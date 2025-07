AI najdete už i u mobilních baterií. Mají výrazně vyšší energetickou hustotu a letos se dostanou do prvního telefonu

Americká firma Enovix uvedla na trh novou křemíkovou baterii AI-1 (Artificial Intelligence Class), která je určená pro smartphony. Samotné označení AI v názvu nebylo použito náhodou – hlavní devizou nových baterií je vyšší energetická hustota, díky které budou mít akumulátory dostatek „šťávy“ pro AI funkce, které budou probíhat přímo v telefonech. Enovix se u baterií chlubí tím, že mají energetickou hustotu více než 900 Wh/L, což je nad rámec současně používaných Si/C akumulátorů u čínských značek. Energetická hustota se u nich pohybuje často „jen“ v rozmezí 750 až 850 Wh/L.



Jediná dostupná fotografie baterie Enovix AI–1

Baterie od Enovixu má kapacitu 7 350 mAh. V současné době probíhá její kvantifikace u jednoho z předních OEM výrobců smartphonů pro účely uvedení prvního chytrého telefonu s baterií obsahující 100% křemíkovou anodu. Podle výrobce se jedná o mobilní baterii s největší energetickou hustotou, kterou lze na trhu dnes najít. Akumulátor je chráněný 190 patenty a výrobce při jeho vývoji musel především překonat nafukování křemíkové anody v průběhu nabíjení, které časem způsobovalo degradaci baterie.

Letos se objeví v prvním telefonu

Podle interního testování je baterie stavěna na více než 900 nabíjecích cyklů. Za pět minut se nabije z nuly na 20 procent, za 15 minut je nabitá z poloviny. Podle výrobce poskytuje dostatek energie i při různých teplotních podmínkách a je odolná vůči pádům, tepelnému zatížení a vnějšímu zkratu. Americká firma si nechává baterie AI-1 vyrábět v továrně v Malajsii. Její objem je 29,3 cm³, takže se rozměrově nemá nijak výrazně lišit od běžně používaných akumulátorů. Enovix dodává, že už nyní probíhá testování baterie u top pěti světových výrobců, s nimiž firma navázala strategické partnerství.

Širší dostupnost baterie na trhu se očekává do konce letošního roku. Významná čínská značka má oznámit smartphone s touto baterií v posledním čtvrtletí tohoto roku. Na rozdíl od podobných baterií má Enovix představu i o tom, kolik dokáže těchto baterií ročně vyrobit. V současné době to je 9,5 až 10 milionů akumulátorů, v případě zprovoznění čtyř výrobních linek to bude až 40 milionů mobilních baterií za rok.