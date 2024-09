AI v mobilu, jak ji vidí Američané a Korejci. Apple na videích ukazuje reálné využití, Samsung povídající si ikony

Prakticky ve stejný čas vydal Samsung i Apple shodně tři videa, na kterých ukazuje možnosti umělé inteligence. U Applu se bavíme i Apple Intelligence, Samsung zase už delší dobu využívá Galaxy AI. U obou firem je však zarážející rozdílný přístup, kterým chtějí ukázat možnosti umělé inteligence. Zatímco Apple se snaží o maximálně realistické ukázky, u Samsugu se ukazují povídající si aplikační ikony nebo logo tří hvězdiček, které je synonymem pro Galaxy AI.



Apple v krátkých promo videích ukazují využití umělé inteligence v běžném životě. Je ale třeba dodat, že AI jen tak nezjistí, s kým jste se který den potkali. Potřebuje to mít podloženo konverzací v textové zprávě nebo e-mailu. To ale Apple tak trochu zamlčuje

Apple ve třech krátkých videích s britskou herečkou Bellou Ramsey ukazuje reálné využití Apple Intelligence. V prvním videu Siri při přímém dotazu prozradí jméno osoby, se kterou jste se potkali. Jenže to není tak jednoduché, protože Siri potřebuje znát místo a osoby, se kterými jste se potkali, což musí vyčíst z e-mailu nebo textové zprávy. Ve druhém videu Apple ukazuje tvorbu vzpomínkového videa z vašich fotografií a z toho, co umělé inteligenci zadáte jako prompt. Ve třetím videu Apple ukazuje možnost souhrnu e-mailu do několika řádků textu. Žádné z videí není delší než minutu, jdou rychle na věc a hned máte představu, co AI vlastně všechno umí.

Promo videa k Apple Intelligence:

Samsung to vidí úplně jinak

Ve stejnou chvíli vydal Samsung svá promo videa ke Galaxy AI, které jsou však v úplně jiném stylu. Samsung zvolil kreslenou grafiku a povídající si aplikační ikonky, které by se zalíbily spíše dětem, jenž hovoří s chytrým prstenem a hodinkami. Videa mají i příběh, a to ten, že jsou „aplikační ikony transportovány hvězdami Galaxy AI na jinou planetu, kde mají všichni supersílu Galaxy AI“. Ano, na první pohled to může vypadat roztomile, ale ve srovnání s Applem videa působí dětinsky, a místy už i trochu trapně.



Samsung funkce Galaxy AI prezentuje přes povídající si ikony a hvězdičky...

Pokud pomineme místy nesmyslné dialogy, je na čase, aby Samsung pochopil, že mobilní AI je sice stále v plenkách, jenže uživatelé Galaxy AI už dávno ne. A je to zarážející i proto, že Galaxy AI je v současnosti doslova přeplněná zajímavými funkcemi (byť u některých z nich stále čekáme na český jazykový balíček), které však Samsung neumí marketingově „prodat“. Infantilní povídání aplikačních ikon mu nové uživatele Galaxy AI zřejmě nezíská, oproti tomu, když by Samsung ukázal třeba praktické překlady v reálném čase v průběhu telefonního hovoru. Třeba v krátkosti a přehledně jako Apple.

Sledující v komentářích chválí animace, efekty, vyznění celých videí a volají po pokračování série. Jenže, pokud bychom se po shlédnutí vidí zeptali na AI funkce nebo na jejich možnosti, v reálu se zřejmě vybaví jen málokomu.

Promo videa ke Galaxy AI: