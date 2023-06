AirTag jako novodobý Sherlock Holmes. Pomáhá s odhalením zlodějů i s nalezením odcizených vozidel

AirTagy jsou dnes sice v některých případech zneužívány ke špehování, tentokrát se však zaměříme na jejich světlou stránku. V USA pomohly dopadnout gang, který z náhrobků kradl bronzové vázy. V poslední době se v okolí Texasu „ztratila" více než stovka těchto váz, a tak jeden z majitelů hrobního místa na hřbitově, který byl vykrádán pravidelně, schoval do vázy AirTag. A spadla klec.

Zloději si svůj lup vozili do domu, který byl od hřbitova vzdálený zhruba 45 minut. Byli obviněni z toho, že za posledních několik měsíců odcizili 102 váz, a to s vidinou rychlého zbohatnutí. Za jednu mohli dostat až 600 dolarů (cca 13 tisíc Kč), celkem si tedy mohli přijít až na 61 tisíc dolarů, což dělá necelé 1,4 mil. korun. Ve výkupu však vázy odmítli přijmout a záhy si pro zloděje přijela policie.



AirTagy pomohou při založení věcí vaší osobní potřeby, stále častěji však úspěšně rozkrývají loupeže a krádeže. Ještě, když třeba samotní lupiči používají iPhone...

Zloději totiž nečekají, že je při krádeži může nachytat důmyslně umístěný AirTag. Z restaurace poblíž amerického Texasu zmizela dva metry vysoká socha býka ze sklolaminátu, majitel restaurace však záhy zjistil, že se býk nachází zhruba třicet kilometrů daleko. Zloděj tvrdil, že sochu koupil, jenže to nemohla být pravda, protože od její krádeže uplynulo jen minimum času. Nově sochu zaměstnanci resturace před nenechavci raději na noc schovávají dovnitř a ráno ji vrací zpět na její místo. Nebýt AirTagu, už by ji nikdo nikdy nenašel.

V květnu se AirTagům podařil kolosální úlovek. V Chicagu došlo k útoku na opancéřované vozidlo, které převáží peníze. Zloději v rámci ozbrojené loupeže odcizili 1,1 milionů dolarů, jenže v 17 pytlích s penězi se ukrýval i jeden schovaný AirTag. A pro podezřelé, kteří s lupem cestovali autem zhruba hodinu přes několik úkrytů a s přesedáváním do jiných aut do jednoho domu na předměstí, si přišla policie, FBI a zásahové týmy SWAT. Peníze v domě byly schované ve sklepě a v podkroví.

AirTag jako hrozba pro zloděje aut

V New Yorku zase uchopili potenciál AirTagu do správných rukou a zájemcům dražších vozidel bezplatně rozdali 500 AirTagů. A to v reakci na zvyšující sepočet krádeží automobilů. Není to sice mnoho, jenže s výraznou popularitou tohoto kroku, to zřejmě spoustu zlodějů od krádeží odradilo. Stačí totiž AirTag umístit do vozu tak, že jej zloděj nedokáže rychle najít, a v případě krádeže oznámit neprodelně policii, že je ve vozidle váš AirTag, a předat ji veškerá lokalizační data.



Důmyslně schovaný AirTag v autě, můžete přispět k jeho rychlému navrácení původnímu majiteli. Stačí jej schovat tak, aby je nebylo možné rychle najít

Policie však musí reagovat rychle, protože i dobře schovaný Air Tag se začne po osmi až 24 hodinách ozývat pípáním, pokud není připojený k telefonu svého majitele. Zloději sice mohou v panice vozidlo opustit a utéct, jindy však mohou auto rozebrat a AirTag zničit nebo zahodit. A v tom případě se pravděpodobnost dohledání odcizených vozidel rapidně snižuje.

Jak AirTagy pomáhají k nalezení odcizených aut v New Yorku:

A jak jste na tom vy? Pomohl vám AirTag (nebo konkurenční modely) k dohledání ztracených či odcizených věcí?

