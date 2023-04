AI za vás napíše SMS nebo změní tón textu. Microsoft do klávesnice SwiftKey integruje Bing Chat

Umělá inteligence postavená na velkém jazykovém modelu GPT-4 prostoupí snad všemi myslitelnými produkty Microsoftu. Dojde i na softwarovou klávesnici SwiftKey, která usnadní používání AI na mobilech. Díky tomu bude fungovat ve všech aplikacích.

Novinku potvrdil Pedram Rezaei, technický šéf mobilní divize, s tím, že nejprve zamíří do aplikace SwiftKey Beta pro Android (Google Play). Dostupnost v ostré verzi ani na platformě iOS už ale nespecifikoval.

Distribuce je navíc řízená, takže osobně ještě AI v klávesnici nemám, @XenoPanther ale na Twitteru ukazuje, jak integrace vypadá. V liště nad písmeny a čísly se vlevo objeví ikonka Bingu. Skrz ni se dostanete nejen k běžnému vyhledávači, ale též do chatovacího režimu, kde vám AI odpoví na všemožné dotazy.

Nechybí ale ani režim tón, který váš text přepíše po formální stránce. Vyjdeme-li z tónů, které jsou dostupné v prohlížeči Edge na počítači, Bing umí psát profesionálně, neformálně, nadšeně, informačně nebo legračně. A jde mu to tépe než generování textu, protože si nemusí vymýšlet.

Klávesnice SwiftKey má na mobilech i jiné funkce. Umí synchronizovat schránku s počítačem s Windows 10 a 11. Lze skrz ni také zadávat nové úkoly do aplikace To Do. A má rovněž integrovaný překladač textu.