas 9:11 obsahuje symboliku 11. září (alias „nine eleven“ protože v USA se u dat nejprve uvádějí měsíce a až poté dny), což představuje něco, na co by Američané nejraději zcela zapomněli. Byla to skutečně jen náhoda, nebo dopředu naplánovaná akce?

A když už jsme u toho, o máte v telefonu na tapetě vy? Já kvůli častému střídání telefonů většinou zůstávám u defaultní tapety, občas si stihnu telefon personalizovat tapetou manželky s dětmi, rozhodně by mě nenapadlo si na tapetu dát sám sebe.