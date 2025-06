AI je dnes úplně všude. U fólií na displeje telefonů i u aplikací, které umělou inteligenci vůbec nevyužívají

Umělá inteligence je další z označení, které se v dnešní době používá více, než je zdrávo. Zatímco před lety bylo označení 5G téměř všudypřítomné, dnes to samé platí o označení AI. Najdeme jej jak v samotných operačních systémech, tak i v mnoha mobilních aplikacích. Řada z nich přitom s umělou inteligencí nemá žádnou souvislost, resp. žádné AI funkce nevyužívají. A jejich vývojáři si myslí, že když do názvu nepropašují „AI“, o aplikace nebude žádný zájem. Je to tedy označení AI spíše z povinnosti.



Fólie na displej optimalizovaná pro umělou inteligenci? Tak tomu říkáme absolutní nesmysl

Situace však zašla až tak daleko, že označení AI překročilo digitální práh. U krytů telefonů můžete občas vidět označení „Vylepšeno pomocí AI“, což se však týká procesu výroby. A protože víme, jak na tom někdy umělá inteligence je, pevně doufáme, že konkrétní AI kryt před vyrobením zkontroloval živý člověk. Jako první s tím přišla firma Spigen. U fólií na displeje telefonů zase můžete najít informaci o tom, že je „optimalizovaná pro AI“ – což je samozřejmě úplný nesmysl.

AI znamená vše a vlastně nic

AI najdete úplně všude, od chytrých zubních kartáčků až po grily a golfové hole. V mobilním světě můžete narazit i na „AI“ kabely pro propojení telefonu a palubního systému v autě nebo na sluchátka s generativní umělou inteligencí, která však jen předávají hlasové povely do telefonu a tlumočí výsledky promptů.

Pravdou je, že umělou inteligenci lze schovat za cokoliv. Je to odkaz moderní doby, která se díky marketingu snaží z označení AI „vytřískat“ co nejvíce. Nenechte se tím ale zlákat a nekupujte aplikace a produkty jen proto, že u nich svítí blyštivý nápis AI.