AI už zasáhla i Android. Přímo v mobilu si vytvoříte tapetu, kterou nemá nikdo jiný na světě

Valná část úvodní keynote akce Google I/O byla věnována umělé inteligenci. Ta však zasáhla i operační systém Android, jenže ne ve stejném duchu, jako ostatní služby a produkty Googlu. V prvé řadě si totiž americký gigant pomáhá umělou inteligencí při personalizaci prostředí.

Do čistého Androidu 14 dorazí nová podoba zamykací obrazovky, kterou si upravíte do nejmenších detailů i díky novým zkratkám a stylům hodin. To nejzajímavější se však týká nových pozadí, která si už v červnu budou moci vyzkoušet stávající uživatelé Pixelů. První novinkou je Emoji Wallpaper. Stačí si vybrat až 16 různých emoji, které si můžete různě přiblížit, vzor a barevné provedení. Vznikne tak unikátní tapeta s vybranými smajlíky, které se při dotyku nepatrně „rozestupují“.



Pixely se brzy naučí vytvořit pozadí s vybraných emoji, nebo 3D tapetu z běžné fotografie

V červnu si budou moci uživatelé Pixelů vyzkoušet i tzv. Cinematic wallpapery, které z běžných fotek pomocí strojového učení na samotném telefonu vytvoří působivé 3D fotografie. S náklonem telefonu do stran se pak bude hýbat i samotná tapeta. Obě funkce by měly být součástí brzké aktualizace Google služeb pro Pixely



Generativní AI na telefonu s Androidem pomůže s vytvořením vlastní tapety

Od podzimu, tedy zřejmě od nové verze Androidu (Googlu v průběhu Keynote označení „Android 14“ téměř úplně vynechal), si pak v Androidech vygenerujete vlastní tapetu. Stačí textově popsat, co byste si chtěli nechat nakreslit, a v jakém uměleckém stylu. Generativní AI použije text-to-image diffusion model, a z několika tapet si vyberete tu, která se vám nejvíce zamlouvá. Podle Googlu je minimální šance, že by měl stejnou tapetu v telefonu ještě někdo jiný ve světě. Díky Material You se podbarvení aplikačních ikon automaticky přizpůsobí nové tapetě.



Ukázka modulu Magic Compose v aplikaci Zprávy od Googlu. Odpověď můžete rychle nechat přepsat ve vybraném stylu

Umělá inteligence má uživatelům pomoci i v aplikaci Zprávy od Googlu. Po dopsání jakékoliv odpovědi ve vláknu s RCS, můžete stisknout tlačítko s ikonou tužky. Umělá inteligence vám záhy nabídne přepsání vaší odpovědi do různých stylů, např. do pohodového, nadšeného či uměleckého stylu. Model Magic Compose dorazí do Androidů v podobě betaverze v průběhu léta.

„Nenápadná“ výzva směrem k Applu

Google do aplikací sociálních sítí přidá podporu nočního režimu a 10bit HDR videa, přičemž od Androidu 14 počítá se zařazením Ultra HDR při focení a prohlížení fotografií na Androidu. Samotný systém už dnes aktivně používá více než 3 miliardy zařízení po celém světě, A Google potvrdil, že pro větší mobilní displeje tabletů a skládaček optimalizoval a kompletně designově přepracoval více než 50 svých aplikací, např. Gmail, Google Meet nebo Google Fotky.



Původní fotografie vlevo, nový snímek vpravo. Telefon pomocí umělé inteligence dokreslí lavičku, balónky a také projasnil oblohu

Ty dostaly mimochodem i zajímavý doplněk, který se v průběhu letošního roku dostane do Pixelů. V mobilní aplikaci už nebudete moci jen vymazat nevhodný objekt, ale nechat umělou inteligenci fotku kompletně přepracovat. Focenou osobu si posunete, tmavou oblohu projasníte, a nebo si necháte dokreslit část objektu, který se do původní skutečné fotografie už nevešel.

Služby Find My Device, jejíž aktualizace dorazí do telefonů v průběhu léta, bude nově podporovat široké spektrum zařízení, od sluchátek až po tabletu, a to od různých značek. Pokud váš bude sledovat neautorizovaný lokátor, telefon vám o tom dá vědět. Google spolupracuje na uceleném řešení s Applem, na prezentaci byla vidět služba Find My Device, do které je přidaný Apple AirTag. Jenže v otázce RCS se oba giganti diametrálně rozchází. Google znovu „nenápadně“ vyzval Apple ke zboření zbytečné hranici, aby mohly oba systémy navzájem komunikovat bez zábran.



Takto vypadá nová podoba aplikace Find My Device

Google se dále pochlubil vzestupem zájmu o platformu Wear OS 3, která od roku 2021 narostla na pětinásobek. Jedná se tak o nejrychleji rostoucí platformu chytrých hodinek na světě. Technologii Fast Pair pro rychlé používání zařízení už používá na 300 různých sluchátek.