AirTag druhé generace se představí spolu s iPhonem 17. Bude chytřejší, bezpečnější a s trojnásobným dosahem

Vypadá to, že čekání na novou generaci populárního lokalizátoru od Applu je téměř u konce. Původní AirTag, představený na jaře 2021, se stal pro mnohé z nás nepostradatelným každodenním pomocníkem pro hlídání klíčů či zavazadel.

Přestože jej Apple na své vývojářské konferenci WWDC 2025 nezmínil, stopy zanechané v kódu nového operačního systému iOS 26 naznačují, že se chystá nástupce s interním kódovým označením B589, který přinese hned několik zásadních inovací. Apple tak reaguje na tlak trhu a inovace ze strany konkurence, kterou jsou v tomto segmentu především firmy Tile, Samsung a Google.

Nové čipy, větší dosah a hlasitější reproduktor

Největší změnou má být nasazení nového čipu pro technologii Ultra Wideband (UWB). Tu si můžeme představit jako jakýsi miniaturní radar, který umožňuje najít předmět v blízkém okolí s centimetrovou přesností. Zatímco současný model funguje spolehlivě zhruba do 30 metrů, nová verze by díky pokročilejšímu čipu mohla tento dosah až ztrojnásobit na vzdálenost téměř 90 metrů. To výrazně usnadní hledání věcí ve větších a členitějších prostorech.



Hledání AirTagu bude přesnější

V praxi to znamená, že už nebudeme muset zoufale pobíhat po bytě s mobilem v ruce a doufat, že přívěšek na klíčích odněkud zapípá. Nový čip pro bezdrátovou komunikaci přes Bluetooth navíc přinese rychlejší párování a přesnější lokalizaci i v rušných prostředích, třeba na letišti nebo v obchodním centru.

Apple se také zaměřil na problematickou stránku sledovacích zařízení. AirTagy si bohužel v průběhu let získaly pověst nástroje zneužívaného ke stalkingu, jelikož jejich výstražný reproduktor bylo možné poměrně snadno deaktivovat. Nová generace by měla přijít s reproduktorem, který bude proti neoprávněné manipulaci mnohem odolnější. Jde o logický krok potřebný k posílení bezpečnosti a ochrany soukromí uživatelů.

Mezi dalšími drobnými, ale vítanými novinkami se mluví o hlasitějším zvukovém projevu pro snazší nalezení po sluchu a také o optimalizaci komunikace přes Bluetooth a správy napájení. Vylepšený lokátor by měl být úspornější, což by mohlo znamenat delší výdrž na jednu baterii typu CR2032, přičemž Apple pravděpodobně zachová možnost její snadné výměny.

Vypadat bude stejně, novinky budou uvnitř

Naopak v oblasti designu nečekáme žádnou revoluci. AirTag 2 si s největší pravděpodobností ponechá svůj osvědčený tvar malé mince. Uživatelé, kteří doufali v plochý „kreditkový“ formát nebo integrované očko na klíče, si budou nadále muset vystačit s příslušenstvím třetích stran.



V oblasti designu nečekáme žádnou revoluci

Zajímavou, i když zatím ne zcela prokazatelnou, novinkou má být integrace s headsetem pro rozšířenou realitu Vision Pro. Spekuluje se o tom, že by uživatel při pohledu skrze brýle mohl vidět virtuální šipku nebo značku přímo nad ztraceným předmětem. Toto propojení ukazuje, jak Apple přemýšlí o budoucnosti a postupně začleňuje do svého ekosystému i drobná zařízení.

Kdy se novinky dočkáme? Analytici, v čele s dobře informovaným Markem Gurmanem, se shodují, že uvedení na WWDC ani nečekali. Nejpravděpodobnějším termínem se tak jeví podzim letošního roku, patrně po boku nové generace iPhonů 17. Vše nasvědčuje tomu, že AirTag 2 sice nepřinese změnu vzhledu, ale o to podstatnější budou jeho vylepšení uvnitř, která z něj udělají ještě schopnějšího hlídače našich cenností.

AirTag 2 se tak jeví jako evoluce, kdy Apple vylepšuje to, co fungovalo, a zároveň reaguje na kritiku a potřeby uživatelů. Pokud jste s pořízením AirTagu váhali, už letos bude důvodů k jeho koupi víc než kdy dřív – ať už kvůli delšímu dosahu, vyšší bezpečnosti, nebo příslibu chytrých funkcí v rozšířené realitě. Cena by dle zvěstí měla zůstat podobná jako u první generace, tj. 29 dolarů (cca 620 Kč) za jeden kus.