Adriano vdechne starým smartphonům nový život. Mohou se stát centrem domácnosti

Dnes jsme si zvykli měnit telefony po několika letech za nový. Co ale s tím starým, pokud doslouží? To se snaží vyřešit projekt Adriano, který si dal jako cíl vdechnout těmto starým zařízením nový život. Toho docílí díky speciálnímu stojánku a softwaru.

Pohybové senzory i rozšířená konektivita

Adriano lze využít ve dvou polohách. Buď se telefon vloží do jeho žlábku jako do kolébky, co jej udržuje v horizontální poloze, nebo lze využít i doplňkového stojánku, kdy krabička Adriano slouží jako jeho základna. Ze starého telefonu či tabletu tím udělá takové chytré centrum domácnosti. K tomu se hodí i integrovaná konektivita. Adriano podporuje Wi-Fi, Bluetooth 5, ZigBee a Z-Wave, takže s ním lze ovládat různá zařízení. K ovládání domácnosti pak slouží samotný displej telefonu.

Samotný stojánek je vybaven senzory pohybu, takže telefon ve stojánku pak můžete ovládat například mávnutím rukou. Nechybí ani mikrofon pro hlasové příkazy. Celý přístroj jak pak navíc stále aktivní. K provozu je využita jednak baterie starého telefonu, ale také baterie stojánku. Zařízení samozřejmě není problém zapojit ani do elektrické sítě skrze USB-C. Zbylá konektivita pak záleží na samotném telefonu, zda podporuje 3G, 4G nebo i 5G sítě. Využít lze i další periferie telefonu jako například fotoaparát, který z přístroje udělá domácí kamerku.

Firma celý projekt schovává za ekologii a udržitelnost. Podle jejich čísel by znovupoužití starých telefonů mohlo zachránit až 280 tisíc tun CO 2 ročně. Čísla si samozřejmě nemáme jak ověřit, ale minimálně myšlenka toho, že vám starý telefon nemusí ležet doma v šuplíku a může vám přinést další užitek zní lákavě.

Produkt byl představen na veletrhu CES, kde získal ocenění za inovaci. Předobjednat jej však již lze na Kickstarteru za cenu 70 Euro (1890 Kč). Finální cena by poté měla být zhruba dvojnásobná. Adriano slibuje, že by se mezi lidi měl dostat už v květnu tohoto roku. Dobré ale připomenout, že nejde o první počin podobného typu, v minulosti něco podobného pokoušel i Samsung s projektem Upcycling.

Adriano v praxi: