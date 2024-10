AI jako lákadlo nestačí. Apple snížil objednávky na výrobu iPhonu 16, akcie reagovaly poklesem

Apple při uvedení nových iPhonů 16 zdůrazňoval schopnosti umělé inteligence, označované v jeho případě jako „Apple Intelligence“. Očekával, že právě AI, poháněná nástroji na zpracování přirozeného jazyka a obrazové analýzy, by mohla zvýšit zájem o nový iPhone, nicméně realita ukázala trochu jiný obrázek.

Podle analýzy významné asijské investiční společnosti KGI Securities Apple snížil mezi čtvrtým čtvrtletím 2024 a prvním pololetím 2025 objednávky iPhonu 16 o zhruba deset milionů kusů, což naznačuje slabší poptávku, zejména po základním modelu.

Informace a analýzy od KGI Securities přitahují pozornost médií a investorů, protože jejich predikce jsou většinou dobře podložené a vycházejí z podrobných údajů z dodavatelských řetězců a průzkumů trhu.

Akcie Applu reagovaly propadem

Krátce po oznámení, že Apple snížil objednávky iPhonu 16, klesly jeho akcie o přibližně 3 %. K poklesu došlo během středečního obchodování, kdy se akcie Applu obchodovaly kolem hodnoty 229,50 amerických dolarů. Tento pokles byl vyšší než propad technologického indexu Nasdaq 100, který zaznamenal přibližně 2% pokles.

Akcie reagovaly poklesem

Ačkoliv si Apple dlouhodobě získává přízeň spolehlivými technologiemi a moderním designem, zákazníci se evidentně zdráhají investovat do nejnovějšího modelu jen kvůli potenciálním výhodám umělé inteligence, které plně nepocítí hned při nákupu. Analytik Ming-Chi Kuo k tomu doslova říká, že chybí „dostatečně atraktivní důvody pro upgrade.“

Přestože některé funkce přijdou spolu s aktualizací iOS 18.2, Apple plánuje přidat více možností až v budoucích verzích systému. Kritici upozorňují, že zákazníkům v současnosti chybí dostatečné důvody k upgradu, což brzdí jejich chuť utrácet peníze za nový model.

Trhem může zahýbat model SE

Tento trend ale nepostihl všechny verze nového iPhonu. Modely iPhone 16 Pro a 16 Pro Max, nabízející například lepší fotoaparáty a kvalitnější displeje, jsou mezi zákazníky stále velmi oblíbené. Výsledkem je, že i přes nižší celkovou produkci může Apple díky vyšší ceně modelů Pro udržet stabilní příjmy. Produkty v prémiovém segmentu, jako je právě Pro Max, mají pro Apple významný přínos, jelikož na nich má vyšší marže.

Snížení produkce přichází v době, kdy veřejnost očekává uvedení iPhone SE 4 – levnější varianty chytrého telefonu, která by také měla nabídnout Apple Intelligence. Její výroba by dle neoficiálních informací měla začít v prosinci tohoto roku.

AI od Applu

Tento krok by mohl přinést zajímavé změny na trhu, jelikož cenově dostupnější iPhone s podporou umělé inteligence by mohl přilákat zákazníky s omezenějším rozpočtem, ale zároveň by mohl vytvořit nežádoucí konkurenci dražším modelům, pokud nabídne dostatečně dobré parametry. Pojem „nežádoucí konkurence“ je v tomto případě lehce spekulativní, nicméně Kuo naznačuje možný vliv na prodeje dražších modelů.

Přestože Apple Intelligence zatím nenaplňuje očekávání, slibuje do budoucna zajímavé vyhlídky. Firma se zaměřuje na tzv. „on-device AI“ (umělou inteligenci přímo na zařízení), čímž se odlišuje od konkurence, která většinou spoléhá na cloudová řešení. Šéf softwarového vývoje v Applu Craig Federighi přiznává, že přinést takto pokročilou AI vyžaduje čas a že uživatelé mohou v příštích letech čekat postupné zlepšování.

Apple má s AI dobré vyhlídky

Analytik Ming-Chi Kuo, který situaci Applu dlouhodobě sleduje, zdůrazňuje, že i přes náročný začátek má s AI dobré vyhlídky. Varuje ale, že aby byl růst prodejů udržitelný, bude nutné kombinovat pokročilé softwarové funkce s významnými inovacemi v oblasti hardwaru. Bez toho se může stát, že Apple Intelligence zůstane jen zajímavou novinkou bez významného dopadu na prodeje.

Apple Intelligence

Kromě iPhonu se pozornost Applu soustředí také na zařízení jako je Vision Pro – AR/VR headset, jehož produkce je však také hluboko pod očekáváním. Generální ředitel Tim Cook nedávno prohlásil, že zatím jde o zařízení zaměřené na nadšence a profesionály než pro masový trh, čímž potvrdil omezené cíle. Cena kolem 3500 dolarů (asi 82 tisíc korun) naznačuje, že Apple tento segment nyní vnímá spíše jako „pilotní projekt“.

Příští týdny budou pro Apple klíčové, zejména s blížícím se zveřejněním čtvrtletních výsledků. Právě zde se ukáže, do jaké míry dokáže silnější prodej prémiových modelů vyrovnat celkový pokles zájmu. Na výsledky budou s napětím čekat investoři i analytici, kteří doufají, že Apple představí plány dalších inovací, jejichž cílem bude uspět v rostoucí konkurenci na trhu AI a mobilních technologií.

