AI v iPhonu možná půjde vybírat podobně jako prohlížeč. Vedle ChatGPT se uvažuje také o Gemini od Googlu

Na WWDC jsme měli možnost se zúčastnit briefingu s Craigem Federighim (senior prezidentem softwarového inženýrství Applu) a Johnem Giannandreou (senior viceprezidentem Applu pro AI a machine learning). Akce probíhala na rozdíl od venkovní projekce přímo v prostorách Steve Jobs Theater a na začátku ji uvedl Tim Cook. Moderování se ujala známá youtuberka iJustine.



Po hlavní veřejné keynote následoval briefing zaměřený na Apple Intelligence. Akci opět uvedl sám Tim Cook.

V rámci rozhovoru více dopodrobna rozebrali nějaké novinky ohledně představené Apple Intelligence. Dozvěděli jsme se, že dle strategií Applu nemá AI nemá nahradit člověka, ale naopak jim pomáhat, být intuitivní, bezpečná a měla by zlepšovat uživatelský zážitek v aplikacích, které běžně používají. Důležité pro Apple je i to, aby znala uživatele i kontext.

Dotazy se věnovali také tzv. Private Cloud computingu, tedy situace, kdy Apple Intelligence již neběží lokálně na zařízení, ale využívá servery Applu, které si sám postavil s využitím procesorů Apple Sillicon. Craig Federighi zde uvedl, že při komunikaci je maskovaná IP adresa uživatele, server se kterým zařízení komunikuje nemá si neukládá žádná data ani logy, ale hlavně využívá softwaru, který je zveřejněná k auditu pro bezpečností experty. Tento software je navíc zveřejňován při každé změně či aktualizaci systému. Pokud by nebyl, je kryptograficky zajištěno, že se koncové zařízení se serverem vůbec nebude komunikovat.

Na akci bylo také vysvětleno rozdíl mezi Siri a Apple Intelligence. Dosud totiž právě Siri byla pomyslnou inteligencí v systémech Applu. Nyní je to jen jeden z jeho prvků, který zastřešuje právě Apple Intelligence. Na Siri se ale nezapomnělo, naopak tím, že Siri běží on-device a má přístup ke všem datům v zařízení a navíc chápe jejich kontext, tak s podporou různých LLM modelů dokáže být velmi silná.

Siri se navíc stává takovým mostem k dalším AI. Nyní do ní již integroval ChatGPT od OpenAI, kde není potřeba mít ani žádný účet. A pokud ho máte a předplácíte si vyšší balíček, Siri dokáže zpřístupnit i tyto placené funkce ChatGPT. Tím to ale zdaleka nekončí. Craig Federighi totiž na briefingu prozradil, že nejde o jediný model, nad kterým Apple uvažoval:

„Myslíme si, že nakonec budou mít lidé přednost pro určité modely, které chtějí používat, možná takový, který je skvělý pro kreativní psaní, nebo takový, který preferují pro programování. Chceme tak uživatelům umožnit si sem přinést model podle svého výběru. A tak se možná v budoucnu můžeme těšit na integraci různých modelů, jako je Google Gemini. Tedy chci říct, že zatím není co oznamovat, ale tohle je náš směr.”

Toto prohlášení samozřejmě nemusí znamenat, že se umělé inteligence od Googlu v systémech Applu někdy dočkáme, jelikož by se musely obě strany dohodnout, ale mohou přijít i jiné AI. Každopádně to dává bližší pohled nad tím, jak Apple nad jeho AI uvažuje. Tedy, že nemusí jít o jednu hlavní AI, co zvládne všechno, ale síla bude v jejich kombinaci, tak jako dnes kombinujeme i jiné aplikace.