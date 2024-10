Ach jo. Ani v roce 2024 nemá Apple v iOS plně funkční gesto zpět, které byste využili při ovládání jednou rukou

Steve Jobs v roce 2010 pronesl památnou větu: „Nikdo nebude kupovat telefony s velkým displejem“. Americký gigant se tohoto přístupu držel jen několik let, jenže pod tlakem uživatelů a konkurenčních modelů s Androidem musel své iPhony zvětšit. A zatímco se telefony s logem nakousnutého jablka rok od roku zvětšují, systém iOS v některých věcech myšlenkově zůstává možná až 14 let nazpět.



Zelená je oblast, kterou na iPhonu zhruba obsáhnete palcem pravé ruky (praváků je cca 90 procent populace). Právě zde by měl Apple a vývojáři aplikací směřovat hlavní navigaci a ovládací prvky. Např. u kalkulačky od Applu je však tlačítko zpět v levém horním rohu

Protože jsou dnes telefony (iPhony nevyjímaje) velké, často je ovládáme „obouruč“. Jenže, často máte volnou jen jednu ruku, a právě to je kámen úrazu. Palcem totiž obsáhneme jen část displeje, na což nemyslí ani Apple ani vývojáři aplikací. Ti do aplikací umisťují ovládací prvky zcela nelogicky úplně ke krajům displeje, kam se bez přechytnutí telefonu palcem nedostanete. Apple také umisťuje navigační tlačítka pro návrat zpět do rohů, kam se prsten nenatáhnete. A přitom by stačilo jen funkční a konzistentní gesto pro návrat zpět – ale i na to musíme v roce 2024 stále čekat...

Toto vlákno na Redditu je názornou ukázkou frustrace uživatelů iPhonů, kteří volají po funkčním gestu pro návrat zpět. To totiž funguje jen u některých aplikací, protože jeho podporu Apple po vývojářích nepožaduje. Ani u svých vlastních aplikací, např. u kalkulačky podpora potažení prstem pro návrat zpět zmizela, a místo toho se v levém horním rohu objevilo tlačítko pro návrat zpět. Tato nekonzistence se mezi různými aplikacemi sice trochu liší, pravdou však je, že iPhonu by se při jednoručním ovládání hodilo univerzální zpětné tlačítko jako u Androidů...

Nedokonalý jednoruční režim

...a nebo tu máme jednoruční režim, který je nutné aktivovat v nastavení systému. Už jeho samotné zapnutí je ale oříšek, musíte prstem potáhnout shora dolů, ale ne příliš vysoko, ale také ne příliš nízko. A nebo si tento režim nastavíte na trojité poklepání na záda. Po zapnutí se však displej smrskne na polovinu – jako by tím sám Apple říkal, že je displej skutečně příliš velký.



Jednoruční režim u iPhonu, jednoruční režim u Samsungu s rozpětím zmenšení displeje

Ve zmiňovaném vláknu na Redditu se uživatelé iPhonů odkazují na daleko povedenější jednoruční režim od Samsungu. Má snadnou aktivaci tlačítkem, displej si přilepíte k levému či pravému okraji a ručně nastavíte jeho zmenšení. Poslední verze iOS se hodně inspirovala Androidem, a možná je konečně na čase, aby Apple u jednoručního začal opisovat od Samsungu.