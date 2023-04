A je tu další zápis do historie. Proběhl úplně první hlasový hovor ze smartphonu přes satelit

Vyloženě přerostlé „jednoúčelové“ satelitní telefony se na trhu v poslední dekádě nijak výrazně neprosadily. Změnit to má až nástup smartphonů s podporou satelitního příjmu, která se začaly na trhu za poslední rok rojí jako houby po dešti. Jenže ve většině případů hovoříme o nouzové satelitní komunikaci, která probíhá na textové bázi, to, co provedlo uskupení AST SpaceMobile, AT&T, Rakutenu a Vodafonu se tak nesmazatelně zapsalo do historie. Můžeme si tak odškrtnout vůbec první hovor, který byl uskutečněn běžně dostupným telefonem přes satelitní síť.

Telefon, který vytáčel číslo z japonské sítě Rakuten Mobile, byl běžně dostupný Samsung Galaxy S22, a samotné vytáčení proběhlo ze sítě AT&T v americkém Texasu. Na první pohled to nemusí dávat žádný smysl, protože víme, že satelitní komunikace do Androidů dorazila až se Snapdragonem 8 Gen 2. Jenže, ta je stejně jako u služby Garmin InReach, navázána na satelitní síť Iridium. A ta zvládne obsloužit jen textové zprávy, nikoliv hovory.



Tým, který stál za prvním satelitním hovorem uskutečněným ze smartphonu

V rámci prvního telefonního hovoru ze smartphonu přes satelit byly využito blíže nespecifikované pásmo sítě AT&T jako prostředník při spojení se satelitem BlueWalker 3, který následně hovor přesměroval do Japonsko do koncového zařízení. Samotný satelit navíc podporuje i datovou konektivitu s rychlostmi mobilních LTE a 5G sítí. A to bylo vyzkoušeno i u smartphonů jiných značek, u nichž se ověřilo úspěšně předání informací o SIM a síti přímo do satelitu BW3.

Přesně použité postupy však uskupení firem nezveřejnilo. Možná i proto, že se bude použitá technologie nadále ladit a postupně standardizovat, aby bylo možné pokrýt téměř 50 % populace, která dosud žije v oblasti bez pokrytí mobilními sítěmi.

Stavba, vypuštění a aktivace satelitu BlueWalker 3:

Úspěšný test ukázal, že pro satelitní volání nejsou potřeba žádné hardwarové úpravy samotných telefonů. Pro některé operátory má být údajně daleko výhodnější, než nákladná stavba základnicových stanic ve špatně, či zatím ne zcela, pokryté oblasti. „mobilně hluchá“

Zdroj: Businesswire