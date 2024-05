AirTag má velkou chybu, kterou chce napravit Tile. Vznikne globální vyhledávací síť, která vsadí na satelity

Na světě není mnoho produktových videí, které začínají tím, v čem je největší chyba konkurenční značky. Přesně tento přístup zvolila firma Life360, která upozorňuje na nedostatky lokátoru AirTag od Applu. Ten se spoléhá na blízkost zařízení od Applu, resp. sítě Find My, ale tím vylučuje odlehlé oblasti, v nichž nelze počítat s žádným výrazným pohybem lidí. Už v příštím roce tak dojde ke spuštění celosvětové vyhledávací sítě Find with Life360, která bude využívat i satelitní konektivitu.



První lokátory se satelitní podporou dostane příští rok na trh firma Tile

Monopol vyhledávacích sítí má rozebrán Apple (Find My), Samsung (Find) a Google (Find My Device). A pokud chce některá značka prorazit, musí se hodně odlišovat. Nová služba Find with Life360 využije stávající síť 66 milionů smartphonů, a nabídne možnost snadného přepojení mezi lokálním vyhledáváním lokátorů pomocí Bluetooth a vyhledávání pomocí satelitů. Tile využije spolupráci s firmou Hubble Network, které se začátkem května podařilo spojit Bluetooth zařízení na Zemi se 600km vzdáleným satelitem.

Zatímco Bluetooth potřebuje daleko méně energie a funguje i uvnitř budovat, satelitní konektivita zpřístupní dohledání věcí v odlehlých oblastech. Třeba na dovolených v exotických destinacích, z nichž zavítáte na různé výlety do přírody nebo na ne příliš známá místa, která stojí za to vidět. I zde totiž můžete ztratit klíče od auta nebo peněženku...

Představení služby Find with Life360:

První lokátory, které budou podporovat satelitní konektivitu, dorazí na trh příští rok, bude se jednat o modely Tile Slim a Tile Pro. Společně s nimi dojde ke spuštění satelitní vyhledávací sítě, k níž dostanou přístup i výrobci zařízení třetích stran. Do roku 2028 má mít tato satelitní síť na oběžných drahách okolo Země celkem 96 satelitů, v příštím roce má být vypuštěno 32 satelitů, které společně se čtyřmi základními (alias „beta constellation“) vytvoří základ pro funkční komunikaci Bluetooth lokátorů a satelitů, a to až po dobu dvou a tří hodin denně. Po dotažení finální podoby sítě toto omezení zmizí.

Zdroj: Life360, Hubblenetwork