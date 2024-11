Ahoj, to jsem já, mám nové číslo a ty mi pošli platbu v eurech. Přes WhatsApp se šíří nový typ podvodu

Českem se šíří nová vlna podvodů, která využívá komunikační aplikace WhatsApp. Cílí především na starší a důvěřivé občany, kteří by neváhaly v nouzi finančně podpořit členy rodiny. Problém je však ten, že se útočníci jako členové rodiny jen maskují. Schovávají se za nová telefonní čísla a účty na WhatsApp s cílem vylákat z vás finanční prostředky. Tvrdí, že potřebují něco zaplatit, a zrovna jim to nefunguje, a tak se obrací na vás s tím, že vám samozřejmě všechno do koruny vrátí...

Ukázková konverzace podvodníků ve WhatsApp. Všimněte si oslovení, předčíslí, ze kterého probíhala komunikace, typ měny i o stát, ve kterém je účet zaregistrovaný.

Jak vypadá ukázková konverzace, můžete vidět na screenshotech výše. V oslovení podvodníci používají množné číslo, což je bráno jako hromadné oslovení rodičů. Podobné podvody lze přitom relativně snadno odhalit, jen musíte vědět, co hledat.

Předvolba, žádná jména a eura

První, co vás musí trknout, je číslo, že něhož vám zprávy „od člena rodiny“ přišly. Zajímat nás bude zejména předčíslí. V Česku se používá národní předvolba +420, v případě aktuálního útoku se jedná o čísla s předčíslím +33, které používá Francie. Útoky podobného typu však mohou přicházet i z různých dalších států. Dalším poznávacím faktorem může být oslovení ve zprávě. Útočník nemá ponětí o tom, jak se v rodině oslovujete, a tak vynechává všechna jména.



Ahoj mami, mám nové číslo... odesláno z Francie (Zdroj: PavlikKaterina)

Domnělý člen rodiny následně požaduje platbu v eurech, což je v Česku, kde platíme korunami, další varovný prst. Pokud je následně sdílený odkaz pro zaplacení, určitě na něj neklikejte. A pokud vidíte číslo účtu, i z něj poznáte, že celý příběh nesedí. Počáteční znaky mezinárodního bankovního čísla (IBAN) značí stát, ve kterém je účet otevřený. V případě aktuálního útoku se jedná o Litvu (písmena LT). Podobné zprávy mohou navíc chodit i na dalších komunikačních platformách, např. přes Messenger.

V obdobném duchu se podvodníci maskují za to, že někdo z vaší rodiny ztratil číslo a má nové, které je české. Jenže, samotná SMS, která informuje o údajné „ztrátě“ telefonního čísla, pochází opět ze zahraničí. Konkrétně zase třeba z Francie. Útočníci si pomáhají oslovením „mami“ a „tati“, ale to volí zřejmě nahodile, a čekají, až se jím někdo chytí do sítě...

A pokud vás nic z toho až dosud nepřesvědčilo a stále si myslíte, že máte člena rodiny ve finanční tísni (podvodníci hrozně rádi „hrají na city“), před jakýmkoliv placením této osobě prostě zavolejte a situaci si ověřte. Zvláště tehdy, pokud nemáte informace, že by se někdo z členů vaší rodiny nacházel v zahraničí. Pokud je někdo z vaší rodiny „chronicky důvěřivý“, domluvte se na heslu (stačí jedno slovo), které budete mezi sebou používat. Pokud ve zprávě nezazní, je jasné, že se jedná o podvod.

Zdroj: Jan Tuna