Aby mladí neztráceli věci. Vodafone dává ke studentským tarifům lokátory od Applu a Samsungu za 1 Kč

Vodafone připravil akci pro mladé uživatele do 26 let. Při pořízení tarifů Jetovtobě Super+ nebo Jetovtobě Premium mohou získat lokátor Apple AirTag nebo Samsung SmartTag2 za 1 Kč. Běžná cena se pohybuje okolo 6 až 8 set korun, takže od operátora to je takový milý drobný dárek. Lokátory slouží ke sledování a nalezení ztracených věcí, jako jsou například klíče, peněženka nebo zavazadla, případně i k vystopování zaběhnutého psího mazlíčka.

Lokátory fungují na krátkou i velkou vzdálenost. Pokud je hledaný AirTag někde poblíž, můžete ho přes integrovaný reproduktor prozvonit. A když je dál, vypátrat ho pomůže síť milionů zařízení Apple zapojených do služby Najít (Find My). Všechno probíhá anonymně a soukromí je jištěné šifrováním.

Apple AirTag a Samsung Galaxy SmartTag2 jsou teď ke dvěma vyšším mládežnickým tarifům u Vodafonu za 1 Kč

Podobně funguje i zařízení Galaxy SmartTag2, jeho rozměry jsou zhruba 3 na 5 centimetrů a hmotnost 14 gramů. Lokátor využívá prodlouženou výdrž baterie až 500 dní. Umožňuje rychlé vyhledávání (které nabízí režim Kompas a funkce Vyhledávat v nejbližším okolí) nebo ovládání chytré domácnosti (IoT), ke kterému stačí jedno stisknutí Galaxy SmartTag2. Oba lokátory jsou odolné proti vodě a prachu (IP67), takže fungují i v dešti.

Tarif pro mladé Jetovtobě Super+ stojí 697 Kč měsíčně a nabízí neomezený objem mobilních dat s rychlostí 20 Mb/s. K tomu je možné využít zdarma pětkrát měsíčně zrychlení na maximum, v ceně je také neomezené volání a SMS zprávy do všech tuzemských sítí. Nabídka platí také pro tarif Jetovtobě Premium 5G, který za cenu 897 Kč měsíčně nabízí neomezenou rychlost stahování. Skutečná hodnota* jmenovaných tarifů je zhruba 500 Kč, resp. 650 Kč.